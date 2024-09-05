ССВ и АдГ оказывают давление на позицию Германии по Украине

На выборах в Саксонии и Тюрингии успешно выступили "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", которые против поставок ФРГ оружия Украине. Это влияет на политику и федерального уровня.

"Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессивной войны. Само собой разумеется, что мы будем продолжать это делать", - заверил представитель правительства ФРГ после состоявшихся 1 сентября выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии. Но насколько это очевидно после успеха на тех выборах "Альтернативы для Германии" (AдГ) и "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ)? Обе эти партии хотят прекратить поставки Берлином оружия Киеву и стремятся к улучшению отношений с Россией.

Хотя внешняя политика и политика в сфере безопасности не входят в компетенцию федеральных земель, эта тематика, тем не менее, сыграла важную роль в ходе избирательной кампании на востоке Германии. Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) позиционировала выборы в Саксонии и Тюрингии как голосование о войне и мире. А лидер тюрингского отделения ультраправой AдГ Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), в свою очередь, заявил: "Эти выборы также решат, откажется ли Германия от курса на войну или будет продолжать идти в направлении ее эскалации".

Почему восточные немцы по-другому воспринимают Россию

Между тем результаты соцопросов демонстрируют, что у федерального правительства, которое, по выражению канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), хочет поддерживать Украину "столько, сколько необходимо", есть в данном случае проблемы, особенно на востоке ФРГ.

Согласно данным отчета по безопасности за этот год, подготовленного институтом изучения общественного мнения Allensbach, 76% респондентов в Восточной Германии опасаются, что страна может быть втянута в военный конфликт. На Западе этот показатель значительно ниже - 44%. В ходе июльского исследования Deutschlandtrend 36% опрошенных заявили, что немецкие поставки оружия Украине зашли "слишком далеко". В новых федеральных землях такой ответ дали 50% респондентов.

AдГ и ССВ позиционирровали себя как партии мира во время избирательных кампаний в Саксонии и Тюрингии Фото: Sascha Steinach/IMAGO

"Многие люди на востоке страны опасаются эскалации войны в результате дальнейших поставок оружия (Украине. - Ред.), - написала для DW Катя Хойер (Katja Hoyer), историк, родившаяся в Бранденбурге и живущая сейчас в Великобритании. - В последние недели я снова и снова слышу аргументы о том, что Россию все равно не победить и что дальнейшая поддержка Украины только спровоцирует и затянет войну".

Вероятно, это также связано с опытом советского доминирования в ГДР до падения Берлинской стены и воссоединения Германии. "Советский Союз был одной из двух мировых держав, и благоговение перед ним перенеслось на сегодняшнюю Россию для некоторых на востоке, но не для многих на западе", - считает Хойер. По ее оценке, восприятие СССР жителями ГДР не было полностью негативным.

ХДС подвергается испытанию

В ходе предвыборной кампании премьер-министр Саксонии, представитель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) также уловил такого рода настроения. Он уже некоторое время призывает к "замораживанию" войны в Украине. В ХДС, крупнейшей оппозиционной партии в бундестаге, это вызывает раздражение, поскольку заявление премьера многими воспринимается как предательство Киева.

Михаэль Кречмер дает интервью DW Фото: Michaela Küfner/DW

Эксперт по внешней политике парламентской фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в числе тех, кто был потрясен словами Кречмера. К сожалению, ХДС также позволил влиять на свой курс "двум кремлевским филиалам" (имеются в виду AдГ и ССВ. - Ред.), посетовал Кизеветтер в интервью DW.

"Замораживание" войны привело бы к массовым военным преступлениям на оккупированных территориях и означало бы вмешательство западных государств с задействованием своих солдат, чтобы обеспечить безопасность на линии фронта. Это послужило бы образцом для подражания для других агрессивных стран и привело бы к тому, что миллионы беженцев и перемещенных лиц были вынуждены бежать в Германию и Западную Европу", - полагает эксперт фракции ХДС/ХСС, в прошлом полковник бундесвера. Существующие настроения на востоке Германии он объясняет широко распространенной там "романтизацией России, прославлением ее истории и антиамериканизмом".

Однако саксонский премьер Михаэль Кречмер своими призывами явно задел за живое своих земляков. ХДС в Саксонии чуть опередил на земельных выборах правопопулистскую AдГ - она, со своей стороны, не стесняется протягивать руку России, - вероятно, в том числе и благодаря критической позиции Кречмера по поводу поддержки Берлином Украины.

Важнейший вопрос для создания земельных правительств

Вопрос "Как вы относитесь к поддержке Украины?" станет совершенно конкретным в ходе предстоящих переговоров по формированию коалиционных правительств в Саксонии и Тюрингии. У ХДС есть все шансы поставить своих премьер-министров и там, и там, но для этого нужны партнеры по коалиции. Консерваторы исключили союз с AдГ, но не с ССВ, ведь без партии Сары Вагенкнехт создание правительств вряд ли возможно в обеих федеральных землях.

Украина получила от Германии систему противовоздушной обороны Iris-T SLM Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Перед выборами Вагенкнехт поставила условием вступления ее партией в коалицию с любым партнером наличие у того определенной линии по вопросу Украины: "Мы будем участвовать только в том земельном правительстве, которое также на общегерманском уровне займет четкую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне".

Теперь это уловие формулируется более гибко: правительство федеральной земли с участием ССВ должно будет публично заявить, что оно хотело бы видеть со стороны правительства ФРГ больше "дипломатических инициатив", направленных на прекращение войны в Украине, и что оно выступает за поставки оружия Киеву "не в таких масштабах".

Политик из ХДС называет ССВ "пособником Кремля"

Сможет ли "Союз Сары Вагенкнехт" обеспечить выполнение собственного условия? "В Саксонии это не должно быть большой проблемой, - полагает историк Катя Хойер. - Сам Кречмер с самого начала однозначно высказался против поставок оружия (Германией Украине. - Ред.). Так что мало что изменится в том, что касается тональности заявлений из Саксонии в отношении Украины".

В Тюрингии, где по итогам выборов самой сильной партией стала ультраправая "Альтернатива для Германии", ситуация иная, констатирует Хойер. "ССВ может и хочет оказывать давление на ХДС, который не победил здесь на выборах. В сумме почти половина населения Тюрингии проголосовала за AдГ и ССВ - за партии, занимающие дружественную позицию в отношении России. Даже если Вагенкнехт сейчас исключает сотрудничество с правыми популистами, возможная коалиция этих двух партий имеет большинство в тюрингском ландтаге. И это дает ССВ довольно сильные рычаги, чтобы заставить ХДС пойти на уступки", - прогнозирует историк.

Родерих Кизеветтер Фото: Kai-Uwe Heinrich/TSP/IMAGO

Родерих Кизеветтер, напротив, настоятельно советует не идти на уступки ССВ. По его оценке, эта партия, "является пособником Кремля" и ее подходы "противоречат всем ценностям, которые ХДС традиционно отстаивает: мир в условиях свободы и самоопределения, международное право, демократия и связи с Западом". Кизеветтер уверен, что для консерваторов сотрудничество с "Союзом Сары Вагенкнехт" "было бы равносильно самоуничтожению".

Однако пока неясно, как можно сформировать правительства в Саксонии и Тюрингии под руководством ХДС и без участия ССВ. Одним из выходов тут могли бы стать заявления от обеих сторон о том, что вопрос Украины не относится к сфере ответственности федеральных земель, а также взятие на себя расплывчатых обязательств по поводу усилий в связи с войной России с Украиной.

Однако на федеральном уровне этот вопрос отнюдь не закрыт. Общественная поддержка дальнейшей помощи Украины ослабевает, особенно на востоке Германии. Чем дольше будет длиться война, тем сложнее будет Берлину сохранить курс на поддержку Киева. В следующем году пройдут выборы в бундестаг. И украинский вопрос, скорее всего, вновь сыграет важную роль в ходе избирательной кампании.