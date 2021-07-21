Bloomberg: Прокладку "Северного потока - 2" могут завершить 12 сентября

Завершение прокладки газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии тяжелым крановым судном "Фортуна" намечено на 12 сентября. Об этом в воскресенье, 22 августа, передало агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии. По данным агентства, базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км.

Проект газопровода завершен на 99 проц. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - срока окончания работ пока официально не подтвердили.

Лавров: "Северный поток - 2" не усилит зависимость Европы от РФ

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с трубопроводом. "Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток - 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект", - заявил он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", - утверждает глава внешнеполитического ведомства РФ.

Меркель предостерегла от использования газопровода как оружия

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявляла что Берлин будет выступать за дальнейшие санкции в отношении Москвы, если российские власти будут использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве оружия. Такую позицию она озвучила, в частности, 22 августа в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Меркель подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа после 2024 года. Она указала на желание Германии, чтобы договор о поставках российского газа через Украину, истекающий через три года, был продлен как можно быстрее.

США заявили о введении новых санкций

США 20 августа заявили о введении новых санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток -2". Ограничительные меры затронут суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", а также компанию АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга, которой они принадлежат, говорилось в документе, размещенном на сайте Минфина США.

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