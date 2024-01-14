Тысячи человек на акциях против АдГ в Берлине и Потсдаме

По данным организаторов, около 25 000 человек участвовали в акции в Берлине против правых популистов из "Альтернативы для Германии". На другой многотысячный митинг в Потсдаме пришли канцлер Шольц и глава МИД Бербок.

Тысячи человек вышли в воскресенье, 14 января, на митинг против правого экстремизма перед Бранденбургскими воротами в Берлине. По данным полиции, на акции собралось "многие тысячи" участников. Представитель движения защитников климата "Пятницы для будущего" (Fridays for Future), призвавшей к проведению мероприятия, заявил об участии 25 000 человек.

Целью демонстрации ее организаторы называют намерение "послать четкий сигнал" против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и правого экстремизма и "в защиту нашей демократии". Поводом для нее стала тайная встреча политиков АдГ с неонацистами и правыми радикалами, на которой, как утверждается, обсуждался план депортации миллионов мигрантов из ФРГ.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами, требующими, в частности, запретить АдГ.

Еще одна многотысячная акция протеста против правых экстремистов прошла в тот же день в соседнем с Берлином Потсдаме, столице федеральной земли Бранденбург. В ней приняли участие, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Несколькими днями ранее издание Correctiv опубликовало расследование, в котором рассказывалось, что функционеры партии "Альтернатива для Германии", саксонское отделение которой земельное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистским, принимали участие в тайной встрече под Потсдамом с неонацистами, на которой шла речь о планах "реэмиграции" - выдворении из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями. Эта публикация вызвала в Германии широкие дебаты, в частности, о запрете АдГ.

Смотрите также: