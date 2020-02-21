После видео с пытками заключенных в Ярославле задержаны сотрудники ФСИН

В Ярославле задержаны два сотрудника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), подозреваемые в избиении заключенных в одной из колоний, расположенных в регионе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону. "Следственными органами СК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - Ред.)", - говоритс в заявлении, опубликованном вечером в пятницу, 26 февраля, на сайте Следственного управления СК по Ярославской области.

Ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, указало ведомство. "Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается далее.

Ранее "Новая газета" опубликовала очередные видео с избиениями и издевательствами над заключенными в ИК-1 в Ярославской области. Данное исправительное учреждение уже фигурировало в делах о пытках над осужденными. Первое видео датировано августом 2016 года, на нем сотрудники ИК бьют мужчину дубинками. На втором видео, снятом в апреле 2017 года, сотрудники избивают заключенного Важу Бочоришвили, который впоследствии скончался в больнице Рыбинска, сообщила "Новая газета". После публикации ФСИН сообщила о проверке сотрудников, фигурирующих в видеороликах. Затем проверку начала областная прокуратура.

Резонансное дело о пытках в ярославской колонии

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области издеваются над заключенным. Его клали на стол лицом вниз, избивали дубинками, выливали ему на голову воду из ведра. Преступление было совершено 29 июня 2017 года в отношении заключенного Евгения Макарова. В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного. После публикации Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.

По факту избиения были возбуждены уголовные дела в отношении 14 сотрудников колонии, а число потерпевших выросло до пяти. В феврале 2020 года в Дзержинском районном суде Ярославля начался процесс по данному делу. В результате начальник колонии и его заместитель были оправданы в связи с недоказанностью вины в организации применения насилия к Макарову. Остальные обвиняемые получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.

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