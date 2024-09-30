В бундестаге готовят инициативу по запрету АдГ

По данным Welt am Sonntag, представители правящих и оппозиционных партий бундестага ФРГ готовят ходатайство в Федеральный конституционный суд о запрете партии "Альтернатива для Германии".

По информации газеты Welt am Sonntag, несколько фракций бундестага готовят законодательную инициативу по запрету правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Уже в скором времени групповое ходатайство, подготовленное совместно депутатами от входящих в правящую коалицию партий, а также большей части оппозиции, будет внесено на рассмотрение бундестага, указывает издание в воскресенье, 29 сентября.

Ходатайство в Феедеральный конституционный суд

После этого его планируется внести в Федеральный конституционный суд, пишет газета. Для межпартийного группового ходатайства необходима поддержка 37 депутатов. При этом, по данным Welt am Sonntag, оно готовится значительно большим числом членов бундестага.

В подготовке участвуют представители двух из трех правящих партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Союза-90"/"зеленых", оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Левой партии. От каждой из этих партий ходатайство поддерживают не менее десяти депутатов, указывает газета.

АдГ обвиняют в стремлении разрушить демократию

В документе депутаты обвиняют правопопулистскую партию в стремлении подорвать свободный демократический порядок в Германии и "активной воинственно-агрессивной позиции" по отношению к этому порядку. АдГ вменяют в вину многочисленные нарушения статьи 1 Основного закона ФРГ, защищающей человеческое достоинство.

В частности, авторы документа указывают на призывы к "миллионной реэмиграции" проживающих в Германии иностранцев и заявления лидеров АдГ, унижающих человеческое достоинство мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств. Кроме того, в ходатайстве упоминаются решение Высшего административного суда в Мюнстере, который в мае 2024 года подтвердил статус АдГ как подозреваемой в правом экстремизме.

Федеральный конституционный суд Германии по запросу бундестага должен принять решение о соответствии программы и деятельности АдГ Основному закону ФРГ. Если они будут признаны неконституционными, может быть начата процедура запрета партии. Суд также может лишить АдГ государственного финансирования.