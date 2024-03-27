В 2005 году СДПГ проиграла выборы в бундестаг. В этом же году Герхард Шрёдер перешел на работу в "Газпром", но до этого все же поучаствовал в переговорах о создании коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. В Германии начинался первый срок Ангелы Меркель.