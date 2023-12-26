Беженцы и мигранты в Германии. Что изменится в 2024 году

Как в 2024 году поменяется миграционная политика Германии? DW - об основных нововведениях, которые касаются беженцев и мигрантов, находящихся в стране.

"Мы должны наконец в больших масштабах депортировать из страны тех, кто не имеет права оставаться в Германии", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью Der Spiegel и тем самым задал тон на 2024 год. Согласно данным федерального правительства, из Германии в первой половине 2023 года был депортирован всего 7861 человек.

Это число должно вырасти благодаря новому закону, который регламентирует высылку нелегальных мигрантов на родину (Rückführungsverbesserungsgesetz).

Новые условия депортации из ФРГ

Если этот закон будет принят - против него выступают, в частности, "зеленые", входящие в правящую коалицию, то согласно ему, в будущем лиц, которым было отказано в получении статуса беженца в ФРГ и которые должны быть высланы из страны, не будут уведомлять о предстоящей депортации. Срок допустимого содержания под стражей человека, который должен быть депортирован, продлевается с 10 до 28 суток.

Нэнси Фезер Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Согласно планам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Fаeser), полиция в случае поиска лиц, подлежащих депортации, или их документов получит право обыскивать не только их комнату, но и другие помещения в общежитии для беженцев.

Будет введен и целый ряд других правил: ужесточены штрафы за контрабанду людей, разрешена проверка мобильных телефонов беженцев, высылка иностранных предположительных членов ОПГ, даже если они не привлекались к уголовной ответственности.

Новые миграционные соглашения

Грузия, Молдова, Кения, Колумбия, Узбекистан и Кыргызстан - шесть стран, с которыми спецуполномоченный правительства ФРГ по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (Joachim Stamp) сейчас ведет переговоры о так называемом "миграционном партнерстве". Таким образом Германия, с одной стороны, хочет упростить депортацию в эти страны лиц, не получивших статус беженца.

Йоахим Штамп Фото: S. Matic/DW

А с другой, - создать стимул для легальной миграции специалистов, которых не хватает на рынке труда ФРГ. В 2024 году еще больше стран должны быть признаны Берлином безопасными, как это произошло в случае с Грузией и Молдовой в ноябре 2023 года. Кроме того, немецкое правительство хочет реанимировать соглашение ЕС с Турцией о возвращении в эту страну нелегалов.

Ускорение процесса предоставления убежища

26,6 месяца, по данным правительства ФРГ, длится в среднем рассмотрение апелляций в суде при отказе в предоставлении статуса беженца. В 2024 году этот процесс должен быть значительно ускорен.

Просители убежища в первичном центре приема беженцев Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

В отношении выходцев из стран, граждане которых реже, чем в пяти случаях из ста получают в Германии убежище, решение о предоставлении статуса беженца либо об отказе в нем и все судебные решения на сей счет в будущем будут приниматься в течение трех месяцев. Во всех других случаях этот срок не должен превышать шесть месяцев.

Уменьшение социальных пособий

Соискатели убежища до сих пор получали право на социальные выплаты (Bürgergeld) после 18 месяцев пребывания в Германии. В будущем это срок увеличится до 36 месяцев, на протяжении которых им выплачивается существенно меньшее пособие. К тому же из него будут вычитаться средства на проживание в общежитии и питание в столовой.

Карта вместо наличных денег

Пособие для соискателей убежища, начиная со следующего года, не будет выдаваться им на руки, а зачисляться на специальную дебетовую карточку для оплаты - Socialcard. Ганновер стал первым городом ФРГ, где с 8 декабря уже была введена такая система. С помощью этой карты мигранты могут платить за проезд на общественном транспорте или делать покупки в продовольственных магазинах. Чтобы избежать дискриминации, эта карта ничем не будет отличаться от обычных банковских карт.

Пособие для получателей убежища сократится Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Два округа в федеральной земле Тюрингия также ввели социальные карты для соискателей убежища. На данный момент выдано 160 таких карт, которыми можно пользоваться пока только на территории этой земли. Владелец карты должен каждый месяц лично приходить в окружную администрацию, чтобы пополнить карту, иначе у него не будет денег. Независимо от этого муниципальные власти оплачивают расходы на жилье для таких лиц.

Таким образом федеральное правительство хочет ограничить возможности соискателей убежища пересылать деньги в страны их происхождения. Единые стандарты по введению карточек оплаты для соискателей убежища будут приняты по всей стране. В Баварии и Гамбурге это произойдет в ближайшее время.

Так, в Гамбурге карты начнут действовать уже со 2 февраля 2024 года, в Баварии беженцы с весны больше не будут получать наличные деньги. После того, как по всей Германии будут введены карты оплаты вместо наличных денег, стимулов для нелегальной миграции станет меньше, считают власти ФРГ.

Въезд для специалистов упростят

С 18 ноября в Германии поэтапно вступает в силу закон, позволяющий облегчить въезд в страну иностранным специалистам, которых не хватает на немецком рынке труда. Важный элемент тут - так называемая "карта шансов". Она базируется на системе баллов, гарантирующей вид на жительство сроком на один год. За это время владельцы такой карты могут искать работу. Необходимые предпосылки: знание английского и немецкого языков, опыт работы, возраст и личные контакты в Германии.

Въезд в Германию будет упрощен для квалифицированных специалистов Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Иностранные специалисты, въезжающие в ФРГ, в будущем должны иметь контракт с минимальной зарплатой в год 43 800 евро брутто, ранее эта сумма составляла 58 400 евро. Просители убежища, которые приехали в страну до 29 марта 2023 года и имеют квалификацию или работу, могут получить право на пребывание не в качестве беженца, а в качестве квалифицированного специалиста. Ранее им для этого было необходимо выехать из Германии и, находясь за границей, получить рабочую визу.

Те лица, которые въехали в Германию

в качестве высококвалифицированной рабочей силы не из стран-членов ЕС, в будущем смогут пригласить к себе не только супруга или супругу и детей, но и родителей - своих и супруга или супруги. Но предпосылкой для въезда таких родственников в ФРГ является гарантия того, что они не будут находиться на обеспечении государства и не будут получать социальные выплаты.

Перспективы для иностранных специалистов и их семей

Существующие правила для иностранных специалистов с высшим образованием, такие как система Blue Card ЕС, останутся в силе и будут расширены. Количество профессий, которые считаются остродефицитными, в ФРГ будет увеличено. До сих пор Германия нуждалась в математиках, айтишниках, инженерах, биологах, медработниках. Теперь к ним добавятся аптекари, воспитатели и те, кто ухаживает за больными и престарелыми. Такие специалисты из третьих стран тоже могут получить Blue Card.

Если работодатель в Германии и потенциальный иностранный работник заключают соглашение о признании его квалификации в ФРГ, то потенциальный сотрудник может приехать в страну и начать работать уже с марта 2024 года. Параллельно будет происходить процесс признания его квалификации. Пребывание такого специалиста в Германии продлевается на три года.

Если в ФРГ к иностранному работнику переезжает его супруга или супруг или несовершеннолетние дети, то он должен предоставить финансовые гарантии их обеспечения, но не справку о достаточной жилплощади. Особые упрощенные правила для въезда специалистов из стран Западных Балкан стали бессрочными, а их контингент на въезд в Германию с июня 2024 года увеличится в два раза - до 50 000 человек.

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