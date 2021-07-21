Bloomberg: Прокладку "Северного потока - 2" могут завершить 12 сентября

Завершение прокладки газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии тяжелым крановым судном "Фортуна" намечено на 12 сентября. Об этом в воскресенье, 22 августа, передало агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии. По данным агентства, базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км.
Проект газопровода завершен на 99 проц. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - срока окончания работ пока официально не подтвердили.
Лавров: "Северный поток - 2" не усилит зависимость Европы от РФ
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с трубопроводом. "Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток - 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект", - заявил он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
"Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", - утверждает глава внешнеполитического ведомства РФ.
Меркель предостерегла от использования газопровода как оружия
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявляла что Берлин будет выступать за дальнейшие санкции в отношении Москвы, если российские власти будут использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве оружия. Такую позицию она озвучила, в частности, 22 августа в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Меркель подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитером газа после 2024 года. Она указала на желание Германии, чтобы договор о поставках российского газа через Украину, истекающий через три года, был продлен как можно быстрее.
США заявили о введении новых санкций
США 20 августа заявили о введении новых санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток -2". Ограничительные меры затронут суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", а также компанию АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга, которой они принадлежат, говорилось в документе, размещенном на сайте Минфина США.
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Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
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"Академик Черский" готовился целый год
В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков