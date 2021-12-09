Комментарий: "Мемориалу" назначили закрытый режим

Владимир Путин 9 декабря пообщался по видеосвязи со своим Советом по правам человека. Открытая часть встречи похожа была на заседание собеса, где обсуждались льготы кавалерам трех орденов мужества, сохранение лесов и касаток, а также борьба с мошенничеством, булингом и нерегулируемой миграцией. Завершилась она, правда, темой пыток, принудительных работ в системе ФСИН и проблемами "иноагентов". Обсуждать дела "Мемориала" и ректора Шанинки Сергея Зуева Путин предпочел при выключенных камерах. Многие ждали, что на этой встрече "иноагенты" и/или "Мемориал" получат от президента индульгенцию, но, похоже, повезло - и то частично - только Зуеву.

Потом обсудим

На острые вопросы об "иностранных агентах" и правозащитниках президент отвечал сознательно невнятно. Лишь изредка он оживлялся. По ощущениям, в те моменты (по крайней мере пока шла трансляция), когда находил удобную зацепку, чтобы и на уступку "гражданскому обществу" пойти, и в всерьез ничего не менять.

Иван Преображенский

Например, когда назвал комичным тот факт, что физлица, приравненные к "СМИ-иноагентам", вынуждены сопровождать длинной "иноагентской" подписью даже публикацию фото своих детей в соцсетях. Отказаться от этого избыточного издевательства - и вот уже уступка, которая, правда, жизнь "иностранных агентов" никак не облегчит. Ну а в остальном - будем советоваться с "профессиональным сообществом". Жаль только под этим словосочетанием, как было ясно из другой части ответа Владимира Путина, он понимает, например, сотрудников RТ.

Больше повезло Сергею Зуеву. Странное уголовное дело в отношении ректора Шанинки президент закрыть не предложил. Мы его логику по таким делам давно знает: пусть решает "независимый российский суд". Но Путин сообщил, что не видит необходимости держать Зуева за решеткой. Стало быть, отпустят человека домой дожидаться суда в стране, где оправдательных приговоров выносится около 1%.

Памятник на могиле "Мемориала"

Правозащитникам, похоже, повезло еще меньше, чем "иноагентам". Засвидетельствовав уважение "Мемориалу", президент быстро объяснил, что оно, похоже, заканчивается там, где правозащитный центр "Мемориал" защищает (по версии властей) "террористические и экстремистские организации", например исламистскую "Хизб ут-Тахрир". Ну а "Международный мемориал" вносит пособников нацистов (голословное обвинение) в списки репрессированных.

После такой речи ожидать благоприятного исхода рассмотрения исков против обоих "Мемориалов" вряд ли приходится. Круг замкнулся. При создании "Мемориала" в 1989 году одной из резолюций был провозглашен отказ от преследований виновных в репрессиях советского периода. В итоге десталинизации опять не случилось, а наследники сталинских палачей теперь запрещают саму память.

Хочется, конечно, верить участнику встречи журналисту Николаю Сванидзе, который считает, что президент "весь "Мемориал" целиком затоптать не хочет". Но больше похоже на то, что "Мемориал", как Том Бомбадил во "Властелине колец" Толкиена, первым вызвался строить постсоветский мир и теперь покидает его как последний реликт горбачевской перестройки.

Речь о новом ГУЛАГе?

Символично и то, что на той же встрече другое предложение, не связанное с "помилованием" правозащитников, встретило безоговорочную поддержку со стороны Владимира Путина. Речь о расширении практики принудительных работ. Послушать задавшую президенту этот вопрос ведущую программы "Правозащитники" на радио "Спутник" Еву Меркачеву, так речь идет об однозначном благе. Еще бы, вместо колоний, где "жестят" - исправительные центры. Там, как в бериевских шарашках, можно жить и работать - и не швеей, а по специальности, и даже видеться с семьей.

Неужели наши заключенные заживут не хуже, чем в гуманных западноевропейских демократиях? Увы - нет, потому что речь идет фактически о новом ГУЛАГе, то есть рабской эксплуатации заключенных. Крупный бизнес второй год публично обсуждает предложение властей решить проблему дефицита мигрантов на стройках путем использования труда заключенных. Вряд ли в стране, где, как сообщила Меркачева, людей в тюрьмах безнаказанно пытают, им внезапно за принудительные работы начнут платить как на воле.

Так что мы, похоже, перешли рубеж. В один день Путин фактически вынес приговор "Мемориалу" и публично поддержал создание на базе ФСИН бизнес-империи "исправительных центров".

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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