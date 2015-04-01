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Кандидат в канцлеры Мерц: что он думает о Путине и Украине

Владимир Есипов
17 сентября 2024 г.

Лидирующие в опросах консерваторы определилась со своим кандидатом в канцлеры: им станет лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц - 69-летний миллионер, критик Путина и стороннник ужесточения миграционной политики.

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