СМИ: Члены АдГ участвовали во встрече по "реэмиграции"

На секретной встрече обсуждалась возможность депортации из ФРГ миллионов людей. На встрече, в которой участвовали и правые популисты из АдГ, рассматривался и вариант выдворения "не ассимилированных" граждан ФРГ.

Политики из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), неонацисты и предприниматели в ноябре 2023 года провели тайную встречу, на которой обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов людей, сообщила расследовательская сеть Correctiv в материале, обнародованном в среду, 10 января.

Как сообщает издание, на негласной конференции, состоявшейся в конце ноября в одном из отелей близ Потсдама, давний лидер правоэкстремистского и антииммигрантского "Идентитаристского движения" Австрии Мартин Зелльнер представил секретный план по "реэмиграции", предусматривавший в числе прочего и депортацию граждан ФРГ с миграционной биографией.

Выдворение "неассимилированных граждан"

На встрече, в которой, согласно Correctiv, участвовали также высокопоставленные представители АдГ, Зелльнер перечислил, кто, по его мнению, должен покинуть Германию. Это соискатели убежища, иностранцы с правом на жительство в ФРГ и "неассимилированные граждане" Германии. Мартин Зелльнер, являющийся одним из лидеров европейской правоэкстремистской сцены, также представил "адаптированные законы" по реализации озвученного им плана.

По сведениям Correctiv, на встрече, кроме того, Зелльнер говорил о некоем регионе в северной части Африки, где, по его мнению, можно было бы поселить до двух миллионов выдворенных "реэмигрантов", а также тех, кто выступает за права беженцев. При этом никто из участников встречи, в том числе политики из АдГ, не возражал против этих планов, утверждают авторы публикации.

Участники секретной конференции

Как выяснили расследователи Correctiv, в конференции в числе прочих участвовали бывший совладелец сети хлебопекарен Backwerk Ханс Кристиан Лиммер (Hans Christian Limmer), правый экстремист Гернот Мёриг (Gernot Möris), личный референт сопредседателя АдГ Алисе Вайдель (Alice Weidel) Роланд Хартвиг (Roland Hartwig), депутатка бундестага от АдГ Геррит Гуй (Gerrit Huy), и председатель фракции АдГ в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт Ульрих Зигмунд (Ulrich Siegmund).

Помимо этого на встрече присутствовали два члена правоконсервативного "Союза за ценности" из Северного - Рейна Вестфалии и бывший член попечительского совета близкого к АдГ фонда Desiderius Erasmus Stiftung.

Реакция АдГ

Представители "Альтернативы для Германии" незамедлительно отреагировали на публикацию Correctiv, подчеркнув, что референт сопредседателя АдГ Роланд Хартвиг на встрече близ Потсдама "лишь представил в ответ на поступившее приглашение один из проектов социальных медиа", при этом он не разрабатывал там политических стратегий и "не привносил в партию" идей Зелльнера касательно миграционной политики.

В заявлении АдГ также подчеркивается, что Хартвиг заранее "не имел никакого представления" об озвученном на конференции плане Зелльнера.

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