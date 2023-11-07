В Германии сократят социальные выплаты беженцам

С 2024 года федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища паушальную сумму в размере 7500 евро в год. Вместо наличных денег мигрантам начнут выдавать карты для оплаты.

Федеральный центр и федеральные земли Германии после многомесячных споров согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. В ходе заседания в Берлине в ночь на вторник, 7 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и главы земельных правительств договорились, что с 2024 года федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища паушальную сумму в размере 7500 евро в год.

Это означает, что объем финансового участия центра впредь будет зависеть от конкретного числа беженцев, находящихся на государственном попечении.

Сокращение выплат мигрантам

Социальные выплаты соискателям убежища будут сокращены. Если до сих пор соискатели имели право на получение социального пособия (Bürgergeld) после 18 месяцев получения урезанного пособия, то теперь срок ожидания увеличится до 36 месяцев.

Кроме того, подлежащие защите мигранты, беженцы из Украины и мигранты, с пребыванием которых на территории ФРГ Германия вынуждена мириться, по истечении 36 месяцев будут в случае проживания в общежитиях получать лишь "те выплаты, которые им действительно необходимы".

На встрече в Берлине также решено выдавать беженцам специальную карту для оплаты услуг, что ограничит их доступ к наличным деньгам. С этой целью рабочая группа до конца января должна разработать соответствующую модель.

Государство сэкономит миллиарды

Правительство ФРГ полагает, что принятые меры позволят землям и коммунам сэкономить 1 млрд евро. Благодаря ежегодным паушальным выплатам в размере 7500 евро на мигранта финансовое бремя земель и коммун в следующем году уменьшится почти на 3,5 млрд евро.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) выразил удовлетворение компромиссом, указав, что это не только облегчит финансовое положение земель и коммун, но и "ослабит притягательную силу социального государства Германия" для мигрантов.

В то же время генеральный секретарь оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) считает согласованные меры недостаточными для сдерживания нелегальной миграции в Германию. Он вновь призвал рассматривать прошения об убежище на территории третьих стран. "Нам необходимы системные изменения, чтобы в Германию прибывали лишь те люди, прошение которых об убежище уже одобрено", - указал Линнеман.

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