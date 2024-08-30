Выборы в Саксонии и Тюрингии и их значение для политики ФРГ

В восточногерманских землях Саксонии и Тюрингии 1 сентября 2024 года выбирают земельные парламенты. Исход голосования может стать шоком для нынешней политической системы ФРГ.

В двух федеральных землях на востоке Германии - Саксонии и Тюрингии - 1 сентября 2024 года пройдут выборы в земельные парламенты (ландтаги). Согласно соцопросам, наибольшее число голосов может получить правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Сильные результаты ожидаются и у левых популистов - "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ). Эти партии выступают за резкое ограничение миграции, сокращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией.

Партии нынешней правящей в Германии коалиции теряют в предпочтениях избирателей. Две из них - партия либералов и "зеленые" - рискуют вообще не попасть в ландтаги. Среди центристских сил лучше обстоят дела у ведущей оппозиционной партии ФРГ - Христианско-демократического союза (ХДС), но и ему для формирования земельных правительств потребуются партнеры по коалиции.

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