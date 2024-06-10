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АдГ исключила своего главного кандидата из делегации в ЕП

Лиза Ламбрехт
10 июня 2024 г.

Правопопулистская АдГ отказалась включать в состав делегации в Европарламенте своего главного кандидата Максимилиана Кра. Прокуратура ФРГ подозревает Кра в получении денег от Китая и России.

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Главный кандидат АдГ на прошедших выборах в Европарламент Максимилиан Кра
Главный кандидат АдГ на прошедших выборах в Европарламент Максимилиан КраФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Главный кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на прошедших выборах в Европейский парламент Максимилиан Кра (Maximillian Krah) не будет представлять делегацию АдГ в Европарламенте. Как объявил сам политик в понедельник, 10 июня, такое решение приняли избранные евродепутаты от АдГ, которые проголосовали за то, чтобы не включать Кра в состав будущей делегации партии в Европарламенте.

"Я считаю этот путь неправильным, он посылает разрушительный сигнал нашим избирателям, особенно молодым", - написал Кра в соцсети Х.

Обыски в офисе Кра и подозрение в получении выплат от РФ и КНР

В начале мая Федеральная прокуратура Германии провела обыски в офисе Максимилиана Кра в Европарламенте. Причиной стали подозрения в отношении бывшего помощника Кра, Цзяня Г., в шпионаже в пользу Китая. Прокуратура Дрездена ведет в отношении Кра предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и Китая за его работу на посту депутата.

На фоне скандальных высказываний и подозрений в получении финансирования от РФ и Китая Кра покинул должность члена федерального правления АдГ, а позже правопопулистская фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" приняла решение исключить из своего состава всех депутатов от партии "Альтернатива для Германии".

На прошедших выборах в Европарламент "Альтернатива для Германии" заняла второе место в ФРГ, получив поддержку 15,9% избирателей - в основном за счет восточногерманских федеральных земель.

 

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