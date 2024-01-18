Планы ультраправых о "ремиграции" в Германии. Новые детали

Расследование издания Correctiv о тайной встрече в Потсдаме, на которой обсуждались планы переселения мигрантов, всколыхнуло Германию. То, как оно было проведено, неожиданно показали в театре в Берлине.

Германия в эти дни напоминает растревоженный улей. Спустя неделю после резонансной публикации издания Correctiv о тайной встрече ультраправых в Потсдаме политическая жизнь в стране резко активизировалась. Публикации в СМИ редко вызывают такой отклик.

О чем говорили на встрече в Потсдаме

На задокументированный на основании нескольких источников и описанной журналистами в стиле репортажа встрече в ноябре 2023 года в гостинице в окрестностях Потсдама более двух десятков активистов, бизнесменов и политиков обсуждали идею так называемой "ремиграции", по сути - принуждения как иностранцев, так и граждан ФРГ с миграционным корнями покинуть страну. Речь может идти о миллионах. Само издание Correctiv описывает эту идею как "изгнание" из Германии тех, у кого - с точки зрения ультраправых - "неправильный цвет кожи, неправильное происхождение, неправильные политические взгляды".

Гостиница в пригороде Потсдама, где в ноябре 2023 года собирались ультраправые Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Имена участников встречи первоначально не были известны широкой публике. Наибольший резонанс вызвало то, что среди них были представители правопопулистской и признанной в ряде земель ФРГ правоэкстремистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Популярность этой партии резко выросла в последние месяцы, она занимает второе место в стране (22 процента) и первое место - в восточных федеральных землях, в трех из которых в этом году пройдут выборы в парламенты. Были на встрече и представители крайне правого крыла крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза (ХДС).

Публикация дала новый толчок обсуждению возможного запрета АдГ, которая среди прочего выступает за снятие санкций с России, введенных из-за ее вторжения в Украину. На улицах немецких городов десятки тысяч протестуют против ксенофобии. В одной из демонстраций приняли участие живущие в Потсдаме канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и глава немецкого МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Correctiv: съемка на часы и арендованная яхта

Тем временем издание Correctiv опубликовало в среду, 17 января, новые детали. Они касаются обвинений в адрес одного из участников ноябрьской встречи и обстоятельств сбора информации. По данным Correctiv, на встрече в гостинице присутствовал 35-летний сотрудник аппарата депутата бундестага от партии АдГ. Издание называет его "выходцем из среды неонацистов в Нижней Саксонии" и "многолетним лидером" в Германии ультраконсервативного международного движения "Идентитер" (Identitäre-Bewegung). Correctiv утверждает, что этот человек якобы причастен к нападению на находящегося в Польше немецкого активиста левого движения "Антифа" в 2021 году. Сам обвиняемый в интервью немецким СМИ подтвердил, что был на встрече в Потсдаме, но в качестве "свободного журналиста", а другие обвинения отверг.

Наклейка с символом движения "Идентитер" Фото: Mario Hösel/IMAGO

Correctiv раскрыл и некоторые детали сбора информации. В частности, один из журналистов издания присутствовал на встрече и снимал происходящее на камеру своих часов. Также издание раскрыло, что им была арендована небольшая яхта с сауной, с которой велась скрытая съемка телеобъективом.

Результаты расследования Correctiv - на театральной сцене

Все эти подробности были озвучены в необычной форме - не только в статье на сайте, но и в ходе театральной постановки, которая прошла в среду, 17 января, в знаменитом столичном театре Berliner Ensemble, основанном в свое время немецким драматургом Бертольтом Брехтом (Bertolt Brecht).

Заместитель шеф-редактора Correctiv Анетте Довидайт (Anette Dowideit) в интервью радиостанции Deutschlandfunk сказала, что через театр издание ищет новые формы, чтобы достучаться до публики во времена утраты влияния традиционных СМИ, популярности соцсетей и потока информации в интернете. С этой же целью издание публикует материалы на разных языках. Русская версия резонансной публикации о встрече ультраправых была опубликована изданием The Insider.

Correctiv называет себя некоммерческой организацией, "ориентированной на общее благо" и "поддерживающей демократию". В издании, которое специализируется на журналистских расследованиях и было награждено несколькими престижными премиями, работают около 100 сотрудников. Оно существует в основном за счет пожертвований. Один из главных финансовых доноров - фонд Luminate основателя eBay Пьера Омидьяра.

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