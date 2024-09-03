Bloomberg: Иран готовит поставку РФ баллистических ракет

По словам европейских чиновников, Запад ответит санкциями, если Тегеран предоставит Москве баллистические ракеты. Ожидается, что их поставка - вопрос ближайших дней.

Иран в ближайшее время может поставить России баллистические ракеты, сообщило в понедельник, 2 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Они не обозначили тип и масштаб возможных поставок и не назвали сроков, однако один из собеседников агентства выразил уверенность, что счет идет на дни.

США и другие союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от подобного шага и предпринимают дипусилия, чтобы предотвратить его. Совет национальной безопасности при Белом доме, МИД Ирана и его представительство при ООН не ответили за запросы Bloomberg о комментарии.

Москва также полагается на поставки вооружений от Северной Кореи и поддерживает производственные мощности за счет технологий и ключевых компонентов из Китая, отмечает агентство. Тегеран за два с половиной года войны также предоставил России сотни беспилотников.

Возможные санкции в отношении Тегерана

Передача баллистических ракет России, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями в отношении Ирана, хотя их эффективность представляется неясной, учитывая ряд мер, уже направленных против Тегерана, в том числе в связи с поставками беспилотников Москве, пишет Bloomberg. Среди мер, обсуждавшихся союзниками, - рестрикции в отношении иранской госавиакомпании Iran Air.

По словам европейских чиновников, ожидается, что в случае поставок "Группа семи" ("большая семерка", G7) незамедлительно донесет свою озабоченность до правительств стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам.

G7 ранее уже вводила санкции в отношении Ирана и Северной Кореи за поставки оружия Москве. "Большая семерка" также стремится усилить санкционное давление на поставщиков в Китае и других странах, которые передают РФ детали и технологии, необходимые для производства оружия или его компонентов. Недавние ограничения были направлены против компаний и частных лиц, способствующих таким сделкам, напоминает Bloomberg.

Reuters: Тегеран планирует поставить в Россию сотни баллистических ракет Fath-360

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейских разведслужбах 9 августа сообщило, что Тегеран планирует поставить России сотни баллистических ракет Fath-360. Десятки российских военнослужащих уже проходят в Иране подготовку по их использованию, добавили в агентстве. "У Москвы есть собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей вдали от линии фронта", - говорилось в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, собеседники агентства отметили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Представители Минобороны РФ подписали 13 декабря 2023 года в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку тактических баллистических ракет ближней дальности Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной Организацией аэрокосмической промышленности под названием Ababil, рассказали Reuters два сотрудника разведки на условиях анонимности.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы предоставить быстрый и строгий ответ" на эти действия, сообщило агентство.

США: Поставки будут означать резкую эскалацию

Данный шаг "будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", указал представитель американской администрации. По его словам, "Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину".

До сих пор военная поддержка Москвы со стороны Ирана ограничивалась в основном ударными беспилотниками Shahed, которые несут взрывчатку и которые легче сбить, поскольку они медленнее баллистических ракет.

ВС РФ также используют против Киева северокорейские ракеты KN-23, запуская их, в частности, из Брянской, Курской и Воронежской областей, граничащих с Украиной, передает Bloomberg.