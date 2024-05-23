"Альтернативу для Германии" исключили из Европарламента

После серии скандалов, разразившихся вокруг Максимиллиана Кра, правая фракция в Европарламенте исключила из своего состава всех членов правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Правопопулистская фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" приняла решение исключить из своего состава всех депутатов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Соответствующее предложение главы парламентской группы Марко Дзанни набрало необходимое количество подписей в ходе голосования в четверг, 23 мая, сообщило агентство dpa.

В решении говорится, что главный кандидат от АдГ на июньских выборах в Европарламент Максимилиан Кра (Maximilian Krah) был вовлечен в "серию инцидентов", которые "нанесли ущерб сплоченности и репутации группы". Всего в группу входят 60 парламентариев, из них девять - представители АдГ.

АдГ намерена искать новых партнеров

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) заявили, что "приняли к сведению" решение фракции "Идентичность и демократия", но, несмотря на это, партия "с оптимизмом смотрит на вечер выборов и последующие дни". "Для того, чтобы иметь возможность оказывать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с родственными партиями, - говорится в их заявлении. - Поэтому мы уверены, что и в новом созыве на нашей стороне будут надежные партнеры".

Исключение членов АдГ из фракции имеет прежде всего символический характер, поскольку Европарламент снова соберется только через две недели после европейских выборов, отмечает dpa, и лишь тогда национальные партии смогут заново сформировать фракции.

Французские правопопулисты прекратили сотрудничать с АдГ

21 мая французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества в Европарламенте с АдГ. Решение последовало за комментариями Максимилиана Кра о его отношении к участникам подразделений СС, которые он высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. В интервью он заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра.

Обыски в офисе Кра и подозрение в получении выплат от РФ и КНР

В начале мая Федеральная прокуратура Германии провела обыски в офисе Максимилиана Кра в Европарламенте. Причиной стали подозрения в отношении бывшего помощника Кра, Цзяня Г., в шпионаже в пользу Китая. Прокуратура Дрездена ведет в отношении Кра предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и Китая за его работу в качестве депутата.

На фоне скандальных высказываний и подозрений в получении финансирования от РФ и Китая Кра покинул должность члена федерального правления АдГ. Руководство правопопулистской партии также запретило политику выступать публично до выборов в Европарламент.