Мосгорсуд продолжает рассматривать иск о ликвидации "Мемориала"

Предварительное слушание по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" во второй раз продлено Московским горсудом. Следующее заседание намечено на 16 декабря.

Журналисты и публика в зал суда допущены не были

Во время второго предварительного заседания суд отклонил ходатайство защиты о вызове экспертов обвинения, составивших справку для истца о признаках оправдания экстремизма и терроризма, - учителя математики Наталью Крюкову и переводчика Александра Тарасова. Публику и журналистов на процесс также не допустили, ссылаясь на ограничения из-за пандемии коронавируса. Не был допущен и специалист от "Мемориала" для копирования компакт-дисков с материалами, которые прокуратура предоставила в электронном виде.

У здания суда был задержан мужчина, державший плакат в поддержку "Мемориала".

В первый раз предварительные слушания по делу о ликвидации ПЦ "Мемориал" были продлены Мосгорсудом 23 ноября. Основанием для этого послужило то, что прокуратура Москвы не смогла ответить на вопрос судьи.

"Мемориал": требование Генпрокуратуры - политическое решение

Параллельно в Верховном суде РФ идет процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала", начавшийся 25 ноября. Он также объявил перерыв в слушаниях, которые решено продолжить 14 декабря.

С требованием ликвидировать "Мемориал", а также подразделения организации - правозащитный центр, архив, библиотеку и музей - Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд 11 ноября. В качестве основания ведомство указало на систематическое отсутствие маркировки "иноагента" у материалов организации.

В самом "Международном Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Представители московской прокуратуры усмотрели в деятельности ПЦ "Мемориал" "психологические и лингвистические признаки" оправдания террористических организаций.

Немецкий историк: прекращается единственный в своем роде формат

Власти РФ хотят закрыть "Мемориал", чтобы пресечь любые попытки альтернативно взглянуть на историю, считают в Германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст". Своей статьей о Второй мировой войне президент Владимир Путин "явно хотел показать", что именно он "теперь будет рассказывать нам об истории”, подчеркивает в беседе с DW директор музея Йорг Морре (Jörg Morré).

Базовый принцип работы "Мемориала" - работа с так называемой устной историей, когда историки разговаривают с обычными людьми, а те в свою очередь присылают или передают им дневники, документы, свои воспоминания. Из-за ликвидации "Мемориала" именно такой формат работы, как опасается Морре, может быть прекращен в России для будущих исследователей.

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