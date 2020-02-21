После видео с пытками заключенных в Ярославле задержаны сотрудники ФСИН

В Ярославле задержаны два сотрудника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), подозреваемые в избиении заключенных в одной из колоний, расположенных в регионе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону. "Следственными органами СК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - Ред.)", - говоритс в заявлении, опубликованном вечером в пятницу, 26 февраля, на сайте Следственного управления СК по Ярославской области.
Ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, указало ведомство. "Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается далее.
Ранее "Новая газета" опубликовала очередные видео с избиениями и издевательствами над заключенными в ИК-1 в Ярославской области. Данное исправительное учреждение уже фигурировало в делах о пытках над осужденными. Первое видео датировано августом 2016 года, на нем сотрудники ИК бьют мужчину дубинками. На втором видео, снятом в апреле 2017 года, сотрудники избивают заключенного Важу Бочоришвили, который впоследствии скончался в больнице Рыбинска, сообщила "Новая газета". После публикации ФСИН сообщила о проверке сотрудников, фигурирующих в видеороликах. Затем проверку начала областная прокуратура.
Резонансное дело о пытках в ярославской колонии
В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области издеваются над заключенным. Его клали на стол лицом вниз, избивали дубинками, выливали ему на голову воду из ведра. Преступление было совершено 29 июня 2017 года в отношении заключенного Евгения Макарова. В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного. После публикации Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.
По факту избиения были возбуждены уголовные дела в отношении 14 сотрудников колонии, а число потерпевших выросло до пяти. В феврале 2020 года в Дзержинском районном суде Ярославля начался процесс по данному делу. В результате начальник колонии и его заместитель были оправданы в связи с недоказанностью вины в организации применения насилия к Макарову. Остальные обвиняемые получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.
Смотрите также:
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
179 учреждений
В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Комната на одного
Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Чем вооружена охрана?
Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Салат с секретом
Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Сколько осужденных сидят в Германии?
Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Наказание для подростков
Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Фитнес для пенсионеров
Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Работа по желанию
Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Концерт с аншлагом
Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Тюрьма класса "люкс"
Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.
Автор: Ефим Шуман