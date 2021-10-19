Комментарий: Сотни тысяч незамеченных смертей в России

Имидж Путина долго строился на убеждении, что России нужна "сильная рука": если придет беда, он с ней справится. Как показал ковид, ни ресурсов, ни политической воли справиться с бедой нет, считает Лола Тагаева.