Правительство канцлера Шольца на пороге развала?

В Германии сомневаются в том, что правящая трехпартийная коалиция канцлера Олафа Шольца просуществует до очередных выборов в сентябре 2025 года. Политический кризис может разразиться уже этой осенью.

Продержится ли правительственная коалиция канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), состоящая из его социал-демократов, "зеленых" и либералов, еще год до следующих очередных выборов в Германии в сентябре 2025 года?

Сомнения в устойчивости так называемого "светофорного" правительства Германии становятся все сильнее. Особенно после того, как о предстоящей отставке объявили оба сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" и члены ее правления, а руководство молодежной организации партии решило не только уйти в отставку, но и коллективно сдать партбилеты.

Сами "зеленые" и представители канцлера уверяют, что речь идет о сугубо внутрипартийных делах, не имеющих никакого отношения к работе коалиционного правительства. Оппозиция же видит приметы острого политического кризиса и настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Решающим сулит стать ноябрь этого года.

Провал "зеленых" на серии выборов в ФРГ

Отставка "зеленой" верхушки - следствие серии поражений партии на земельных выборах в последние полтора года и снижения ее общефедерального рейтинга. Об этом говорят и сами "зеленые", и наблюдатели.

Сопредседатели "зеленых" Омид Нурипур и Рикарда Ланг уходят в отставку Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

В самом деле. По итогам выборов в Берлине, Гессене, Тюрингии, Саксонии и в прошлое воскресенье в Бранденбурге "зеленые" лишились постов в правительствах этих федеральных земель, а в двух из них - Тюрингии и Бранденбурге - даже не сумели преодолеть пятипроцентный барьер.

Разочаровывающими были "зеленые" результаты на июньских выборах в Европарламент, резко просел их рейтинг на общефедеральном уровне. Он опустился до 11%, а в некоторых опросах - даже до 9%. Уходящее в отставку руководство "зеленых" заявило о необходимости перезагрузки и переориентации партии. Это предстоит осуществить уже новым лидерам, которые будут избраны на партийном съезде в ноябре.

СвДП - маргинальная партия?

Но и ситуация двух других партнеров по правительственной коалиции Шольца отнюдь не благополучная.

Кристиан Линднер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance/dpa

Так, за либералов министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) на выборах в Бранденбурге проголосовали целых 12462 избирателя - 0,83% всех принявших участие в голосовании. Это даже меньше, чем результат Партии защитников животных (Tierschutzpartei). Не намного больше получила СвДП месяц назад в Тюрингии и Саксонии - соответственно 1,1% и 1,4%.

Ранее эта партия не преодолела пятипроцентный барьер на земельных выборах Берлине, Баварии, Сааре и Нижней Саксонии. Не факт, что СвДП будет представлена и в следующем составе бундестага. Сейчас ее рейтинг в ряде опросов не достигает даже 4%. Примечательно, что свои неудачи на выборах и в опросах либералы объясняют неудовлетворительной работой правящей в Германии коалиции, то есть, правительства, в которое они сами же и входят.

Немецкие социал-демократы в надежде на чудо

У социал-демократов ситуация чуть лучше. После провала на выборах в Тюрингии и Саксонии, где партия канцлера собрала соответственно только 6,1% и 7,3%, в Бранденбурге - за счет популярного земельного премьер-министра - она осталась сильнейшей политической силой (31%). Но на общефедеральном уровне рейтинг СДПГ остается плачевным - около 15%.

Небесспорна и фигура самого канцлера Олафа Шольца. Сам он твердо намерен участвовать в следующих парламентских выборах в роли кандидата СДПГ в канцлеры, надеясь, как это произошло в Бранденбурге, догнать и обогнать своих соперников на финишной прямой. Но в самой партии на этот счет уверенности нет, многие социал-демократы считают, что эту роль следует доверить куда более популярному в стране министру обороны Борису Писториусу (Boris Pistorius).

Судьба правительства Шольца зависит от либералов

Такого непопулярного правительства, как сейчас, в Германии еще никогда не было. Только 3% (!) опрошенных социологическим институтом Allensbach немцев считают "светофорную" коалицию хорошим вариантом для страны. Ясно, что в случае скорых досрочных выборов ее сметут в два счета. Поэтому и социал-демократы, и "зеленые" намерены во что бы то ни стало оставаться у власти полный легислатурный срок, надеясь в течение года переломить ситуацию.

У либералов на этот счет амбивалентная точка зрения. В СвДП спорят: оставаться в "токсичном" для либералов правительстве, которое все сильнее тянет партию на дно, или с треском выйти из него, рискуя потерпеть фиаско на досрочных выборах? Эту осень лидеры либералов называют "решающей", имея в виду предстоящие в ноябре в бундестаге споры о проекте бюджета на 2025 год.

В отличие от социал-демократов и "зеленых" либеральный министр финансов требует непременно удержать так называемый долговой тормоз, ограничивающий рост государственной задолженности. Не устраивает СвДП также экономическая политика правительства и его промедление с принятием мер по ограничению притока беженцев. Один из либеральных патриархов, зампредседателя партии и вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) не верит, что правящая коалиция продержится до Рождества.

Оппозиция настаивает на досрочных выборах в Германии

Оппозиция, поймавшая ветер в свои паруса, требует проведения досрочных выборов уже сейчас. Консерваторы, которые уже определились со своим кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), с большим отрывом лидируют в опросах. За них готовы сейчас проголосовать 32% избирателей. "Еще один год "светофора" наша страна не вынесет, - заявил после отставки "зеленого" руководства генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). - Иного пути кроме досрочных выборов просто нет".

Фридрих Мерц Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Правящая коалиция рассыпается на глазах, - прокомментировал отставку "зеленых" лидеров управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei). - Центробежные силы в "светофоре" становятся все сильнее". Депутат ставит под сомнение дееспособность правительства Шольца в условиях, когда необходимы решительные меры по выводу страны из экономического застоя и смена курса в миграционной политике.

В пользу досрочных выборов высказываются также лидеры правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ). Обе партии рассчитывают на таких выборах закрепить и развить свой успех, достигнутый в трех федеральный землях на востоке Германии: АдГ сумела заручиться поддержкой почти трети избирателей, а созданный только в этом году ССВ с двузначным результатом не только уверенно преодолел пятипроцентный барьер, но и имеет шансы стать одной из правящих партий на земельном уровне.