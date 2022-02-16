Правозащитники: 2021-й - год массовых и неприкрытых репрессий в России

Гражданское общество в России в прошлом году столкнулось с масштабным ужесточением правовых норм, затрагивающих его деятельность, отметил Вальтер Кауфман (Walter Kaufmann), руководитель отдела Восточной и Юго-Восточной Европы германского Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) на открытии организованной фондом онлайн-конференции "Гражданское общество России 2021/2022: стратегии выживания в стране и за границей", которая прошла вечером 15 февраля.

В качестве примера Кауфман назвал распространение закона об "иноагентах" на физических лиц, ужесточение закона о собраниях, признание оппозиционных организаций и СМИ "экстремистскими". Кауфман напомнил, что ряд иностранных НКО в России, в том числе несколько немецких, в прошлом году были объявлены "нежелательными" организациями, что вынудило их покинуть страну.

Значительное число российских НКО также получили статус "экстремистских" и были закрыты. В результате многие представители гражданского общества были вынуждены выехать за границу, чтобы избежать преследования или просто иметь возможность и далее заниматься любимым делом.

Более 100 лиц-"иноагентов" и 1000 политзаключенных в России

2021 год стал одним из самых сложных для гражданского общества России, хотя тенденция к ухудшению его положения продолжается уже много лет без изменений, указал, в свою очередь, Алексей Козлов из общественного объединения "Солидарность с гражданским движением в России" (Solidarus Berlin). По его выражению, прошлый год стал "годом откровенных и многочисленных репрессий" в России.

Если в 2020-м физическим лицами-"иноагентами" были объявлены пять человек, то к концу 2021-го их число превысило 100, среди них - гражданские активисты, журналисты, ученые, сотрудники НКО, сказал Козлов. "Нежелательных" иностранных организаций в РФ в начале этого года стало 50, треть из них получили этот статус в прошлом году. Кроме того, число политзаключенных в России в 2021 году, по данным "Мемориала", достигло 1000 человек.

По словам Козлова, "гражданское общество России будет жить", несмотря на все репрессивные практики властей, и, возможно, оно будет жить за пределами РФ. Но одна из главных задач - "сохранить людей, у которых есть экспертиза, опыт и желание продолжать свою деятельность для того, чтобы они стали резервом демократической России будущего", пояснил эксперт.

"Мемориал" - "неудобный символ" для властей РФ

Как признал в начале конференции Вальтер Кауфман, особенно болезненным для фонда Бёлля стало решение Верховного суда РФ о принудительной ликвидации историко-просветительского общества "Международный мемориал" за якобы имеющиеся нарушения им закона об "иноагентах". Исполнительный директор "Международного мемориала" Елена Жемкова, со своей стороны, назвала обвинение прокуратуты "не очень правдивым высказыванием", поскольку, по ее словам, из многих тысяч материалов "Мемориала" было всего несколько без пометки "иноагента".

Вальтер Кауфман

Жемкова назвала "показательным" выступление прокурора на последнем заседании суда, на котором тот заявил: "Нам не нравится, что вы заставляете нас, нацию победителей каяться… что вы напоминаете нам о нашем плохом прошлом". По ее оценке, "Мемориал" стал "неудобным символом" для нынешнего российского государства. Закрывая "Мемориал", власти показывают -"мы можем все", и "это, конечно, пугает людей".

По мнению российского журналиста Сергея Пархоменко, "Мемориал" в последние годы стал тем местом, где проходила жизнь гражданского общества в России: "Репрессивное российское государство это заметило и попыталось как-то с этим справиться".

В России высокий спрос на юридическую помощь

На вопрос, почему "Мемориал" пытается добиться отмены решения о ликвидации в российском суде, хотя результат предсказуем, Жемкова ответила, что организация придерживается принципа, сформулированного еще советскими диссидентами, требовавшими от государства "соблюдать его собственные законы". Другого способа мирно отстаивать свои права, по ее мнению, нет даже в неправовом государстве.

Павел Чиков (фото из архива)

Как заметил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, не "Мемориал" выбрал юридический путь, а генпрокурор инициировал этот процесс, а "Мемориал" лишь защищается от Генпрокуратуры в суде. В целом, по словам Чикова, в России очень высок спрос на юридическую защиту, даже если учитывать, что в большинстве случаев она не приводит к желаемому результату.

Глава "Агоры" также добавил, что у российских юристов в последнее время сформировалось такое понятие как "паллиативная адвокатура", когда для "юриста важно подержать человека за руку в трудный момент, объяснить ему неизбежность определенных неприятностей, успокоить его". При этом удается добиться и определенных успехов. По словам Чикова, из примерно 2000 дел протестовавших, которые вели адвокаты "Агоры" в прошлом году по стране, почти 200 были прекращены в судах.

Возможно ли повлиять на ситуацию в России из-за границы?

На конференции также говорили о том, есть ли у россиян, вынужденных уехать из РФ, возможность и дальше влиять на происходящее в стране. По мнению Павла Чикова, у журналистов и активистов, работающих в публичном пространстве, после отъезда из России возможности даже увеличиваются, поскольку меньше становится вопросов, связанных с безопасностью, самоцензурированием из-за угрозы "ответственности за конкретные слова или картинки, что в последние месяцы стало в России ежедневным фоновым давлением и репрессиями".

Иван Павлов, 30 апреля 2021 года

В качестве примера успешного влияния он напомнил о скандале с пытками в российских тюрьмах, который вспыхнул после обнародования материалов группой "Гулагу.нет", находящейся не в России. Он привел к внесению поправок в уголовный кодекс РФ и ужесточению ответственности за пытки. Информационное и публичное пространство единое, и властям РФ вряд ли удастся целиком изолировать его от внешнего мира, уверен Чиков.

По словам эксперта, с юристами дело обстоит сложнее. Репрессии не обошли их стороной, достаточно вспомнить об адвокате Иване Павлове из "Команды 29", объявленном "иноагентом" и вынужденном уехать из страны. Юристам в России, продолжил Чиков, приходится ограничивать свое присутствие в публичном пространстве, иначе им сложнее будет оказывать юридическую помощь на местах. А активистам и журналистам в российских городах нужен адвокат на месте, когда у них задержание, обыск или суд.

Есть ли польза для россиян от членства РФ в Совете Европы?

В ходе конференции также был затронул вопрос об отношениях России и Совета Европы и роли РФ в этой структуре. По мнению Павла Чикова, у россиян на этот счет существует два распространенных стереотипа и заблуждения. Первое заключается в том, что люди, как правило, очень многого ожидают от ЕСПЧ, Совета Европы и других международных институтов, когда речь идет о ситуации в их стране.

Примеров, когда международные организации или суды повлияли на политический режим или государственное устройство конкретной страны, особенно такой крупной как Россия, почти нет, уточнил глава "Агоры". По его мнению, СЕ и ЕСПЧ делают очень много, но они никогда не будут соответствовать завышенным ожиданиям людей.

Второй заблуждение, подчеркнул Чиков, является прямым следствием госпропаганды и очень выгодно российским властям. Оно заключается в том, что якобы поправки в Конституцию РФ обесценивают роль международного права, и решения ЕСПЧ более не обязательны для России. Это неправда, заявил эксперт, поскольку статья российской конституции о приоритете норм международного права никак не изменилась.

Членство России в СЕ осталось прежним, решения ЕСПЧ продолжают исполняться в России, заверил Чиков. По его мнению, после того как в 2019 году был преодолен кризис в отношениях между РФ и СЕ, сейчас они переживают хороший период, и Россия в отдельных случаях изменяет законодательство, в том числе в связи с решениями и требованиями ЕСПЧ и Совета Европы. А для российских граждан часто ЕСПЧ является чуть ли не единственной судебной инстанцией, где они могут ожидать настоящего правосудия. В этом смысле ситуация во многих случаях улучшается, подвел итог Павел Чиков.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

