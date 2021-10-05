ФСИН начала проверку после публикации Gulagu.net о пытках в тюремной больнице

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала служебную проверку после публикации правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписи пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. "Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - сообщило во вторник, 5 октября, пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что проверка находится под особым контролем руководства ФСИН России.

В Кремле заявили о необходимости "серьезного разбирательства"

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости "серьезного разбирательства", если видеозапись окажется подлинной. "Безусловно, мы читали о том, что такие материалы появились в сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим", - заявил Песков.

Кроме того, после сообщений о пытках в пенитенциарных учреждениях в Саратовской области по поручению генеральной прокуратуры РФ начата прокурорская проверка. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По ее результатам предполагается дать "оценку соблюдению прав осужденных на личную безопасность" и проверить "исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание", указал он далее.

Между тем уполномоченная по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова заявила об отсутствии жалоб заключенных, находящихся на лечении в тюремной больнице. "30 сентября сама посетила ОТБ-1, беседовала с находящимися там на лечении осужденными, в том числе, и на личном приеме. Обращения были, но тематика их и содержание совершенно иные, чем затронутые в публикации", - цитирует "Интерфакс" слова региональной омбудсвумен.

Основатель Gulagu.net: В архиве более 1000 видеозаписей с пытками в тюрьмах

Ранее в тот же день основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеозаписей, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. В числе этих видеофайлов общим объемом 40 гигабайт - материалы о предположительном применении пытокв областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Осечкин отметил, что на видеозаписях сотрудники учреждений раздевают заключенных догола, связывают, избивают, а также совершают над ними сексуальное насилие. "Это носило системный характер. Людей били, насиловали, истязали, и все происходящее снималось на видео", - цитирует его слова "Интерфакс". Основатель Gulagu.net также сообщил, что видеоматериалы будут поэтапно опубликованы в ближайшее время.

Проект Gulagu.net в мае прекратил деятельность в России

Проект Gulagu.netприостановил деятельность в России в конце мая 2021 года. Решение было принято после того, как власти Беларуси захватили самолет Ryanair, чтобы задержать находившегося на его борту оппозиционного блогера Романа Протасевича, сообщил Владимир Осечкин, покинувший Россию шесть лет назад. По его словам, события вокруг принудительной посадки лайнера в Минске свидетельствуют о том, что "Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными".

"За последние годы ряд ключевых координаторов проекта уже постепенно покинули Россию, и теперь мы отказываемся от представительства в РФ без ущерба для работы проекта и защиты прав человека", - заявил Осечкин.

Проект Gulagu.net, занимающийся защитой прав заключенных и сбором данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, был основан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Правозащитник, который в Москве был заочно арестован по делу о мошенничестве, по некоторым данным, живет во Франции.

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