Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц гребет, бегает, отбивается от овчарки, лезет на стену, пьет пиво, сдает кровь и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Молодой социалист
Олаф Шольц родился в 1958 году в Оснабрюке. Политическую карьеру начал в 17-летнем возрасте, вступив в Союз молодых социалистов и социалисток в СДПГ (Jusos). Эта фотография сделана в 1984 году во время конгресса "Юзос" в Бонне.
Партбилет
Вот так выглядит партийный билет члена СДПГ, выданный Шольцу в 1975 году. Одной из причин вступить в партию, по его словам, был Гельмут Шмидт (1918-2015) - тогдашний канцлер ФРГ.
Портфель
Партбилет всегда лежит в одном из передних карманов этого портфеля - надежного и давнего спутника Шольца. Будущий канцлер купил свой портфель, когда был молодым юристом. За этим политическим артефактом уже вовсю охотятся музеи.
Шмидт и Шольц
Шольца и Шмидта связывала тесная дружба. Оба в свое время занимали руководящие должности в Гамбурге. Шмидт был сенатором по внутренним делам (1961-1965), Шольц - первым бургомистром (2011-2018).
Собак не боится
Как и Шмидт, Шольц также работал в Гамбурге сенатором по внутренним делам, но всего лишь несколько месяцев в 2001 году. Во время посещения кинологического отряда полиции даже поучаствовал в тренинге служебных овчарок.
40 лет
В 1998 году Олаф Шольц впервые был избран в бундестаг - выиграл прямой мандат в Гамбурге. Парламент ФРГ тогда заседал в Бонне, где сделан этот снимок. В этом же году в жизни будущего канцлера произошло еще одно важное событие...
Дела семейные
В 1998 году Олаф Шольц и Бритта Эрнст сыграли свадьбу. Бритта Эрнст была депутатом парламента Гамбурга от СДПГ, позже работала министром образования в Шлезвиг-Гольштейне и Бранденбурге. Этот снимок сделан в 2012 году.
Шрёдер, Фишер, Шольц
В 2002 году после создания в Германии красно-зеленой коалиции Олаф Шольц занял важную партийную должность - генерального секретаря СДПГ. В 2005 году стал исполнительным секретарем парламентской фракции в бундестаге.
В команде Шрёдера
Рабочее совещание у канцлера в 2003 году. Не являясь членом кабинета Герхарда Шрёдера, Олаф Шольц участвовал в руководстве коалицией - координировал взаимодействие между партией и правительством Германии.
Эпоха Меркель
В 2005 году СДПГ проиграла выборы в бундестаг. В этом же году Герхард Шрёдер перешел на работу в "Газпром", но до этого все же поучаствовал в переговорах о создании коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. В Германии начинался первый срок Ангелы Меркель.
Министр труда
После создания "большой коалиции" Шольц сначала остался на партийной должности. Первое свое место в правительстве ФРГ получил в 2007 году, став министром труда - сменил Франца Мюнтеферинга, ушедшего в отставку по семейным причинам.
Первый бургомистр
В 2009 году избиратели отправили СДПГ в оппозицию - на федеральном уровне. В 2011 году Олаф Шольц принял участие в гамбургских выборах в качестве главного кандидата и после победы стал первым бургомистром - до 2018 года.
Среди юниоров
Гамбург - один из трех немецких городов со статусом федеральной земли. Здешний бургомистр участвует в заседаниях бундесрата и так далее. Календарь состоит не только из политических встреч… Вот, например, Шольц открывает турнир по гребле среди юниоров.
Донор
В 2011 году в Гамбурге возникла нехватка плазмы и первый бургомистр решил лично призвать горожан становиться донорами - отправился сам сдавать кровь, пригласив представителей прессы.
Пробежки
Еще в 2001 году Олаф Шольц начал заниматься бегом в Гамбурге. Став канцлером, продолжает пробежки в Потсдаме, где около Берлина живут многие немецкие политики. Эта фотография сделана летом 2021 года, когда Шольц был министром финансов.
Пират
Во время побежки в сентябре 2023 года канцлер получил травму, из-за которой был вынужден некоторое время носить такую повязку. Снимки в образе пирата стали основой для шуток и мемов - в том числе, со стороны самого Шольца.
На стене
Работая бургомистром Гамбурга, Олаф Шольц также попробовал себя в скалолазании - по меньшей мере, один раз принял участие в открытии такого вот нового спортивного зала - одного из самых современных в Германии.
Почетные гости
Гамбург часто включают в программы визитов в Германию государственных гостей, которых, конечно же, приветствует бургомистр. В 2017 году здесь побывали принц Уильям и герцогиня Кейт, которым, в частности, показали Эльбскую филармонию.
За рубежом
Этот ганзейский город имеет давние торговые традиции. Здешний порт - важнейший в Германии. Первый бургомистр также играет роль своего рода министра иностранных дел Гамбурга. В 2012 году Олаф Шольц побывал в Индии.
В стране чудес
Одной из самых популярных достопримечательностей Гамбурга является Миниатюрная страна чудес - музей с самой большой в мире действующей железнодорожной моделью. В 2013 году бургомистр Шольц заглянул сюда по случаю открытия нового раздела.
Шольц и паник-рокер
Приятной обязанностью бургомистра также является участие в культурных мероприятиях. В качестве примера пусть послужит этот снимок с легендарным рок-музыкантом Удо Линденбергом, уже много лет живущем в гамбургском отеле "Атлантик".
На мелководье
Ошибаетесь, если думаете, что этот снимок сделан во время отпуска. Бургомистр Шольц в 2015 году прогулялся вдоль берега по случаю 25-летнего юбилея национального парка Гамбургское Ваттовое море - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Съезды и выборы
В 2009-2018 годах Олаф Шольц оставался в руководстве партии. На выборах 2017 года кандидатом в канцлеры от СДПГ выступил Мартин Шульц. Социал-демократы заняли второе место. Шульц от места в правительстве был вынужден отказаться.
Вице-канцлер
Выборы прошли в сентябре 2017 года, но переговоры о создании коалиции сильно затянулись. В 2018 году Олаф Шольц стал вице-канцлером и министром финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель - большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.
Смена власти
В 2021 году СДПГ победила на выборах. Ангела Меркель в них не участвовала, заявив заранее, что четвертый срок будет последним. 8 декабря 2021 года она передала свой рабочий кабинет, бразды правления и бремя ответственности Олафу Шольцу.
Первое обращение
Через несколько недель после этого впервые за шестнадцать лет с Новым годом жителей Германии поздравил новый канцлер... / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин