СМИ ФРГ: "Историческая" победа радикалов в Германии

Успехи пророссийски настроенных партий на выборах на востоке Германии - главная тема комментариев в немецкой прессе в понедельник, 2 сентября. Что произошло: в прошедшее воскресенье состоялись выборы в местные парламенты в двух федеральных землях ФРГ - Тюрингии и Саксонии. В обеих землях в тройку лидеров вошли партии, выступающие против поставок оружия Украине и за отмену санкций против России.

При этом в Тюрингии правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) победили, набрав почти 33% голосов. Лишь немного АдГ не хватило до такого же успеха в Саксонии - второе место с 30,6% голосов, но сразу за победителем - консерваторами из партии ХДС (31,9%). А созданный только в январе 2024 года крайне левый "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) с ходу набрал почти 12% в Саксонии и почти 16% в Тюрингии.

Победа АдГ - это "кризис либеральной демократии"

"Похмельное настроение" - так описывает утро после выборов немецкий таблоид Bild. "Германия просыпается "голубой", пишет газета, имея в виду цвет логотипа правопопулистской "АдГ". В похмельном настроении и правящая коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz): суммарно коалиционные партии набрали в каждой из двух проголосовавших федеральных земель около 15% голосов, то есть, даже меньше половины того, что получила АдГ, пишет Bild.

Но не их результаты важнее всего, уверен еженедельник Der Spiegel, а то, что "впервые с 1945 года победу на выборах в Германии одерживают правые экстремисты". "Это не кризис правящих партий, это кризис либеральной демократии", - пишет еженедельник, отмечая, что АдГ и ССВ являются партиями, "сущности которых чужд всяческий либерализм".

Лидер АдГ в Тюрингии Бьёрн Хёкке Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Что привело к такому результату, который многие - как победители, так и побежденные - называют "историческим"? Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в поисках причин обращается к тому, как политика в Берлине повлияла на ситуацию в регионах. "Именно федеральные политические споры привлекли к АдГ огромное число сторонников и обеспечили "Союзу Сары Вагенкнехт" стремительный взлет. В федеральном масштабе этим народным соблазнителям и подстрекателям будет сложно достичь таких же результатов, как в Саксонии и Тюрингии", - пишет FAZ, заключая, что итоги выборов должны стать предупреждением для всех демократов.

"Все партии, которые на протяжении десятилетий формировали историю республики, были более или менее жестко наказаны, - согласен и комментатор Zeit Online, онлайн-издания еженедельника Zeit. - Это означает, что формирование правительства больше не будет происходить, как раньше. Парламенты в Эрфурте и Дрездене больше не будут прежними".

Почти половина избирателей "готова отдать Украину Путину хоть сегодня"

Было бы ошибкой считать эти выборы чисто восточногерманским феноменом, полагает берлинская газета Tagesspiegel. "И в общенациональных опросах АдГ находится на втором месте. Да и ССВ на пути к двузначным рейтингам", - пишет издание. Особые успехи радикальных сил именно на востоке объясняются, например, тем, что ССВ играет на руку ее "мягкая позиция в отношении Владимира Путина. Сюда также относятся те, кто испытывает неопределенный страх и надеется, что Россия будет милосердна, если Путина не злить", пишет Tagesspiegel.

Хороших решений после итогов выборов на востоке ФРГ не осталось, пишет в комментарии на своем сайте телеканал n-tv. Вопрос, удастся ли в обеих землях создать какое-то функционирующее правительство, будет зависеть от крайне левых из "Союза Сары Вагенкнехт", но никто не знает, какие требования они предъявят для вхождения в правящую коалицию. "Антивоенная проза" Вагенкнехт - это еще наименьшее зло. Вопрос сохранения демократии в обеих восточных землях будет зависеть от людей, которые являются новичками в парламентской демократии, а в госуправлении так и подавно", - анализирует n-tv.

"Язык отнимается", написано в комментарии, при взгляде на то, что почти половина избирателей проголосовали в лице АдГ и ССВ за партии, которые "хотели бы отдать Украину российскому правителю Путину лучше всего сегодня, если не завтра, и которые обещают дешевый газ, внушив избирателям, что шеф в Кремле хороший и надежный поставщик, а не палач", пишет n-tv.

Демократия выполнила свою функцию, пишут газеты в ФРГ

Но не всё потеряно, комментирует результаты выборов на востоке ФРГ берлинская газета taz. У консерваторов из ХДС все еще есть возможность влиять на ситуацию в Саксонии и Тюрингии, "возможно, в последний раз" и изменить что-то к следующим выборам через пять лет. "Если партия хочет, чтобы к 2029 году в этих федеральных землях еще оставалось что-то от хорошей жизни, она должна обратиться к тем людям, которые образуют гражданское общество на местах. Она должна поддерживать тех, кто разными способами отстаивает демократию и принимает на себя оскорбления, когда выходит на улицы против крайне правых", - пишет taz.

Глава саксонских консерваторов Михаэль Кречмер привел ХДС к победе в Саксонии, хотя и с небольшим отрывом от АдГ Фото: Michaela Küfner/DW

Демократия выполнила свою функцию, пишет газета Die Welt, так как "избиратели в двух восточных федеральных землях дали понять правительству и оппозиции, что так дальше продолжаться не может. Это одна из основных функций демократии".

С ней согласна и газета Süddeutsche Zeitung. "Какими бы драматичными ни казались бы результаты выборов с точки зрения "зеленых", либералов из СвДП и других устоявшихся партий, а также их сторонников, (итоги голосования. - Ред.) являются результатами демократического процесса", - пишет издание. AдГ, по его мнению, продолжает набирать очки, играя на теме миграции еще и потому, что многие люди считают, что миграционные проблемы - от интеграции до депортации - политически регулируются плохо, и не только на востоке Германии. Впрочем, один рейтинг еще ничего не говорит о способности АдГ и ССВ решать проблемы, о "надежности и порядочности" этих партий, добавляет Süddeutsche Zeitung.