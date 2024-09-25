Руководство партии "зеленых" в Германии уходит в отставку

Сопредседатель "зеленых" Омид Нурипур заявил, что результаты выборов в ландтаги восточногерманских земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург стали "самым крупным кризисом" для его партии.

Руководство партии "Союз-90"/"зеленые" слагает с себя полномочия. Об этом утром в среду, 25 сентября, сообщили журналистам сопредседатели партии на федеральном уровне Рикарда Ланг (Ricarda Lang) и Омид Нурипур (Omid Nouripour).

Сам Нурипур заявил, что результаты выборов в ландтаги восточногерманских земель Саксония, Тюрингия, состоявшихся 1 сентября, и Бранденбург, которые прошли 22 сентября, стали "самым крупным кризисом" для его партии.

На всех трех выборах партия "зеленых" показала провальные результаты. Ожидается, что новые председатели партии будут выбраны на ближайшем съезде "зеленых" в Висбадене, пишет газета FAZ.

Омид Нурипур: Самый глубокий кризис партии за десятилетие

"Мы пришли к выводу: нужен новый старт", - заявил Нурипур, выступая в Берлине. "Результаты воскресных выборов в Бранденбурге - доказательство самого глубокого кризиса нашей партии за десятилетие", - добавил он.

"Целью является сейчас не приклеиться к стулу, целью является сейчас - взять на себя ответственность, и мы берем на себя ответственность посредством того, что делаем возможным новый старт", - указала со своей стороны Рикарда Ланг.

Помимо Ланг и Нурипура, в нынешний состав правления партии "зеленых" входят заместители председателя партии Пега Эдалатян (Pegah Edalatian) и Хайко Кнопф (Heiko Knopf), управляющая делами Эмили Бюнинг (Emily Büning) и федеральный казначей Фредерик Карпентер (Frederic Carpenter). По словам Рикарды Ланг, руководство партии останется в должности до проведения новых выборов на съезде в ноябре.

Свободные демократы: "Осень принятия решений" для правительственной коалиции

Ранее, 23 сентября, непосредственно после подведения итогов выборов в ландтаг Бранденбурга, ставших провальными для Свободной демократической партии (СвДП), министр финансов и председатель этой партии ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) дал понять, что СвДП готова остаться в составе правящей ("светофорной") коалиции лишь на определенных условиях.

При этом он воспользовался выражением "осень принятия решений". Поскольку осень заканчивается, а зима начинается 21 декабря, к этому сроку правящей коалиции необходимо принять решения по следующим темам: миграция, экономический рост и стабильность федерального бюджета, заявил Линднер.

Имеющиеся на данный момент решения в этой связи он назвал недостаточными и потребовал "повысить градус амбиций" во всех трех областях. "О правительстве будут судить в зависимости от решений по всем этим вопросам. И в зависимости от этих вопросов мы будет судить о коалиции", - пригрозил Линднер.

Социал-демократы "с уважением приняли к сведению" отставку верхушки "зеленых"

В партии СДПГ, являющейся партнером "зеленых" по правящей "светофорной" коалиции, спокойно отреагировали на решение партии сменить руководство. "Я с уважением принимаю это к сведению", - заявила в этой связи управляющая делами фракции СДПГ в парламенте Катя Маст (Katja Mast). Она добавила, что, по ее мнению, смена руководства означает новую формацию внутри партии "зеленых", а не на уровне правительства и фракции "зеленых" в бундестаге. По ее словам, она не ожидает, что это решение как-то повлияет на СДПГ или работу "светофорной" коалиции.

Земельные выборы в Германии

По результатам выборов в ландтаг федеральной земли Бранденбург, считающейся оплотом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), СДПГ заняла первое место с 30,9% процента голосов.

Между тем ее партнеры по правящей коалиции на федеральном уровне - "Свободная демократическая партия" (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые" в земельный парламент не прошли, не преодолев пятипроцентный барьер. За это правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), резко критикующая миграционную политику Берлина и поставки вооружений из Германии в Украину, уверенно вышла на второе место с 29,2% голосов. Третье же место получила партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) (13,5%), также активно критикующая правящую коалицию по ряду вопросов.

В Саксонии на выборах в ландтаг АдГ также заняла второе место с 30,6% голосов, сразу после оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), набравшего 31,9%. Правящие на федеральном уровне партии показали на этих выборах провальные результаты. СПДГ получила поддержку 7,3% избирателей, "зеленые" - 5,1%. СвДП пятипроцентный барьер не преодолела.

Аналогичная ситуация сложилась в Тюрингии. Там АдГ вышла победительницей с результатом в 32,8%. СДПГ получила 6,1%, "зеленые" - 3,2%, СвДП - 1,1%.