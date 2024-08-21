Bloomberg: Яшин отказался от политубежища в ФРГ

Илья Яшин будет лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против сторонников Путина. "Под санкциями - только 2 000 человек, а нужно 20 000", - сказал он Bloomberg.

Российский оппозиционер, бывший политзаключенный Илья Яшин, освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, заявил, что отказался от предложения получить политическое убежище в Германии. Политик дал интервью Bloomberg, которое агентство опубликовало во вторник, 20 августа.

По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, что он не сможет вернуться в Россию. В МВД ФРГ от комментариев отказались.

Будет лоббировать расширение санкционного списка

Оппозиционер подал заявление на получение вида на жительство в ФРГ и хочет лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против лиц, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина, указало агентство. "Под санкциями находятся только 2 000 человек, а нужно, (чтобы было. - Ред.) 20 000", - заявил Яшин.

По утверждению политика, когда его перевели в московский следственный изолятор "Лефортово" для подготовки к обмену, он написал заявление с требованием остаться в России, ссылаясь на положения Конституции. Заявление было проигнорировано, и его посадили в самолет с просроченным российским паспортом, который был приложен к делу, рассказал Яшин.

"В день обмена за мной пришли несколько спецназовцев, и я понял, что они просто упакуют меня, как тушу, свяжут и отправят", - отметил он. "Они сказали мне: "Если ты вернешься (в РФ. - Ред.), другие политзаключенные никогда не будут освобождены. Если ты вернешься, то никаких обменов не будет", - добавил политик.

Передал ФРГ список возможных участников будущих обменов

Как отметил Яшин, немецкие чиновники, встретившиеся с ним в Анкаре, где произошел обмен заключенными, сказали ему, что практика обменов будет продолжена. По словам оппозиционера, он предоставил Германии список из примерно 20 человек, содержащихся в российских тюрьмах - в ходе будущих переговоров об обмене, скорее всего, будет обсуждаться их участь. Речь идет, в частности, о журналисте Иване Сафронове, театральном режиссере Евгении Беркович, драматурге Светлане Петрийчук и бывшем муниципальном депутате Алексее Горинове, отметило Bloomberg.

По словам Яшина, сотрудник ФСБ России, сопровождавший его в полете из Москвы, дал ему напутствие: "Ведите себя хорошо, иначе за вами может прийти Красиков".

Обмен заключенными между Россией и Западом

Ранее в интервью DW Яшин говорил, что у него иногда возникает ощущение, что он - "безбилетник, который занял в самолете чужое место", хотя его никто не спрашивал.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Москву вернулись 10 человек - российские шпионы, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

Российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, в том числе американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, были освобождены.

Журналист-расследователь Христо Грозев в подкасте "DW Новости Шоу" высказал мнение, что угроза для обменянных политзаключенных на Западе остается.