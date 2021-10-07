Комментарий: Пытки как один из инструментов политики российских властей

Проект Gulagu.net вывез из России и начал публикацию архива видеозаписей пыток в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Как утверждают авторы публикации, у них есть около тысячи видеозаписей того, как заключенных пытали и унижали.

Первые же видеозаписи о пытках в тюремной туберкулезной больнице в Саратове вызвали огромный резонанс, в том числе и на официальном уровне: возбуждено семь уголовных дел. Трое сотрудников Саратовской больницы уже уволены, а глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. Но, к сожалению, речь не идет о какой-то аномальной ситуации в одном только Саратове: в опубликованных позднее роликах фигурируют учреждения ФСИН в Белгородской области и на Камчатке, а издание The Insider опубликовало душераздирающую историю о целом пыточном центре в Красноярском крае.

Реакция властей

Архивные видео и их описания столь чудовищны, что игнорировать происходящее оказалось невозможным даже для российских властей. Вопреки сложившейся традиции, в этот раз почти сразу за публикацией последовали проверки и отставки и даже пресс-секретарь Путина подтвердил, что информация о пытках попала в зону внимания Кремля.

Федор Крашенинников

Это довольно нетипично, потому что проект Gulagu.net относится к числу таких гражданских инициатив, которые не поощряются российскими властями. В мае 2021 года его основатель Владимир Осечкин объявил, что деятельность проекта переносится в Европу, как было сказано, ради обеспечения безопасности сотрудников. 30 июля этого года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта.

Очень хочется верить, что после такого скандала ФСИН ждут давно назревшие реформы. Но возможны ли настоящие, а не косметические изменения в этой системе в современных условиях?

Пытки в XXI веке

К сожалению, унижение граждан российским государством - или с его санкции - не исключение, а, скорее, правило.

Современное общество в России так устроено, что гражданин не должен, да и не может сопротивляться полиции или сотрудникам ФСИН. Между тем, даже если он совершил преступление и приговорен к лишению свободы, пытки и унижения не предусмотрены никакими законами и прямо противоречат конституции. В реальности же заключенные российских тюрем оказываются во власти тюремщиков. Именно этим и страшны публикуемые gulag.net кадры.

Бросается в глаза, что камера фиксирует не случайные эксцессы. Будничность и организованность пыток ужасает. Пытки и издевательства происходят в стенах государственных учреждений, что возлагает именно на власти России всю ответственность за них. Мы видим, что государство пользуется услугами людей, которые знают, как надо правильно фиксировать заключенных, чтоб они не мешали своим мучителям, как именно причинять им страдания, с какого ракурса вести съемку.

Отвращение от сцен пыток и избиений усиливается тем, что во многих эпизодах людей перед камерами подвергают изощренным моральным унижениям. Уму непостижимо, что в XXI веке в стенах государственного учреждения методично воспроизводят и снимают для архива ритуалы "опускания", возникшие и кодифицированные в среде уголовников. Получается, что представители власти не только организуют пытки и изнасилования заключенных, но оказываются еще и главными блюстителями пресловутых "воровских понятий".

"Достоинство человека неприкосновенно"

Пытки и унижения граждан в стенах государственных учреждений - это преступление против человечности, которого стыдятся даже самые мрачные авторитарные режимы. Стыдятся, но практикуют, потому что применение пыток воздействует не только на их непосредственных жертв, но и на все общество. По сути, это весьма эффективная мера запугивания граждан: стоит только оказаться в глазах властей преступником - попадешь в тюрьму и там тебя лишат не только свободы, но и достоинства, здоровья, а, может быть, даже жизни.

Ситуация с пытками в российских тюрьмах особенно тревожна на фоне расширяющихся политических преследований. Уже сейчас в местах лишения свободы находятся далеко не одни только уголовники, но и сотни политических заключенных. Нет никакой гарантии, что на отлаженный конвейер пыток и унижений не попадут и они. Любому российскому оппозиционеру или активисту хоть раз да угрожали перспективой оказаться в тюрьме и там испытать на себе последствия пресловутого "опускания".

В первой же статье Основного закона ФРГ, написанного после ужасов нацизма и с огромным желанием никогда больше не допустить их повторения, есть такие слова: "Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его - обязанность всей государственной власти".

Хочется верить, что когда-нибудь и в России безусловная неприкосновенность человеческого достоинства не только будет провозглашена первыми же строками конституции, но и действительно станет высшей ценностью. Виновные в государственном насилии, в организации пыток и унижения людей, должны быть осуждены и преданы проклятью вместе с той системой, которая сделала все это возможным в XXI веке в России, гордящейся своей победой над нацизмом.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

Смотрите также: