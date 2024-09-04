TikTok на службе у правопопулистов из АдГ

"Альтернатива для Германии" оказалась в два раза успешнее в привлечении молодых избирателей в TikTok, чем все остальные партии вместе взятые. Это объясняет успех АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии.

Активное использование китайской платформы для создания и просмотра коротких видео TikTok, похоже, помогло правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достичь рекордных результатов на местных выборах в двух немецких федеральных землях.

Согласно опросу социологического института Infratest dimap, АдГ со значительным отрывом стала самой популярной партией среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 24 лет. А учитывая популярность TikTok среди молодежи, этот успех может быть напрямую связан с активным присутствием контента АдГ на платформе, полагает Роланд Фервибе (Roland Verwiebe), профессор Университета Потсдама и один из координаторов проекта по мониторингу деятельности немецких партий на TikTok. "Половина всех молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет получают политическую информацию исключительно из TikTok, - рассказал Фервибе в интервью DW. - В итоге платформа оказывает на них чрезвычайно сильное влияние".

На выборах, прошедших 1 сентября в востогерманских федеральных землях Саксония и Тюрингия, АдГ получила лучшие результаты среди партий крайне правого политического спектра со времен окончания Второй мировой войны. "Альтернатива для Германии" набрала вдвое больше голосов, чем три партии из коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) вместе взятые - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Доминирование АдГ в пользовательских лентах TikTok

Исследователи из Потсдама провели анализ пользовательских данных, который показал, что за несколько недель до выборов контент, связанный с АдГ, охватил гораздо более широкую аудиторию в TikTok, чем материалы других политических партий.

В рамках исследования были созданы 30 вымышленных профилей пользователей TikTok, которые представляли молодых людей, родившихся в 2006 году и проживающих в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, где предстояли региональные выборы. Исследователи проанализировали более 75 000 видео, появившихся в их лентах за несколько недель до голосования.

В среднем пользователям показывали по девять видео в неделю с контентом АдГ. Для сравнения: в случае Христианско-демократического союза (ХДС) или недавно созданного левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) этот показатель был приблизительно в 9 раз меньше, он немного превышал лишь одно видео в неделю, а количество материалов, связанных с другими партиями, было еще значительно меньше.

При этом исследователи заметили, что число видеороликов, появляющихся в пользовательских лентах, не всегда соответствовало объему контента, созданного партиями. "Например, за восемь недель до выборов в земельные парламенты СДПГ произвела больше видео, чем АдГ, - отметил Фервибе, - но они почти не попадали в ленты пользователей".

Почему АдГ набирает популярность у молодежи?

Одну из возможных причин успеха АдГ в TikTok Фервибе видит в наличии целой сети связанных между собой инфлюенсеров с ультраправыми убеждениями, которые распространяют партийный контент. Другой причиной может быть то, что большинство кандидатов от АдГ - а это намного превышает показатели любой другой немецкой партии - сами активно используют китайскую платформу. Согласно июньскому исследованию образовательного Центра имени Анны Франк, "Альтернатива для Германии" более активна в TikTok, чем любая другая политическая партия в немецком парламенте. Аналитики связывают рост ее популярности среди молодых избирателей (по крайней мере, частично) именно с активным присутствием партии в социальных сетях.

На выборах в Европейский парламент в июне 2024 года 16 процентов молодых немцев проголосовали за АдГ, утроив процент голосов партии в этой возрастной группе по сравнению с предыдущими выборами пять лет назад. Эта тенденция нашла отражение и на прошедших в минувшие выходные выборах в ландтаги, отметил Роланд Фервибе.

Контент, который продвигали перед голосованием в Саксонии и Тюрингии от имени АдГ, был очень разнообразным, добавляет эксперт: от записей политических речей до эмоциональных видеороликов на такие темы, как иммиграция, и, казалось бы, совсем неполитических материалов, таких как видео о путешествиях или кулинарии. "Альтернатива для Германии" прекрасно освоила развлекательный формат TikTok, - подчеркнул профессор Университета Потсдама. - Они очень хорошо поняли, как работает эта платформа и как ее эффективно использовать".