В истории ФРГ было четыре попытки добиться поражения в правах конкретных лиц, ни одна успехом не увенчалась. Осенью в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент. Сейчас самый высокий рейтинг (36%) там у АдГ. Аналитики говорят, что Хёкке может стать земельным премьером, даже если у АдГ не будет абсолютного большинства в ландтаге. А Stern напоминает, что НСДАП начала путь во власть с Тюрингии.