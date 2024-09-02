Что означает для Германии успех АдГ на земельных выборах

У правопопулистской "Альтернативы для Германии" - рекордные результаты на выборах в Тюрингии и Саксонии. Другие партии отказываются вступать с ней в коалицию для формирования правительств. Что дальше?

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (AдГ) впервые выиграла земельные выборы - в Тюрингии ее результат составил более 33%. На состоявшихся в тот же день, 1 сентября, выборах в ландтаг Саксонии AдГ также получила более 30%, лишь немного уступив консервативному Христианско-демократическому союзу (ХДС). Итогов голосования в этих двух федеральных землях ждали с нетерпением, поскольку отделения "Альтернативы для Германии" и в Тюрингии, и в Саксонии признаны местными Ведомствами по охране конституции "определенно правоэкстремистскими".

Лидер AдГ в Тюрингии 52-летний Бьёрн Хёкке (Björn Höcke) считается одним из самых радикальных политиков в Германии, его заявления по поводу нацистского прошлого страны неоднократно вызывали громкие скандалы. Только в нынешнем году Хёкке дважды судили за использование лозунга периода национал-социализма.

AдГ считает, что у нее однозначный мандат на управление Германией

Как только стали известны первые результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, сопредседатель AдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) попытался оказать давление на другие партии. "Ясно одно: воля избирателей заключается в том, что политика (властей ФРГ. - Ред.) должна быть изменена", - заявил Хрупалла в интервью телеканалу ZDF. Главное требование правых популистов - ужесточение миграционной политики Берлина. Во время предвыборной кампании партия активно призывала в массовом порядке высылать из Германии беженцев, и эта тема в течение нескольких месяцев доминировала в политических дебатах.

Тино Хрупалла Фото: Lisi Niesner/AFP/Getty Images

Как подчеркнул в воскресенье Хрупалла, "у нас есть четкий мандат на управление Тюрингией". В первом интервью после окончания голосования Бьёрн Хёкке на телеканале ARD также кратко подвел их итоги: "Мы - партия номер один в Тюрингии". По его словам, АдГ сначала проанализирует политическую ситуацию и перечень возможных партнеров по правительственной коалиции в этой федеральной земле, "а затем мы решим, кому сделать предложение о переговорах".

Любопытно, что в своем избирательном округе Хёкке потерпел обидное поражение, уступив кандидату от ХДС. И теперь может попасть в тюрингский ландтаг только по партийному списку, или если какой-либо напрямую избранный туда политик от AдГ откажется от своего места в пользу Хёкке.

Между тем, несмотря на свои успехи на выборах, "Альтернатива для Германии" в итоге может остаться в оппозиции. Это связано с тем, что все остальные партии отказываются от прямого сотрудничества с правыми популистами. По этой причине их участие в земельных правительствах считается маловероятным как в Тюрингии, так и в Саксонии. Тем не менее таковое полностью не исключено, поскольку результаты голосования усложняют для всех партий формирование правящих коалиций.

Победа АдГ - опасность для немецкой демократии

Усиление позиций AдГ в Германии на протяжении многих лет сопровождается массовыми протестами и предупреждениями о его опасности. Исследователи правого экстремизма называют эту партию идеологически близкой к расистским и антидемократическим традициям.

Обозреватели неоднократно проводили параллели с подъемом национал-социалистов при Адольфе Гитлере. Гитлеровской НСДАП впервые удалось войти в состав правительства в 1929 году именно в Тюрингии. Затем нацистская партия начала первые чистки в госаппарате, заполнив важные посты своими сторонниками.

Историк Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner) характеризует нынешнюю политику "Альтернативы для Германии" как "бесчеловечную и отвратительную". Вагнер является директором мемориала в бывшем нацистском концлагере Бухенвальд, этот мемориал - один из самых важных в стране памятников, рассказывающих об ужасах национал-социализма.

Историк Йенс-Кристиан Вагнер (у микрофона) на представлении инициативы "Немедленно запретить Адг", 2019 год Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Историк предостерегал от поддержки AдГ в Тюрингии, проведя с этой целью необычную кампанию. В письме, разосланном в 350 000 семей в этой федеральной земле, он обвинил Бьёрна Хёкке в том, что тот "пытается снова сделать национал-социалистический язык приемлемым" в обществе. За это свое предупреждение Вагнер получил угрозы расправы.

На своих страничках в соцсетях директор мемориала назвал результаты состоявшихся выборов катастрофой для демократии в Германии. Несмотря на все предостережения, после голосования АдГ стала еще более влиятельной, чем когда-либо. И во всех своих первых поствыборных заявлениях ведущие политики от этой партии сразу дали понять: они хотят кардинально изменить немецкую политику.

В руках у AдГ в Тюрингии - блокирующее меньшинство

Помимо прочего, после этих выборов в руках у правых популистов появился особый властный инструмент - так называемое блокирующее меньшинство. Благодаря трети мест в ландтаге Тюрингии АдГ может блокировать или препятствовать принятию любых решений, требующих большинства в две трети голосов. Таким образом, этот инструмент может быть использован партией для того, для парализовать важные демократические процессы и процедуры.

Например, в работе судебной системе. В Тюрингии она сейчас переживает потрясения в связи с огромным числом судей, выходящих на пенсию. Благодаря блокирующему меньшинству АдГ может затормозить назначение судей в земельный конституционный суд или заблокировать важную работу комитета по отбору судей и, таким образом, их назначение на пожизненный срок.

Бьёрн Хёкке еще до выборов ясно дал понять, что думает о немецкой судебной системе. После того как его дважды признали виновным в использовании нацистских лозунгов во время предвыборной кампании, Хёкке в июле 2024 года так ответил в своих аккаунтах в соцсетях: "Мы не будем с этим мириться". Он назвал независимые судебные решения "политическими" и попытался дискредитировать демократическую систему юстиции: "Вот каков на вкус произвол. У меня больше нет ощущения, что я живу в функционирующем правовом государстве".

Являясь самой сильной политической силой в Тюрингии, AдГ, согласно сложившемуся парламентскому обычаю, получит также право поставить своего представителя на формально высший пост в федеральной земле - председателя ландтага. Эта должность малозаметна, но занимающий ее может оказывать далекоидущее влияние: глава ландтага организует выборы премьер-министра, может назначать и увольнять госслужащих. Он также может отказаться подписывать важные законодательные акты и тем самым формально препятствовать их вступлению в силу.

В случае АдГ речь идет не только о парламентской партии

Тот обстоятельство, что "Альтернатива для Германии" вряд ли войдет в земельные правительства, не обязательно является разочарованием для нее, полагает эксперт по правому экстремизму Давид Бегрих (David Begrich) из ассоциации Miteinander в земле Саксония-Анхальт. "Особенно в Восточной Германии AдГ - это не просто парламентская партия, которой важно большинство в парламенте, - указал Бегрих незадолго до выборов. - Скорее, это и парламентская партия, и движение".

Давид Бегрих Фото: picture-alliance/dpa/A.Burgi

Это, по оценке Бегриха, означает, что она использует свои депутатские мандаты для формирования политики с помощью выступлений за пределами парламентов. Многочисленные организации и ассоциации в Германии также предупреждают об этом: они уже несколько месяцев жалуются на то, что AдГ своими антииммиграционными лозунгами сильно смещает политические дебаты вправо.

Эксперт Miteinander предостерегает федеральных политиков от неправильных выводов из выборов в восточных землях Германии. Пример такого неправильного вывода - отказ от полемики с жителями территории бывшей ГДР, которая когда-то была полностью отгорожена от Запада: "После выборов мы снова услышим: "Восстановите стену". Такие призывы, уверен Давид Бегрих, деструктивны и только ослабят позиции приверженных демократии жителей в Восточной Германии: "Если вы не хотите этого, то вам нужно радикально отказаться от политической повестки дня AдГ и обратиться к демократическому ядру на востоке". После успехов правых популистов на последних выборах важно укрепить небольшие демократические инициативы в регионах и обеспечить их выживание, заключил Бегрих.