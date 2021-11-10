Федеративная Республика Германия.
Федеративная Республика Германия (ФРГ) - государство, парламентская республика в Западной Европе. Провозглашена 23 мая 1949 года на территории бывших оккупационных зон западных союзников во Второй мировой войне: США, Великобритании, Франции. 3 октября 1990 года произошло воссоединение Западной и Восточной Германии (Германской Демократической Республики, ГДР).
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.