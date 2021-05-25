 Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2021

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Россия

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России

Создатель проекта заявил, что решение принято из-за заботы о жизни и здоровье коллег. Он заверил, что сайт и Youtube-канал Gulagu.net, а также горячая линия и интернет-приемная проекта продолжат работу.

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Правозашитный проект Gulagu.net приостановил свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении основателя проекта Владимира Осечкина, опубликованном в понедельник, 24 мая. Правозащитник отмечает, что решение было принято после того, как официальным Минском был произведен пиратский захват самолета Ryanair с целью задержания, находящегося на его борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Эти события, указывает Осечкин, свидетельствуют о том, что "Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными". В ситуации, пишет создатель проекта, "когда мы видим масштабы произвола и де-факто "государственного терроризма", нет никаких иллюзий и мы просто не имеем права продолжать работать в привычном формате и рисковать жизнями наших коллег в России".

Осечкин покинул Россию шесть лет назад

Поэтому было решено перенести "всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удалённые от границ с Россией места более чем на 3,000 км". "За последние годы ряд ключевых координаторов проекта уже постепенно покинули Россию, и теперь мы отказываемся от представительства в РФ без ущерба для работы проекта и защиты прав человека", - заявил Осечкин.

Он заверил, что сайт и Youtube-канал Gulagu.net, а также горячая линия и интернет-приемная проекта продолжат прежнюю работу, а сотрудники организации смогут проводить независимые расследования по фактам пыток и коррупции "вне досягаемости для оперативников ФСБ, ФСИН, МВД и КГБ".

Проект Gulagu.net, занимающийся защитой прав заключенных и сбором данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, был основан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Правозащитник, который в Москве был заочно арестован по делу о мошенничестве, покинул Россию шесть лет назад и, по некоторым данным, живет во Франции.

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    Автор: Елена Барышева


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