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Французские правые прекращают сотрудничество с немецкой АдГ

Даниил Сотников
22 мая 2024 г.

"Национальное объединение" прекращает сотрудничество с "Альтернативой для Германии" в ЕП после комментариев о членах СС.

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Предвыборный плакат АдГ
Предвыборный плакат АдГФото: DW

Французская правопопулистская партия "Национальное объединение" прекращает свое сотрудничество в Европарламенте с немецкой партией правого толка "Альтернатива для Германии" после комментариев евродепутата АдГ о его отношении к участникам подразделений СС. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 21 мая. 

Председатель "Национального объединения" Джордан Барделла "принял решение" больше "не заседать" с АдГ в парламенте, сообщил AFP руководитель предвыборного штаба французской партии.

Это решение последовало за интервью главного кандидата от АдГ на европейских выборах Максимилиана Кра (Maximilian Krah) итальянской газете La Repubblica. В нем он заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра. На вопрос, были ли СС военными преступниками, он ответил: "Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками".

"У нас были откровенные дискуссии с АдГ, но уроки не были извлечены. Мы видим последствия", - прокомментировал решение французской партии представитель "Национального объединения".

Разрыв между партиями наметился давно

Как отмечают СМИ, разрыв между двумя партиями правого толка наметился уже давно. Бывшая председатель "Нацобъединения" Марин Ле Пен дистанцировалась от АдГ после расследования немецких журналистов о тайной конференции ультраправых на вилле под Берлином, где обсуждалась, в том числе массовая депортация из Германии мигрантов, напоминает AFP.

Выборы в Европарламент пройдут 9 июня. На фоне роста популярности правых партий в Европе социологи предсказывали укрепление в Европарламенте позиций правой политической группы "Идентичность и демократия".

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