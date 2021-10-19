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Лола Тагаева

Комментарии Лолы Тагаевой для DW.

Лола Тагаева - российская журналистка, политический обозреватель, организатор проектов гендерного просвещения.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau versucht sich in Berlin vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (Archivbild vom 06.06.2012). Am 20.06.2013 stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen weltweiten Bericht über sexuelle Gewalt gegen Frauen und die gesundheitlichen Folgen vor. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Почему в России запретили "Мужское государство" 19.10.2021

Идеология режима строится на подчеркнуто патриархальных ценностях, но монополия на применение насилия может быть только у него, указывает Лола Тагаева.
Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

Комментарий: Разгром шелтера в Дагестане касается каждой женщины в России 14.06.2021

Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, считает Лола Тагаева, оценивая действия полиции в отношении скрывавшихся от насилия женщин в Махачкале.
Anbei ist die Karikatur von Sergey Elkin, ich bitte Euch sie ins CMS zu stellen. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Coronavirus, Covid-19, Russland, dritte Welle Jahr/Ort: Moskau, 31.03.2021 via Irina Schöll

Комментарий: Сотни тысяч незамеченных смертей в России 13.04.2021

Имидж Путина долго строился на убеждении, что России нужна "сильная рука": если придет беда, он с ней справится. Как показал ковид, ни ресурсов, ни политической воли справиться с бедой нет, считает Лола Тагаева.
March 18, 2018*** Presidential candidate, Russian TV journalist Ksenia Sobchak talks to the media as she visits Alexei Navalny's office in Moscow on March 18, 2018. / AFP PHOTO / Maxim ZMEYEV (Photo credit should read MAXIM ZMEYEV/AFP via Getty Images)

Комментарий: Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла 25.03.2021

Интервью с маньяком Моховым нужно удалить со всех ресурсов, а Ксения Собчак должна перестать называть себя журналистом и извиниться перед жертвами и женскими правозащитными организациями, считает Лола Тагаева.
Es geht um die Veranstaltung FemFеst in Moskau gegen Gewalt gegen Frauen. Copyright: DW Korrespondentin Elena Barysheva, 24.11.2019

Комментарий: Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта 08.03.2021

Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева - и перечисляет самые главные из них.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 14.02.21 *** TOPSHOT - Russian women holding roses and signs form a human chain using Valentine's Day to express support for the wife of jailed opposition leader Navalny and political prisoners, in Saint Petersburg on February 14, 2021. - The gathering came after authorities last week sentenced Navalny, the Russian President's top critic, to nearly three years in prison and unleashed a crackdown on his supporters. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP) (Photo by OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

Комментарий: Женский протест как новая политическая сила в России 15.02.2021

В РФ состоялась первая политически окрашенная акция протеста, которую организовали женщины в поддержку женщин. Почему она - результат действий самой власти и к чему теперь готовиться, рассуждает Лола Тагаева.
24.10.2020, Russland, Moskau: MOSCOW - OCTOBER 24, 2020: A woman in a face mask walks in Arbat Street during the pandemic of the novel coronavirus disease (COVID-19). For the period between 11am 23 October 2020 and 11am 24 October 2020, Moscow reported 4,453 new confirmed cases of COVID-19. The total number of confirmed COVID-19 cases has been at 391,361 in Moscow, and at 1,497,167 in Russia, since the start of the pandemic in spring 2020. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Комментарий: От ковида до Госдумы - 2020-й жестко ударил по женщинам 31.12.2020

2020-й стал поворотным годом для россиянок. Из-за пандемии коронавируса, новых законов и роста насилия они смогли осознать свою уязвимость, считает Лола Тагаева.
ILLUSTRATION - Ein als Silhouette abgebildeter Mann und eine Frau schreien sich am 08.01.2013 in Berlin gegenseitig an. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Комментарий: Кто и как должен отстаивать женские интересы в России 19.12.2020

В России патриархат - одна из важных несущих идеологем нынешнего режима. Мощная солидарность женщин и их поддержка особенно нужны сейчас для принятия закона о профилактике домашнего насилия, уверена Лола Тагаева.
19.01.2019 +++ Mit dem dritten WOMEN S MARCH demonstrieren Frauen für mehr sexuelle Selbstbestimmung, gegen Diskriminierung unf für die Abschaffung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. snapshot-photography/M.Czapski *** With the third WOMEN S MARCH, women demonstrate for more sexual self-determination against discrimination and for the elimination of the gender pay gap snapshot photography M Czapski

Комментарий: Феминитивы нужны даже мужчинам 18.10.2020

Внедрение феминитивов вызывает реакцию от ироничного неприятия до полного отторжения. Однако их противникам выгоднее прислушаться к доводам феминисток, считает Лола Тагаева.
This grab taken from a video released by Belarus state agency Belta shows President Alexander Lukashenko holding an automatic rifle and wearing body armour as he arrives, on August 23, 2020, at his residence in Minsk, not far from where opposition protests are taking place. - Tens of thousands of demonstrators massed in central Minsk on Sunday to demand the resignation of Belarusian President Alexander Lukashenko, who flew over the scene of the banned protest in a helicopter and called the marchers rats. (Photo by - / BELTA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BELTA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Комментарий: Лукашенко проиграет женщинам из-за Путина и бытового насилия 12.09.2020

В Беларуси происходит не столько противостояние современных женщин-лидеров с диктаторским режимом, сколько борьба полярных политических кампаний, и Лукашенко сделал фатально ошибочную ставку, считает Лола Тагаева.
Belgium , Brussels , Oct 23 , 2017 - Features - Sexual harassment Copyright Heline Vanbeselaere / Reporters Reporters / STG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Комментарий: Разговор о харассменте в России неприятный, и это хорошо 15.07.2020

Вокруг ряда либеральных журналистов вспыхнул скандал из-за харассмента. Публичное обсуждение подробностей домогательств - очень хороший признак роста самосознания российского общества, считает Лола Тагаева.
01.07.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 1, 2020: Women in face masks cast their votes at No145 Polling Station at Moscow House of Composers during the 2020 Russian constitutional referendum. Most regions of Russia are voting in the referendum on proposed draft amendments to the Russian Constitution from 25 June to 1 July 2020. One of the proposed amendments would make it possible for presidents of Russia to be re-elected regardless of the existing constitutional rule which limits the number of consecutive presidential terms. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Комментарий: Новая путинская конституция ударит по женщинам 07.07.2020

За главной целью изменения Конституции РФ - сохранения Путиным власти на долгие годы - скрыто много других последствий. Поправки негативно скажутся на положении женщин, считает Лола Тагаева.