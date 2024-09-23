Успех Вагенкнехт омрачил победу партии Шольца в Бранденбурге

На выборах в Бранденбурге правящим социал-демократам удалось вырвать победу. Но остаться у власти они могут только с помощью "Союза Сары Вагенкнехт", который хочет смены акцентов в поддержке Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) может вздохнуть с облегчением, но не надолго. Таков основной вывод в немецкой прессе по итогам прошедших в воскресенье, 22 сентября, земельных выборов в Бранденбурге на востоке ФРГ. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место, у нее - почти 31 процент. Правящие в Бранденбурге социал-демократы вырвали победу буквально в последние минуты, опередив почти на два процентных пункта лидировавших в опросах оппозиционных правых популистов из"Альтернативы для Германии" (АдГ).

Премьер Бранденбурга, социал-демократ Дитмар Войдке в день выборов Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Многие объясняют успех СДПГ тем, что популярный премьер Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) заявил, что в случае поражения уйдет в отставку. Он также демонстративно вел избирательную кампанию - без выступлений со все более непопулярным канцлером Шольцем, который живет в столице Бранденбурга и пригороде Берлина - Потсдаме.

Досрочных выборов в бундестаг не будет?

Для Шольца итоги выборов в Бранденбурге - шанс перевести дыхание после очень слабых результатов партии на выборах в двух других землях бывшей ГДР - Саксонии и Тюрингии. Там СДПГ рисковала вообще не попасть в земельные парламенты, набрав чуть больше 5-процентного проходного барьера. На фоне тех выборов все громче звучали голоса призывающих идти на выборы в бундестаг в 2025 году без Шольца, заменив его на более популярного министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius). Теперь такие голоса на время станут тише, считают обозреватели.

Вопрос кризиса в правительстве Шольца и досрочных выборов в бундестаг уже стоит не так остро, но все же не снят полностью. Сразу две партии из правящей в Берлине коалиции - "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП) - не прошли в парламент Бранденбурга. Известные представители СвДП, которые до этого проиграли на выборах в Саксонии и Тюрингии, призывают до нового года решить вопрос о возможном выходе из коалиции в Берлине.

Сможет ли "Союз Сары Вагенкнехт" ослабить поддержку Украины

Замыкает тройку победителей в Бранденбурге партия, основанная в начале 2024 года. Это "Союз Сары Вагенкнехт"(ССВ) - новая левопопулистская или, как ее еще называют, левоконсервативная партия, возникшая после раскола в Левой партии. В Бранденбурге за ССВ проголосовали 13,5 процента избирателей. Это почти на полтора процентных пункта больше, чем у консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС). И в этом некоторые видят тоже политическое землетрясение.

Главное - ССВ стал обладателем так называемой "золотой акции", без него сформировать правительство в Бранденбурге социал-демократам не удастся. ССВ должен будет или войти в коалицию, или поддержать правительство меньшинства из СДПГ и ХДС.

Избирательные плакаты ССВ и АдГ в Бранденбурге Фото: Sascha Steinach/IMAGO

Хотя внешняя политика - не тема для земельных выборов, ССВ сделал ее одной из главных, а именно - войну России против Украины. Партия позиционирует себя как "партия мира", выступает против поставок оружия Украине и требует сделать главный акцент на дипломатию.

Как это будет - вопрос открытый, предстоят сложные переговоры. Представители ССВ хотят, чтобы будущее правительство в Бранденбурге высказалось за переговоры Украины с Россией о прекращении войны. По сути, предложения Сары Вагенкнехт "соответствуют плану президента России Владимира Путина о капитуляции Украины", пишет газета Nürnberger Nachrichten. Поводом стало интервью политика изданию Tagesspiegel незадолго до выборов. Лидер ССВ хотела бы, чтобы Запад предложил России перестать поставлять Украине оружие в обмен на немедленное прекращение огня по всей линии фронта. Вагенкнехт также предлагает провести референдумы под эгидой ООН в Крыму и Донбассе о том, частью какой страны хотят быть тамошние жители. При этом политик умалчивает, что структура населения аннексированных Россией регионов Украины сильно изменилась, как за счет бежавших украинцев, так и приехавших россиян. Наконец, глава ССВ хотела бы от Украины "больше готовности к компромиссу" в вопросе членства в НАТО, но об уступках Москвы она молчит.

Еще один спорный пункт внешней политики - партия Вагенкнехт требует отказа от планов размещения с 2026 года в Германии баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет США средней дальности. Такой шаг Берлин и Вашингтон объясняют сдерживанием России в Европе.

Рост влияния сторонников отмены санкций против России

Как и в Бранденбурге, создать новые правительства без ССВ невозможно также в Саксонии и Тюрингии. Таким образом, по итогам выборов в трех восточных федеральных землях Германии, партия, которую критики называют "пророссийской", стала одним из победителей и получила серьезные рычаги влияния не только на региональную немецкую политику, но и на Берлин. Земельные правительства принимают участие в управлении страной через бундесрат - палату земель немецкого парламента.

Помимо требования "больше дипломатии", ССВ выступает и за отмену санкций против России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину. В этом, помимо прочего, позиция партии Сары Вагенкнехт совпадает с АдГ, которую СМИ также называют "пророссийской". Обе партии приводят экономические аргументы в пользу отмены санкций против Москвы, во многом повторяя риторику Кремля.

Президент Владимир Зеленский в бундестаге, июнь 2024 Фото: Axel Schmidt/REUTERS

У АдГ, которую Федеральное ведомство по защите конституции подозревает в "правоэкстремистских устремлениях", почти нет шансов попасть в земельные правительства. Другие партии отказываются с ней сотрудничать. Тем не менее, по итогам трех земельных выборов она все же получила рычаг влияния - блокирующее меньшинство. АдГ может заблокировать изменения конституции или назначение досрочных выборов.

Против коалиции с ССВ пока никто не выступает категорически, ожидая результата первых консультаций. До формирования новых правительств в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии остается открытым вопрос, как это может повлиять на помощь Германии Украине, как минимум - на ее темпы.

ССВ и АдГ уже демонстрировали близкие позиции по войне в Украине. Когда в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лично выступал в бундестаге, обе партии устроили бойкот - группа ССВ отсутствовала в полном составе, от АдГ в зале осталось лишь несколько депутатов.