Нужно ли запрещать АдГ в Германии: аргументы "за" и "против"

После расследования журналистов Correctiv в ФРГ с новой силой разгорелась дискуссия о запрете правопопулистской партии. DW - с аргументами сторонников и противников такой меры.

После того, как в конце прошлой недели стало известно о тайной встрече представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с известными неонацистами, по немецким городам прокатилась волна демонстраций протеста против политики этой партии. На встрече, напомним, обсуждался среди прочего план депортации из Германии миллионов людей. Причем, депортации не только иностранцев - беженцев и соискателей убежища, но и немецких граждан с миграционным фоном.

И на этих демонстрациях, и в выступлениях разных политических деятелей звучат требования запретить АдГ как партию, активно добивающуюся смены действующего в Германии свободного демократического правопорядка. Но насколько реален запрет АдГ? И какими могут быть последствия возбуждения соответствующего дела в Конституционном суде?

Условия запрета партии в ФРГ

Основанием для запрета партии в Германии является второй абзац 21 статьи Основного закона ФРГ: "Партии, которые стремятся, судя по их целям или действиям их сторонников, причинить ущерб основам свободного демократического строя или устранить его, или угрожают целостности Федеративной Республики Германии, являются антиконституционными".

В Конституционном суде ФРГ Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Что именно это означает, Конституционный суд разъяснил в своих постановлениях. К числу основ свободного демократического строя он отнес, в частности, неприкосновенность человеческого достоинства, принцип демократии и правового государства.

С точки зрения многих сторонников запрета АдГ, обсуждавшийся на тайной встрече в Потсдаме план депортации миллионов людей из Германии однозначно противоречит как минимум принципу неприкосновенности человеческого достоинства. Кроме того, земельные ведомства по охране конституции уже признали "однозначно правоэкстремистскими" местные организации АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальте.

Аргументы в пользу запрета АдГ

Этого, считают сторонники запрета, достаточно для того, чтобы подать в Конституционный суд иск против "Альтернативы для Германии". Благодаря расследованию журналистов издания Correctiv, указывает, например, юрист Хериберт Прантль (Heribert Prantl), стало проще добиться запрета этой партии, поскольку ее планы стали еще более явными. "Надо иметь силу быть нетерпимым к тем, - заявил он, - кто хочет уничтожить демократию".

Вольфганг Тирзе Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

В пользу запрета - или по меньшей мере проверки его возможности - высказались сопредседатель правящей СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken), бывший спикер бундестага, также социал-демократ Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse). Если уж в трех федеральных землях, заявил он, АдГ признана однозначно правоэкстремистской, то государство просто обязано возбудить дело о запрете партии.

Требование этих социал-демократов поддержал премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) из оппозиционного на федеральном уровне ХДС. В двух из трех упомянутых земель, заявил он, у АдГ есть неплохие шансы стать сильнейшей партией на предстоящих осенью выборах. В этих случаях, потребовал Гюнтер, "обороноспособная демократия обязана воспользоваться инструментами, которые есть в ее распоряжении для собственной защиты".

"Запрет партии - острый меч, с которым следует обращаться осторожно, - добавил он. - Тем не менее, с учетом угрозы, однозначно исходящей от АдГ, я прихожу к иному выводу", чем те, кто выступает против запрета.

Две неудачные попытки запретить НДПГ

В истории ФРГ было только два случая, когда Конституционный суд запрещал политические партии. В 1952 была запрещена и распущена Социалистическая рейхспартия, позиционировавшая себя как наследница нацистов. В 1956 году была запрещена Коммунистическая партия Германии, которая призывала к "революционному свержению" первого федерального канцлера и хотела установить "диктатуру пролетариата".

На демонстрации НДПГ с лозунгами против беженцев, фото 2013 года Фото: Ole Spata/dpa/picture alliance

Откровенно правоэкстремистскую НДПГ в Германии пытались запретить даже два раза. Первая попытка в 2003 году оказалась неудачной потому, что доказательства антиконституционности этой партии в значительной степени были представлены завербованными спецслужбами осведомителями из числа членов партии, в том числе - ее руководителей.

Во второй раз, в 2017 году, Конституционный суд хоть и признал идеологию НДПГ противоречащей Основному закону, но пришел к выводу, что у этой партии нет потенциала для устранения демократии в Германии, уж слишком она маргинальная, чтобы иметь шансы достичь своих целей.

Аргументы против запрета "Альтернативы для Германии"

В отличие от НДПГ, у "Альтернативы для Германии" такой потенциал и такие шансы есть. Эта партия не только лидирует в опросах на востоке Германии, но и в целом по стране ее рейтинг (22%) уступает только консервативному блоку ХДС/ХСС.

На это обстоятельство указывает и Ханс-Юрген Папир (Hans-Jürgen Papier), который председательствовал в Конституционном суде с 2002 до 2010 года, то есть, и в тот год, когда предпринималась первая попытка запретить НДПГ. Но он и сейчас против запрета АдГ, считая, что такой иск пойдет правым популистам только на руку. "У АдГ есть сторонники из правоэкстремистского спектра, но многие ее избиратели - не правые экстремисты, - заявил Папир в интервью газете Tagesspiegel. - Ползучая эрозия нашей демократии вызвана вопиющей неспособностью общенародных партий быть посредником между гражданским обществом и политическим руководством".

Ханс-Юрген Папир (в центре) председательствовал в Конституционном суде с 2002 до 2010 год Фото: picture-alliance/AP

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также выступает против возбуждения дела о запрете АдГ, поскольку такой процесс занял бы многие годы и "лишь укрепил ее в роли мученицы". Вместо запрета, считает Мерц, необходимо по существу развенчивать мифы правых популистов и "со всей последовательностью вести с ней политическую борьбу мнений".

Похожие аргументы выдвигает министр финансов, либерал Кристиан Линднер (Christian Lindner). Попытка запретить АдГ, пояснил он в интервью второму каналу телевидения Германии (ZDF), создала бы впечатление, что центристские партии боятся прямого противостояния с правыми популистами.

Провал запрета стал бы успехом АдГ

Тщательно лелеемый правыми популистами миф о том, что АдГ является жертвой немецкой партийно-политической номенклатуры, это одно. Необходимый для запрета партии сбор документов - другое. Основанием для запрета может послужить изложенная в программе партийная идеология и деятельность, направленная на подрыв или устранение демократических основ государства. Для этого суду нужно представить конкретные доказательства, собранные за длительный период времени.

В случае же с АдГ избыток антиконституционных позиций имеется не в ее программе, а в выступлениях и памфлетах деятелей, депутатов и помощников партии, в различных видеороликах. Многие правоведы сомневаются, что такая мозаика может стать в суде доказательством антиконституционности партии. Провал же иска о запрете АдГ, считает еженедельник Stern, стал бы своего рода "знаком качества", присвоенным правым популистам высшей судебной инстанцией Германии.

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