Создатель Gulagu.net: Роскомнадзор заблокировал сайт в РФ по требованию ФСИН и ФСБ

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта Gulagu.net на территории России, сообщил основатель проекта Владимир Осечкин в пятницу, 30 июля. Ведомство объяснило этот шаг требованиями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы безопасности.

Создатель проекта резко раскритиковал позицию Роскомнадзора, назвав блокировку "политическим, заказным" решением. "Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всем том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах", - написал Осечкин в своем Facebook. По его словам, ФСИН пыталась закрыть проект с 2017 года.

Команда Gulagu.net готовит документы в Европейский суд по правам человека. Правозащитный проект, с 2011 года освещающий темы коррупции и пыток в российской пенитенциарной системе, продолжит работать, подчеркнул его основатель. В конце мая проект приостановил свою деятельность в России.

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