Суд по делу "Мемориала": что говорят в Берлине

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Немецкие партнеры "Мемориала" усматривают в возможной ликвидации историко-правозащитной организации продолжение курса на самоизоляцию России - и готовят очередной митинг у посольства РФ.
Офис немецкого "Мемориала" располагается в двух трамвайных остановках от Александрплац в Берлине, в здании с символическим названием "Дом демократии и прав человека" - своего рода офисном центре берлинских правозащитных НКО.
Анке Гисен (Anke Gießen) по профессии - учительница русского языка. Вот уже шесть лет она занимает должность члена правления общества "Мемориал Германия" (MEMORIAL Deutschland e.V.), причем делает это абсолютно бесплатно, на общественных началах, как и еще десяток единомышленников, которые считают своим долгом заботу о сохранении исторической памяти.
В штате немецкого "Мемориала" - один-единственный сотрудник. Организация живет за счет проектного финансирования, пожертвований и ежемесячных взносов своих членов - их в Германии порядка полутора сотен.
Две недели назад Анке Гисен мерзла с плакатом у посольства России на Унтер-ден-Линден - в знак солидарности с российским "Мемориалом", ликвидации которого требует Генеральная прокуратура. В тот морозный вечер десятки берлинских гражданских активистов вышли на улицу, протестуя против планов властей России уничтожить одну из старейших и известнейших некоммерческих организаций страны.
По словам Анке Гисен, происходящее вокруг "Мемориала" логично вписывается в общую внутриполитическую линию российского руководства на отказ от европейских ценностей и самоизоляцию.
"С одной стороны, конечно мы были шокированы новостью о возможной ликвидации "Мемориала", - говорит она. - Но, с другой стороны, это было предсказуемо на фоне всего того, что происходило в России последние полтора десятка лет".
Она усматривает в судебном преследовании "Мемориала"сразу несколько посланий со стороны российских властей. "Во-первых, это внутриполитическое послание - другим НКО в России. Им дают понять, что власти не остановятся перед ликвидацией даже такой крайне уважаемой организации".
Второе послание, говорит Анке Гисен, внешнеполитическое: "Российские власти демонстрируют всему миру, что их больше не волнует, что в Европе думают о них и об их действиях".
И, наконец, третье послание, по словам Анке Гисен, адресовано конкретно Германии: "Международный Мемориал" получал существенную (финансовую. - Ред.) поддержку от немецких политических фондов; при этом считалось, что между Россией и Германией существовали особые отношения. Однако судебный процесс по иску о ликвидации - четкий сигнал о том, что все эти особые отношения не повлияют на решения российского руководства".
Возможная ликвидация "Мемориала" - это еще один шаг в направлении, которое мы наблюдаем вот уже полтора десятка лет, говорит Анке Гисен. По сути, действия российского руководства укладываются в заявленную Путиным в 2007 году в Мюнхене линию на самоизоляцию России, которая лишь усиливается год от года.
"Конечно, каждое отдельное событие шокирует, - говорит Гисен. - И задаешься вопросом: чем все это закончится? Неужели вторжением в Украину и полным разрывом контактов с Европой?"
Однако главное, чего опасаются в немецком "Мемориале" - это возможные репрессии в отношении региональных отделений в России, которые могут последовать в том случае, если суд в Москве удовлетворит иск Генпрокуратуры. Как говорит Анке Гисен, в регионах собраны значительные объемы исторических исследований о политических репрессиях в СССР, представляющие большую ценность для европейских историков. Заявления европейских политиков, осуждающих преследование "Мемориала", не помогут. "Отключать Россию от (международной межбанковской системы. - Ред.) SWIFT за ликвидацию "Мемориала" никто не будет, - признает Гисен. - Опыт показывает, что экономические интересы всегда берут верх над защитой остатков демократии и гражданского общества".
Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст"на юго-востоке столицы Германии - историческое место. В ночь на 9 мая здесь был подписан акт о безоговорочной капитуляции вермахта. По случаю судебного разбирательства в Москве руководство музея решило еще раз представить публике выставку под названием "Postscriptum. Остарбайтеры в "третьем рейхе", созданную "Мемориалом" три года назад.
В пресс-релизе музея "Мемориал" назван "давним и хорошим партнером", работа которого является неотъемлемой частью международного сотрудничества. "Мемориал" вносит неоценимый вклад в освещение исторического контекста германо-советских отношений, - сказано в заявлении музея. - Впервые после многих лет замалчивания и недостатка внимания именно "Мемориал" дал бывшим остарбайтерам возможность открыто высказать свое мнение в российском обществе".
Директор музея "Берлин-Карлсхорст" историк Йорг Морре (Jörg Morre) говорит, что возможности немецких политиков и гражданских активистов помочь "Мемориалу" ограничены и сводятся к выражениям солидарности с организацией и осуждению действий властей. "В конце концов речь идет о законах Российской Федерации, на которые мы не можем повлиять", - говорит историк.
В действиях властей против "Мемориала" он также усматривает часть большой внутрироссийской тенденции. "Российское общество в последние годы существенно изменилось, и мы, как музей, видим, как меняется восприятие Второй мировой, то есть Великой Отечественной войны, - отмечает он. - Мы видим, как меняется нарратив; какие слова и какие образы используются для описания исторических событий, все это существенно меняется".
Морре говорит, что среди немецких историков принят "мультиперспективный подход" - когда одно и то же историческое событие рассматривается с разных перспектив. "В России же принят единый подход и единая точка зрения - а мне это чуждо", - говорит Морре.
Анке Гисен не исключает, что в случае ликвидации "Мемориала" его европейские партнеры могут предпринять шаги по спасению результатов исторических исследований о политических репрессиях в СССР. Однако ни она, ни Йорг Морре из музея "Берлин-Карлсхорст" ничего не слышали о возможных конкретных планах на этот счет.
Зато у немецких партнеров и друзей "Мемориала" уже есть план по поводу следующего митинга у посольства России - он заявлен на 13 декабря.
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