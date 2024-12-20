Бундестаг защитил Конституционный суд ФРГ от ультраправых

Бундестаг одобрил законопроект, призванный сделать Конституционный суд ФРГ более устойчивым к влиянию "врагов демократии". К принятию документа депутатов подтолкнули судебные реформы в Польши и Венгрии.

В Германии после краха правительства канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) политическая жизнь затихла до новых выборов? Не совсем. При поддержке партий из развалившейся правившей коалиции - СДПГ, "зеленых" и либералов, а также оппозиционных консервативного блока ХДС/ХСС и Левой партии бундестаг в четверг, 19 декабря, одобрил важный законопроект, проголосовав за него необходимыми в данном случае двумя третями голосов.

Высшая немецкая судебная инстанция, Федеральный конституционный суд (КС), будет усилена путем внесения в Основной закон страны соответствующих изменений. Это законопроект против "заклятых врагов демократии", пояснила, представляя его в бундестаге, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Нэнси Фезер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Она не назвала таких врагов, но, очевидно, имела в виду, прежде всего, правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (AдГ). В данный момент в соцопросах АдГ набирает около 20% и при этом находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции по подозрению в правом экстремизме.

Систематическое лишение конституционных судов части их полномочий в ряде стран - например, в Польше или Венгрии - обеспокоило немецких политиков и побудило их принять меры. Когда автократы приходят к власти, они обычно сразу же пытаются "выхолостить" принципы правового государства, отметила Фезер. В свою очередь, министр юстиции Фолькер Виссинг (Volker Wissing) так оценил нынешнее положение конституционных судов: "Они быстро становятся мишенью политиков, когда критически настроенные судьи выносят неприятные для политиков решения".

Конституционный суд ФРГ - краеугольный камень немецкой демократии

Федеральный конституционный суд, резиденция которого расположена в Карлсруэ, был создан в 1951 году. Высшая судебная инстанция Германии независима во всех отношениях и неоднократно отменяла решения, принятые политиками. Частично структура и задачи КС изложены в Основном законе страны. Однако многие детали до сих пор были прописаны недостаточно четко.

Здание Федерального конституционного суда, Карлсруэ Фото: IMAGO/Political-Moments

Сохранялись опасения, что в будущем радикально настроенные партии могут попытаться оказать политическое влияние на КС. Имея простое большинство в бундестаге, они могли бы изменить закон о Федеральном конституционном суде и, возможно, упразднить или реорганизовать этот основополагающий правовой институт. Теперь таким страхам положен конец.

Что депутаты бундестага меняют в Основном законе ФРГ

Разделение суда на два сената по восемь судей в каждом теперь будет закреплено в Основном законе. Также устанавливается максимальный срок полномочий судей и их предельный возраст - 68 лет. После закрепления этих положений в конституции структуру КС нельзя будет изменить простым большинством голосов в парламенте. Это станет возможно только при наличии большинства в две трети в бундестаге и бундесрате - органе, представляющем интересы 16 федеральных земель.

Процедура выбора судей также должна быть реформирована. Основной закон сейчас предусматривает, что половина судей избирается бундестагом, другая - бундесратом. Теперь в законодательство вносится оговорка, допускающая отклонение от установленной нормы: если одна из палат немецкого парламента не может своевременно заполнить вакантную должность судьи, другая должна получить возможность решить данный вопрос.

Это задумано для того, чтобы частично признанные экстремистскими партии, такие как AдГ, не могли постоянно блокировать принятие соответствующих кадровых решений в случае сложностей с получением необходимого в таких случаях большинства голосов.

Негативные примеры влияния политиков на КС - Польша и Венгрия

Примером попытки повлиять на независимость КС является Польша. Национал-консервативное правительство партии "Право и справедливость" (PiS), находившееся у власти в стране с 2015 по 2023 год, реорганизовало судебную систему, воспользовавшись своим абсолютным большинством в польском Сейме. Первым шагом PiS стало непризнание полномочий трех судей, назначенных в КС до ее прихода к власти, и заполнение этих вакансий собственными кандидатами.

Акция протеста против судебной реформы в Польше, сентябрь 2021 года Фото: NurPhoto/picture alliance

Это вызвало в Польше массовые акции протеста. Тем не менее в 2019 году правительство PiS создало новую палату Конституционного суда, так называемую Дисциплинарную палату. Оно также внесло поправки в профильный закон, чтобы иметь возможность назначать и увольнять председателя КС. В 2019 году Европейский суд в Люксембурге постановил, что проведенная в Польше юридическая реформа противоречит европейскому законодательству и подрывает независимость судебной власти.

Похожая ситуация имела место в Венгрии. Реформы, проведенные в 2013 году национал-консервативной партией ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана, подверглись международной критике за ослабление разделения полномочий между законодательной и судебной властями.

Ассоциация немецких адвокатов призывает усилить защиту судебной системы

Ульрих Карпенштайн (Ulrich Karpenstein), зампредседателя Ассоциации немецких адвокатов и один из ведущих в стране экспертов по конституционному праву, еще несколько недель назад приветствовал планируемые изменения в законодательстве. "Важно, что будущие поправки к закону о Федеральном Конституционном суде и, в частности, кворумы для избрания судей и решений суда, больше не могут быть изменены простым большинством голосов в бундестаге", - сообщил он в ответ на запрос DW.

Учередительное заседание бундестага ФРГ в Бонне, сентябрь 1949 года Фото: ullstein bild - HDG, Bonn

Глава МВД Нэнси Фезер, выступая в бундестаге, особо выделила еще один аспект одобренных депутатами изменений в законодательство. По словам министра, принятие поправок к Основному закону и укрепление КС - все это проходит в год 75-летнего юбилея Конституции ФРГ. Она, полагает Фезер, является образцом для подражания для многих стран мира. Немецкое правовое государство - это, по выражению министра, "бастион демократии". Поддержанные бундестагом поправки к конституции теперь должны быть одобрены бундесратом. Ожидается, что это произойдет очень скоро.