"ОВД-Инфо" под угрозой? Какие НКО пострадают при ликвидации "Мемориала"

23 декабря состоится заседание Мосгорсуда по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", 28 декабря - заседание Верховного суда по делу о ликвидации "Международного Мемориала". В случае их ликвидации в России пострадает большое количество и других российских правозащитных проектов.

"ОВД-Инфо" под угрозой

В частности, под вопросом окажется возможность работы "ОВД-Инфо" - крупнейшего в России проекта правовой помощи гражданским активистам и участникам протестных акций.

По данным отчетов, опубликованных на сайте "ОВД-Инфо", сумма пожертвований, поступивших проекту с января по сентябрь 2021 года, превысила 220 млн рублей. Лишь за февраль 2021 года было собрано 57 млн рублей.

"ОВД-Инфо" помогает задержанным полицией

Правозащитный центр "Мемориал" является оператором счета "ОВД-Инфо": через него проходят все пожертвования проекту, а также зарплаты сотрудникам и оплата части сервисов, рассказала DW сотрудница "ОВД-Инфо" Мария Кузнецова. Кроме того, "ОВД-Инфо" получает инфраструктурную поддержку от правозащитного центра. Благодаря ей в 2021 году сотрудники "ОВД-Инфо" ответили на десятки тысяч звонков от задержанных, помогли почти трем тысячам людей в отделениях полиции, а адвокаты ведут десятки уголовных дел.

В проекте подчеркивают, что не планируют закрываться, хотя первое время без "Мемориала" будет трудно, и обещают перестроить работу. В частности, придется менять финансовую сторону деятельности. Как может быть реорганизована работа в случае ликвидации "Мемориала", в "ОВД-Инфо" не уточняют.

Риски для "Гражданского содействия"

В случае ликвидации правозащитного центра "Мемориал" в России будет ликвидирована и встроенная в него сеть "Миграция и право".

Это существенно осложнит работу комитета "Гражданское содействие" (ГС), который помогает беженцам и мигрантам по всей России. У "Миграции и права" сложная структура работы с ГС. "Московские юристы "Миграции и права" принимают посетителей в помещении "Гражданского содействия" и фактически полностью входят в команду комитета, хотя формально относятся к "Мемориалу", пояснил пресс-секретарь ГС Николай Ворошилов. Число таких юристов достигает сотни человек. Взаимодействие между ГС и юристами "Мемориала" выглядит так: когда комитету требуется юридическая помощь в регионе, специалисты напрямую связываются с юристом "Мемориала", тот включается и помогает. "Это происходит, например, когда нам на горячую линию звонят заявители и требуется срочная помощь. В случае ликвидации "Мемориала" мы не сможем так делать", - объясняет он.

Светлана Ганнушкина

"Когда-то Людмила Алексеева, узнав о принятии закона об "иноагентах", сказала, что мы перейдем работать обратно в свои кухни. Красиво было сказано, но это невозможно осуществить", - говорит DW председатель Комитета "Гражданское содействие" и руководитель сети "Миграция и Право" центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина.

У Алексеевой на кухне помещалось человек десять, а 60 человек, которые ежедневно приходят на прием к Ганнушкиной, она в своей кухне точно не поместит, продолжает правозащитница. "Мы, каждый из нас, в какой-то форме работу продолжим. Но если организацию закроют, оплачивать адвокатов для мигрантов из своего кармана я не смогу - накоплений у меня нет", - заключает она.

Последствия для региональных НКО

Последствия ликвидации отразятся и на работе региональных некоммерческих организаций. "Международный Мемориал" - это конфедерация большого количества самостоятельных региональных и очень важных для регионов НКО. Все они объединены и координируют свою работу в зонтичной организации "Мемориала", объясняет DW член совета правозащитного центра "Мемориал" и член правления "Международного Мемориала" Олег Орлов. Если "Мемориал" ликвидируют, эта общая работа и координация рассыпется, а каждая региональная "мемориальская" организация станет слабее, продолжает он. В том числе и по отношению к своей региональной власти.

В некоторых регионах, например, в Карелии (Сандармох), Тверской области (доски на здании в Твери, где размещалось НКВД), в Новосибирске (ситуация вокруг бюста генпрокурору СССР Роману Руденко) память о героическом прошлом становится, к сожалению, инструментом для манипуляций, пропаганды и попыток замолчать или "отменить" неудобные страницы прошлого, рассказывает член совета правозащитного центра "Мемориал" и сотрудник архива "Международного Мемориала" Алексей Макаров.

Давление в регионах

Закрытие "Международного Мемориала" в Москве усилит возможность давления местных властей и так называемых "общественников", близких к власти, в регионах на "мемориальские" организации и независимые инициативы в области памяти о репрессиях, предупреждает он.

Новость о ликвидации старейшей правозащитной организации в России под лозунгом борьбы с так называемыми "иноагентами" станет тревожным звонком для всего сектора НКО и гражданского общества, считает правозащитник Лев Пономарев. Однако он уверен, что в случае решения уничтожить "Мемориал" власть в конечном итоге пожалеет о своем решении: либеральная часть общества найдет возможность компенсировать этот удар.

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