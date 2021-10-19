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Комментарии Лолы Тагаевой для DW.
Лола Тагаева - российская журналистка, политический обозреватель, организатор проектов гендерного просвещения.
Идеология режима строится на подчеркнуто патриархальных ценностях, но монополия на применение насилия может быть только у него, указывает Лола Тагаева.
Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, считает Лола Тагаева, оценивая действия полиции в отношении скрывавшихся от насилия женщин в Махачкале.
Имидж Путина долго строился на убеждении, что России нужна "сильная рука": если придет беда, он с ней справится. Как показал ковид, ни ресурсов, ни политической воли справиться с бедой нет, считает Лола Тагаева.
Интервью с маньяком Моховым нужно удалить со всех ресурсов, а Ксения Собчак должна перестать называть себя журналистом и извиниться перед жертвами и женскими правозащитными организациями, считает Лола Тагаева.
Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева - и перечисляет самые главные из них.
В РФ состоялась первая политически окрашенная акция протеста, которую организовали женщины в поддержку женщин. Почему она - результат действий самой власти и к чему теперь готовиться, рассуждает Лола Тагаева.
2020-й стал поворотным годом для россиянок. Из-за пандемии коронавируса, новых законов и роста насилия они смогли осознать свою уязвимость, считает Лола Тагаева.
В России патриархат - одна из важных несущих идеологем нынешнего режима. Мощная солидарность женщин и их поддержка особенно нужны сейчас для принятия закона о профилактике домашнего насилия, уверена Лола Тагаева.
Внедрение феминитивов вызывает реакцию от ироничного неприятия до полного отторжения. Однако их противникам выгоднее прислушаться к доводам феминисток, считает Лола Тагаева.
В Беларуси происходит не столько противостояние современных женщин-лидеров с диктаторским режимом, сколько борьба полярных политических кампаний, и Лукашенко сделал фатально ошибочную ставку, считает Лола Тагаева.
Вокруг ряда либеральных журналистов вспыхнул скандал из-за харассмента. Публичное обсуждение подробностей домогательств - очень хороший признак роста самосознания российского общества, считает Лола Тагаева.
За главной целью изменения Конституции РФ - сохранения Путиным власти на долгие годы - скрыто много других последствий. Поправки негативно скажутся на положении женщин, считает Лола Тагаева.
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