Посольство ФРГ недипломатично отреагировало на твит российских коллег

Необычно резкая реакция посольства ФРГ в Южноафриканской республике в ответ на твит российского посольства в этой стране вызвала бурную реакцию в соцсетях. Посольство РФ в ЮАР в своем микроблоге в Twitter 5 марта поблагодарило южноафриканцев за "многочисленные письма с выражением солидарности - как от отдельных лиц, так и от организаций".
"Мы ценим вашу поддержку и рады, что вы решили сегодня встать рядом с нами, когда Россия, как и 80 лет тому назад, борется с нацизмом в Украине" - говорится в посте.
Посольство ФРГ в Претории отреагировало на это в непривычной для дипломатов резкой форме: "Извините, но мы не можем промолчать, это уж слишком цинично. То, что Россия делает в Украине, - это уничтожение безвинных детей, женщин и мужчин ради собственной выгоды. Это определенно не "борьба с нацизмом". Позор всем, кто покупается на это. (К несчастью, мы своего рода эксперты по нацизму)".
Российская агрессия против Украины
Российское вторжение в Украине продолжается уже 11-й день. Войска РФ непрестанно наносят удары по населенным пунктам и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий воскресенья, 6 марта (время московское).
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Автор: Николай Пермяков