 Десятки россиян в 2021 году попали в тюрьму за высказывания в интернете | Новости из Германии о России | DW | 11.02.2022

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Россия

Десятки россиян в 2021 году попали в тюрьму за высказывания в интернете

В 2021 году в России зафиксировано более 451 тысячи случаев вмешательств в свободу интернета - в полтора раза больше, чем годом ранее, говорится в докладе правозащитной организации "Агора".

Мужчина с ноутбуком

За прошлый год в России из-за высказываний в интернете к уголовной ответственности привлекли 401 человека, из них 44 были приговорены к реальным тюремным срокам за посты и комментарии в социальных сетях. Об этом говорится в ежегодном докладе проекта "Сетевые свободы" правозащитной организации "Агора", опубликованном в пятницу 11 февраля.

Как отмечают авторы документа, число преследований (обысков, допросов, задержаний) достигло пиковых значений 2017 года. Но если пять лет назад большинство уголовных дел были связаны со статьей о возбуждении вражды, то в 2021 году стали чаще применяться статьи об оправдании терроризма и призывах к экстремизму,

Также за 2021 год в полтора раза выросло количество случаев привлечения к административной ответственности - до 1806 против 1222 в 2020-м. Более половины из них составляют дела СМИ и журналистов, признанных "иностранными агентами", они касаются отсутствия маркировки на отдельных сообщениях, постах и комментариях в соцсетях.

Всего в 2021 году в России было зафиксировано более 451 тысячи случаев вмешательств в свободу интернета - в полтора раза больше, чем годом ранее, следует из доклада "Агоры". Абсолютное большинство инцидентов - 427 тысяч случаев - связано с запретом информации, блокировкой отдельных сайтов и IP-адресов.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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