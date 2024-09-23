Выборы в Бранденбурге: Победили социал-демократы

По официальным предварительным итогам, АдГ отстала от СДПГ менее чем на 2 процента. Правые популисты получат в ландтаге блокирующее меньшинство.

На земельных выборах в Бранденбурге, по официальным предварительным итогам, победу одержала одна из правящих партий Германии - социал-демократическая, которую возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Согласно официальным предварительным результатам, в поддержку социал-демократов высказались 30,9 процента избирателей.

В то же время представителям СДПГ удалось победить лишь с небольшим перевесом. Кандидатов от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддержали 29,2 процента избирателей. Это означает, что у социал-демократов будет в ландтаге лишь на два места больше, чем у АдГ (32 места против 30).

В ландтаг прошли четыре партии

Всего в ландтаг Бранденбурга прошли лишь четыре партии. Помимо СДПГ и АдГ в земельном парламенте будут представлены партия "Союз Сары Вагенкнехт (ССВ)", набравшая 13,5 процента голосов, и Христианско-демократический союз (12,1 процента). Левые из ССВ получат в ландтаге 14 мест, а христианские демократы - 12.

Остальные участвовавшие в выборах партии - "зеленые", "Левая партия и "Свободные избиратели" - не смогли преодолеть проходной барьер.

Канцлер Олаф Шольц выразил удовлетворение победой своей партии. "Это просто супер, что мы выиграли. Я чувствовал, что что-то произойдет", - сказал он на полях визита в Нью-Йорк.

АдГ получила блокирующее меньшинство

Несмотря на победу СДПГ, "Альтернатива для Германии" получит в ландтаге так называемое блокирующее меньшинство. Это означает, что правые популисты смогут блокировать резолюции, для принятия которых требуется большинство в две трети голосов, например, при выборе судей конституционного суда или проведении конституционных поправок.

Три недели тому назад АдГ в результате выборов уже получила блокирующее меньшинство в ландтаге Тюрингии.