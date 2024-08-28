В ФРГ 2 партии разыгрывают перед выборами "российскую карту"

Война в Украине - одна из центральных тем предвыборной кампании на предстоящих земельных выборах в ФРГ. Две популистские партии - правая АдГ и левая ССВ - могут добиться успеха благодаря отказу от военной помощи Киеву.

Сара Вагенкнехт и недавно основанная ею партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), выступают против войны. В предвыборной программе ССВ говорится, что война подпитывает чувство тревоги и ведет к нестабильности.

Однако тут речь не идет об агрессивной войне России против Украины - она даже не упоминается в предвыборной программе этой левопопулистской партии. В войне и нестабильности ее сторонники обвиняют США и НАТО: в документе говорится о "военном альянсе, ведущая держава которого за последние годы вторглась, нарушая международное право, в пять стран и убила в этих войнах более 1 миллиона человек". Россию же ССВ хочет интегрировать в европейскую архитектуру безопасности.

Резко критикуя предоставление Европой и США военной помощи Украине, подвергшейся нападению со стороны России, Сара Вагенкнехт и ее партия ведут предвыборную кампанию, готовясь к выборам в ландтаги трех федеральных земель - Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга, - которые пройдут в сентябре. Обычно в Германии в политике на земельном уровне основное внимание уделяется таким вопросам, как школьное образование и региональная инфраструктура. Но Сара Вагенкнехт набирает очки прежде всего своими призывами к развороту в отношении России. Опросы общественного мнения показывают, что созданная только в январе партия уже на ближайших выборах может добиться хороших результатов, получив двузначное число процентов голосов избирателей.

Восточная Германия и традиционная близость к России

Такие прогнозы легко объяснимы, ведь особым успехом требование сближения с путинской Россией пользуется в Восточной Германии, на территории бывшей ГДР, которая до окончания холодной войны и воссоединения страны была тесно связана с Советским Союзом.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уделяет большое внимание в своей предвыборной кампании войне в Украине - и тоже призывает прекратить немецкую военную помощь Киеву. Когда в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к германскому бундестагу с просьбой оказать дополнительную поддержку его стране, подавляющая часть депутатов от АдГ, которая в нескольких землях ФРГ признана "экстремистской", бойкотировали его речь, демонстративно не явившись в зал заседаний парламента. Точно так же поступила и депутатская группа ССВ в полном составе.

Это находит поддержку у партийных низов на востоке Германии. Глава АдГ в Хемнице Нико Кёлер (Nico Köhler) заявил в интервью DW, что "некоторые депутаты бундестага" против того, что ему "постоянно засовывают в задницу всякое оружие и деньги". Но как же быть с тем, что Украина подверглась нападению? Как и многие политики из АдГ и ССВ, Кёлер считает это неправильным. Но он убежден, что в конечном счете именно НАТО и США способствовали началу войны, а то и прямо спровоцировали ее.

Россия - поборница свободного мира?

Особенно заметно стремление к сближению с путинской Россией в заявлениях главы тюрингского отделения АдГ Бьёрна Хёкке (Björn Höcke), который считается одним из самых радикальных немецких политиков. Он возглавляет партийный список на предстоящих 1 сентября выборах в Тюрингии, претендуя на пост премьер-министра этой федеральной земли. Он как-то пообещал: если однажды его изберут федеральным канцлером, то свою первую поездку за границу он совершит не в США, а в Москву.

Бьёрн Хёкке Фото: Fabrizio Bensch/Reuters/Pool/dpa/picture alliance

В беседе с евродепутатом от АдГ Максимилианом Кра (Maximilian Krah) в январе 2023 года Хёкке рассыпался в реверансах в адрес путинской тоталитарной России: "Сегодня Россия - хотите ли вы это слышать от мейнстримных СМИ или нет - это страна, с которой не только возникают негативные ассоциации, но и с которой связаны надежды, что она может стать активным борцом за мир свободных и суверенных государств без гегемонистского влияния".

Путинская Россия борется за мир свободных государств? Немецкий историк Илько-Саша Ковальчук (Ilko-Sascha Kowalczuk) предостерегает от подъема таких партий, как "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт". "На самом деле они не видят в Путине спасителя или особенно любят его, они прекрасно знают, что это кровожадный диктатор", - говорит DW Ковальчук, один из ведущих экспертов по истории Восточной Германии, который сам вырос в ГДР.

АдГ и ССВ: общий враг - современное общество

Илько-Саша Ковальчук убежден, что влияние тоталитарной диктатуры гэдээровской партии СЕПГ все еще сильно, особенно в Восточной Германии. "АдГ и ССВ хотят перенять у Путина, так сказать, государственные подходы к тому, как можно сдерживать и контролировать общество, что имеет в России традицию, и то, как Путин это в известной степени реализует через свою авторитарную государственную модель, - полагает историк. - Именно это служит для них образцом для подражания".

Как и Путин, АдГ и ССВ отвергают многие социальные изменения последних лет. В таких вопросах, как миграция и ислам, или в дебатах о гендере и сообществе ЛГБТК они настроены скептически или даже враждебно к современным тенденциям.

Таких же позиций придерживаются и многие их избиратели. Согласно опросам общественного мнения, обе партии вместе могут получить в Саксонии и Тюрингии от 40 до 50 процентов голосов.

Тоска избирателей по авторитарному руководству?

Масштабное исследование, проведенное Лейпцигским университетом в 2023 году, показало, что в восточных землях Германии широко распространено стремление к авторитарному руководству. Ковальчук считает это наследием пережитого опыта диктатуры: "Авторитарные системы задают очень четкие рамки того, как вы должны себя вести. И в авторитарных режимах, если не сопротивляться, приспосабливаться, можно жить довольно хорошо".

По словам историка, восточные немцы по-прежнему воспринимают открытое общество, скорее, как неопределенность, чем как возможность развития. Такие авторитарные деятели, как Владимир Путин, и их политика силы, похоже, удовлетворяют тоску по безопасности, по сильному лидеру, который избавляет людей от сложного процесса формирования общественного договора.

Это, по всей видимости, приводит и к изменению восприятия законности: тот факт, что целый ряд политиков АдГ подозреваются в незаконном получении средств от российских пропагандистских каналов и, тем самым, в нарушении закона, в рамках текущей избирательной кампании в Германии вообще не играет никакой роли.

"Светофорная коалиция" в перманентном споре

Обеим популистским партиям, похоже, на руку и то, что население испытывает мало доверия к коалиции трех партий, формирующих сейчас федеральное правительство Германии. Так, в августе 2024 года, по данным опроса общественного мнения, проведенного институтом Infratest dimap, только 32 процента немецких избирателей по-прежнему изъявляли желание голосовать за одну из трех правящих партий - социал-демократов, "зеленых" или либералов. Падение популярности происходит на фоне споров в правительстве ФРГ, которые не утихают уже несколько месяцев.

И, похоже, не утихнут: ведь даже если предстоящие земельные выборы не окажут прямого влияния на внешнюю или миграционную политику Германии, хорошие результаты АдГ и ССВ могут усилить давление на политику Берлина - например, в отношении России и Украины.