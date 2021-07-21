 Bloomberg: Прокладку ″Северного потока - 2″ могут завершить 12 сентября | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2021

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Германия

Bloomberg: Прокладку "Северного потока - 2" могут завершить 12 сентября

Прокладка "Северного потока - 2" в водах Германии может быть завершена 12 сентября, пишет Bloomberg. Лавров утверждает, что проект не усилит зависимость Европы от поставок газа из РФ.

Трубоукладочное судно Фортуна

Трубоукладочное судно "Фортуна"

Завершение прокладки газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии тяжелым крановым судном "Фортуна" намечено на 12 сентября. Об этом в воскресенье, 22 августа, передало агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии. По данным агентства, базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км.

Проект газопровода завершен на 99 проц. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - срока окончания работ пока официально не подтвердили.

Лавров: "Северный поток - 2" не усилит зависимость Европы от РФ

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с трубопроводом. "Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток - 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект", - заявил он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", - утверждает глава внешнеполитического ведомства РФ.

Меркель предостерегла от использования газопровода как оружия

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявляла что Берлин будет выступать за дальнейшие санкции в отношении Москвы, если российские власти будут использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве оружия. Такую позицию она озвучила, в частности, 22 августа в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Меркель подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа после 2024 года. Она указала на желание Германии, чтобы договор о поставках российского газа через Украину, истекающий через три года, был продлен как можно быстрее.

США заявили о введении новых санкций

США 20 августа заявили о введении новых санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток -2". Ограничительные меры затронут суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", а также компанию АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга, которой они принадлежат, говорилось в документе, размещенном на сайте Минфина США.

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    Автор: Андрей Гурков


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