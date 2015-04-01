Кандидат в канцлеры Мерц: что он думает о Путине и Украине

ПолитикаГерманияКандидат в канцлеры Мерц: что он думает о Путине и УкраинеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаГерманияВладимир Есипов17.09.202417 сентября 2024 г.Лидирующие в опросах консерваторы определилась со своим кандидатом в канцлеры: им станет лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц - 69-летний миллионер, критик Путина и стороннник ужесточения миграционной политики.https://p.dw.com/p/4kjO7Реклама