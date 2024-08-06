В Казахстане стали хуже ездить? Помогают ли штрафы и камеры

МВД Казахстана сообщило о почти 6 миллионах нарушений ПДД только в первом полугодии 2024 года. С чем это связано и помогают ли большие штрафы нарушителям и камеры видеонаблюдения навести порядок на дорогах?

Тема больших штрафов и наказаний за нарушение правил дорожного движения в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в Казахстане. Причиной тому послужила пресс-конференция председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсара Султанбаева, в ходе которой было объявлено о начале работы программы "Коргау" ("Защита"). По словам Султанбаева, новая программа позволяет автоматически выявлять не только нарушения правил дорожного движения, но и тех, кто не оплатил штрафы и страховку автомобилей, а также определять подложные номера машин и находящиеся в угоне транспортные средства. В свою очередь информация с уличных видеокамер, число которых уже достигло в стране 24 тысяч единиц, моментально отправляется на планшет ближайшего к нарушителю полицейского патруля.

Штрафы и ПДД на миллионы

Судя по выступлению Султанбаева, одной из причин внедрения программы "Коргау" в Казахстане стало огромное количество зафиксированных в первом полугодии 2024 года нарушений правил дорожного движения (ПДД). В общей сложности полицией было выявлено 5 миллионов 800 тысяч случаев, за которые к административному штрафу были привлечены 5 миллионов 700 тысяч человек, включая 238 тысяч пешеходов. Общая сумма штрафов составила 63,9 миллиарда тенге, что эквивалентно почти 122 миллионам евро по курсу 524 тенге/евро.

"В этом году зарегистрировано более 10 тысяч ДТП, в которых погиб 981 человек и более 12 тысяч получили ранения. Это по итогам шести месяцев. Отмечу причину значительного роста количества ДТП и травмированных - это связано с изменением критериев учета дорожно-транспортных происшествий", - подчеркнул Кайсар Султанбаев, отмечая не только увеличение числа камер видеофиксации, но и ужесточение требований к полицейским, которые лишились возможности удалять информацию со своих планшетов.

Одна из оживленных автотрасс в Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Между тем озвученные цифры вызывают сомнение у главного редактора казахстанской версии издания "За рулём" Алексея Алексеева. "По данным бюро национальной статистики, на 1 июня текущего года в 20-миллионном Казахстане зарегистрировано чуть больше 5 миллионов 400 тысяч транспортных средств. Речь идет и о легковых автомобилях, и о грузовиках, автобусах и даже тракторах. Но зарегистрированы - не значит, что постоянно ездят. К тому же немало людей имеют не одну, а несколько машин. По данным же МВД получается, что оштрафовали людей больше, чем этих транспортных средств зарегистрировано. Даже если учесть, что отдельных нерадивых водителей оштрафовали по нескольку раз, озвученные Султанбаевым цифры выглядят неправдоподобно", - заметил в беседе с DW Алексей Алексеев, добавив, что среди его друзей и знакомых немало таких, кто уже много лет не имеет никаких штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Казахстан превращается в "Штрафстан"

Вместе с тем автоэксперт признал, что в последнее время число камер наблюдения за движением на дорогах по всей стране значительно выросло. Обратил он внимание и на начало активного использования полицией дронов, которые выявляют нарушителей дорожного движения в основном на междугородних трассах.

Камеры видеонаблюдения на одной из центральных улиц Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Правда, есть несколько нюансов. Уличные камеры нередко устанавливаются не там, где они нужны, а на так называемых "хлебных" местах. На отдельных перекрестках их число может доходить до нескольких десятков. И здесь надо учитывать, что многие камеры видеофиксации принадлежат коммерческим структурам, которые сдаются в аренду госструктурам. На трассах, я вот недавно из Алматы к озеру Алаколь ездил - сам видел, могут беспричинно устанавливать временные знаки ограничения скорости, а недалеко от них за каким-нибудь пригорком будут специально стоять полицейские, радостно выписывающие штрафы", - рассказал DW Алексей Алексеев. По его наблюдениям, именно из-за таких случаев Казахстан на обывательском уровне все чаще называют "Штрафстаном". "Понимают ли это в правительстве? Думаю, что должны. Один мой знакомый из правительственных структур, с которым мы обсуждали тему видеокамер и штрафов, говорит, что народ нельзя все время давить. Потому что у населения есть предел терпения. Задача правительства - не быть полицейским, превращая страну в "Штрафстан", а быть защитником интересов граждан", - заметил главные редактор казахстанского издания "За рулём".

"Наших людей пугают штрафы, а не аварии"

Из-за особой чувствительности для населения Казахстана темы полицейских, видеокамер и штрафов, правозащитные организации стараются обходить ее стороной. Сразу несколько казахстанских правозащитников отказались комментировать DW озвученные МВД данные о количестве нарушителей правил дорожного движения и предпринимаемых для повышения дисциплины на дорогах страны мерах, с точки зрения нарушения прав человека, заметив, что не хотели бы подвергнуться буллингу со стороны обывателей.

Ответить на вопросы DW решился только один из правозащитников, но лишь на условиях анонимности. "Начнем с того, что, согласно международным стандартам, ограничивать права человека можно, преследуя лишь четыре легитимные цели. Это национальная и общественная безопасность. Вторая - охрана общественного порядка. Третья цель - права и свободы других лиц. Четвертая - здоровье, мораль и нравственность населения. При этом ограничения не должны быть дискриминационными, установлены законом и обязательно пропорциональными той угрозе, ради которой их вводят", - заметил правозащитник.

Установка камер видеонаблюдения на одной из улиц Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

По его мнению, повсеместная установка камер видеонаблюдения, использование дронов и жестких штрафов во многом связана с присущим населению Казахстана правовым нигилизмом. "Он характерен не только для нас, но и для других стран бывшего СССР. Если, например, в Германии пристегиваются ремнями безопасности, чтобы не погибнуть во время аварии, то в Казахстане и близких нам по духу странах это делают по принципу "а вдруг полицейский". Наших людей пугают штрафы, а не вероятность аварии, а свыше 5 миллионов оштрафованных водителей - подтверждение масштабов правового нигилизма. Действует принцип - раз нарушают все, то можно нарушить и мне", - считает собеседник DW, заметив, что если бы не было камер наблюдения и огромных штрафов, то и без них процветающая коррупция среди дорожных полицейских превысила бы все разумные пределы.

По мнению правозащитника, изменить сложившуюся ситуацию можно только в том случае, если соблюдать правила дорожного движения начнут все, но, прежде всего, правительственные чиновники и руководители различных ветвей власти на местах. "Либерального решения нет. Это отношение людей к законам. Прежде всего, со стороны руководства страны. То есть, это вопрос политический. Посмотрите, как ведут себя на дорогах даже акимы небольших населенных пунктов. Нахождение на руководящем посту позволяет им не соблюдать правила и законы, либо использовать их в собственных интересах", - подчеркнул в своем комментарии DW казахстанский правозащитник.