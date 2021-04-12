Комментарий: Сотни тысяч незамеченных смертей в России

В первый год пандемии коронавируса Россия находилась на первом месте по избыточной - в сравнении с предыдущими годами - смертности, согласно рейтингу The New York Times (NYT). Издание сравнило эти показатели для США и стран Европы и ссылается на официальные данные Росстата, который в начале года признал, что в 2020-м избыточная смертность в России составила 358 тысяч человек.

Избыточная смертность считается самым надежным показателем масштабов эпидемии в российских условиях отсутствия других надежных данных, признался "Медузе" источник в федеральной власти, знакомый с работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом от коронавируса в стране, по официальным данным о распространении COVID-19, за указанный период умерли лишь 57 тысяч человек. Разница между этой статистикой количества смертей от СOVID-19 и избыточной смертностью - шесть раз. Не стоит доверять и статистике о новых заражениях, когда даже при наличии очевидных признаков региональные поликлиники не тестируют на вирус, предоставляя желающим возможность сделать тест в частном порядке, потратив немаленькие для российской провинции деньги.

Лола Тагаева

Поэтому The New York Times считает, что имеет все основания сомневаться в заявлениях Владимира Путина о том, что Россия гораздо лучше других стран справляется с пандемией и ее последствиями. Президент ссылался на данные потерь экономик разных стран во время своей ежегодной пресс-конференции.

Президентскую точку зрения, судя по всему, вслед за публичными заявлениями чиновников и сюжетами на госканалах теперь разделяют и многие россияне, радующиеся открытым предприятиям, ресторанам и клубам, а также необязательному ношению масок.

Свобода от карантина ценой чужой жизни

Ликование, связанное со свободой жить как раньше по сравнению с западными странами, сидящими в перманентном карантине, ничуть не омрачается у части россиян даже данными о цене за это в сотни тысяч "лишних" смертей. Никто же не говорит им с телеэкранов: "Вы радуетесь свободе, потому что ваша жизнь для государства мало что стоит, оно думает лишь о том, что у экономики нет ресурсов на поддержку бизнеса, и о своем рейтинге, который рухнет от этих ограничений". Никто не говорит, что чем выше стоимость человеческой жизни, тем больше государство защищает эту жизнь - пусть и ценой экономических и политических потерь. В той же Германии, практически не выходящей из локдаунов, избыточная смертность составляет, по данным NYT, всего 3%. Никто не говорит, что прививочная кампания в России при более доступной для населения вакцине идет гораздо медленнее, чем в той же стоящей за ней в очереди Европе и США.

При этом, смерть от ковида в России, судя по цифрам, так или иначе коснулась почти всех. Очень многие жители России либо потеряли близкого человека в результате пандемии, либо знают тех, кто пережил преждевременный уход близких и родных из-за ковида - и это не только бабушки с дедушками, но и люди среднего возраста.

Борьбу с ковидом делегировали регионам

Во многом все это - результат отсутствия политической воли руководства России и готовности взять на себя ответственность в период борьбы с ковидом. Напомню, что с самого начала эпидемии руководство страны тянуло с признанием широкого распространения коронавируса, ссылаясь на то, что проблема где-то там, в Италии, США и других странах. Дотянув до конца марта 2020-го года, президент все-таки признал проблему, но передал ответственность регионам самим решать, на какие карантинные меры им идти, и стал не вводить режим ЧС, предполагающий масштабную федеральную поддержку пострадавших. Наоборот - подписал закон, по которому право этот режим вводить появилось у правительства, полностью обезопасив себя от вероятных будущих непопулярных решений.

В преддверии голосования по поправкам в конституцию, разрешающим ему оставаться у власти сколько угодно, Путин не захотел стать для народа поставщиком плохих новостей. Это вполне логично в ситуации, когда оптимизация системы здравоохранения, начатая десять лет назад, провалилась, что признает в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, а вице-премьер Антон Силуанов говорит, что большинство больниц "в плохом, если не сказать ужасном, состоянии", и сообщает о нежелании "палить резервы" Фонда национального благосостояния ради поддержки закрываемого бизнеса. Россияне, оказавшиеся в ситуации отсутствия адекватной угрозе медицинской помощи, постоянных опасений за собственную жизнь и жизнь близких, а также страха перед банкротствами и нищетой, могли бы не так охотно голосовать за продление президентских полномочий. Поэтому незадолго перед голосованием за поправки в конституцию ограничения и вовсе были сняты. На вторую волну локдауна Россия так и не ушла, поплатившись за это сильным скачком роста смертей в ноябре и декабре.

Ответственность властей за последствия пандемии

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что россиян долгие годы лишали прав и свобод, ссылаясь именно на необходимость "сильной руки", которая если придет беда или война, наведет порядок, возьмет ответственность на себя и защитит страну. Для этого население в том числе много лет убеждали в сверхспособностях президента. Но когда пришла настоящая беда, у того оказались совсем другие приоритеты, да и способностей справиться с проблемами продемонстрировано не было - кроме выдающегося их игнорирования. А ведь сотни тысяч "лишних" смертей - цифра жертв, сравнимых с потерями во время войн. При этом сам Путин очень тщательно заставляет соблюдать карантин тех, кто готовится встретиться с ним, сообщалоиздание "Проект".

О заботе о гражданах и их здоровье сейчас вспоминают только во время очередных внешнеполитических игр и войн, как это получилось с реакцией на заявления президента Турции Эрдогана о НАТО и Украине. Россия сразу же оказалась обеспокоена ростом заражения коронавирусом - и правда, высоким - в этой стране и закрыла полеты туда на весенний период.

Что характерно, на втором месте по росту избыточной смертности - США. Экс-президент Дональд Трамп также первое время отказывался признавать национальную угрозу, демонстративно отказываясь носить маску и высмеивая вирус. По мнению политических аналитиков, в том числе поэтому Трамп и проиграл выборы - президент вовремя не взял персональной ответственности за борьбу с "врагом". Но Трамп ушел, а Россия все больше закрывается для многих стран, что в том числе является результатом недоверия как к официальной российской статистике, так и к готовности руководства страны нести ответственность перед лицом настоящих угроз.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и организатор проекта о гендерном просвещении MoscowFemFest, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

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