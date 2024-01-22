Протесты в Германии против АдГ и ультраправых
В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Франкфурт-на-Майне
В середине января в немецких городах прошла серия многотысячных демонстраций, участники которых решительно выступили против правого экстремизма в Германии. На фото - акция во Франкфурте-на-Майне, 20 января 2024 года, в которой приняли участие более 70 тыс. человек.
Мюнхен
Конкретно протесты были направлены против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ее политики, особенно в вопросах миграции. На фото - демонстрация в Мюнхене, 21 января 2024 года.
Бонн
Поводом для протестов стала публикация в Correctiv. Ее авторы утверждали, что 25 ноября 2023 года на тайной встрече неонацистов и членов АдГ обсуждался "план по реимиграции" из ФРГ миллионов иностранцев и граждан страны с миграционными корнями. Руководство АдГ заявило, что представители партии участвовали во встрече, но не организовывали ее и не знали о плане. Позиция АдГ по миграции - прежняя.
Штутгарт
На фото - демонстрация против АдГ в Штутгарте, 20 января 2024 года. Популярность этой партии резко выросла в последние месяцы, она занимает второе место в стране (22 процента) и первое место - в восточных федеральных землях, в 3 из них в этом году пройдут выборы в парламенты. При этом региональные отделения АдГ в ряде земель признаны местными ведомствами по охране конституции правоэкстремистскими.
Попытаются ли в Германии запретить АдГ?
Публикация в Correctiv не только вызвала протесты, но привела к возобновлению дискуссий о возможном запрете АдГ решением Федерального конституционного суда. 21-й статья Основного закона ФРГ предусматривает запрет политических партий, которые представляют собой реальную угрозу свободному демократическому правопорядку в стране. Но опыт показывает, что применить эту статью на практике очень трудно.
Два случая запрета партий в ФРГ
В истории ФРГ было лишь два случая, когда Федеральный конституционный суд запрещал политические партии. В 1952 была запрещена и распущена Социалистическая партия рейха, позиционировавшая себя как наследница нацистов. В 1956 году была запрещена Коммунистическая партия Германии, которая призывала к "революционному свержению" первого федерального канцлера и хотела установить "диктатуру пролетариата".
Будет ли Хёкке поражен в правах?
В ФРГ есть еще одна возможность защитить демократию от экстремистов - поражение в правах конкретных лиц, желающих изменить существующий в стране правопорядок. Многие призывают применить ее против Бьёрна Хёкке (Björn Höcke), лидера АдГ в Тюрингии. Земельное ведомство по охране конституции признало местную организацию АдГ правоэкстремистской. Самого Хёкке суд разрешил публично называть "фашистом".
АдГ лидирует по опросам в Тюрингии
В истории ФРГ было четыре попытки добиться поражения в правах конкретных лиц, ни одна успехом не увенчалась. Осенью в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент. Сейчас самый высокий рейтинг (36%) там у АдГ. Аналитики говорят, что Хёкке может стать земельным премьером, даже если у АдГ не будет абсолютного большинства в ландтаге. А Stern напоминает, что НСДАП начала путь во власть с Тюрингии.
"АдГ - зачинатель фашизма"
Один из популярных лозунгов многотысячных демонстранций против правого экстремизма, прошедших в Германии, - "АдГ - зачинатель фашизма". В демонстрации, состоявшейся в Потсдаме, столице земли Бранденбург, приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock).