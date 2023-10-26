Берлин упрощает депортации. Проблема миграции в ФРГ решена?

"Тот, у кого нет права оставаться в Германии, должен покинуть нашу страну", - заявила пару дней назад министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Rheinische Post. Прописная, казалось бы, истина. Отказано иностранцу в убежище за неимением оснований на него, нет вида на жительство, просрочена виза - изволь вернуться на родину.

Немецкое правительство, однако, только в среду, 25 октября, причем после довольно длительных проволочек, утвердило предложенный МВД законопроект, призванный упростить процедуру высылки из Германии лиц, получивших от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) отказ на свое ходатайство об убежище и предписание покинуть страну.

Четверть миллиона, подлежащих высылке

На конец 2022 года, по данным Федерального статистического управления, в Германии проживали 13,4 млн иностранцев. 3,08 млн из них находились в Германии в поисках защиты. В том числе, примерно миллион украинцев, укрывающихся здесь от военных действий на родине и избавленных от необходимости ходатайствовать об убежище.

В этом году приток беженцев в Германию значительно увеличился. С января по сентябрь цифра была уже на 70 процентов выше, чем в тот же период прошлого года - в страну прибыло более 250 тысяч человек. Ожидается, что до конца 2023 года число ищущих в Германии убежища достигнет трети миллиона - без учета украинских беженцев.

Беженцы в ожидании своей очереди на прием у ведомства по делам мигрантов в Нижней Саксонии Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Если не считать сирийцев, афганцев, эритрейцев и сомалийцев, то у граждан подавляющего большинства других стран шансы получить убежище в Германии ничтожно малы. Проблема однако в том, что и "отказники" остаются в стране. По данным МВД, на 30 сентября в ФРГ находились 255 330 иностранцев, которым формально предписано покинуть страну. Правда, подавляющая часть из них (205 196) получила отсрочку от депортации (Duldung).

Причины могут быть разными: угрожающая их жизни ситуация на родине, отказ страны происхождения принимать обратно своих граждан, наличие детей, получивших ВНЖ, болезнь, учеба на курсах профтехобразования, отсутствие документов, удостоверяющих личность…

Но и многие из тех 50 тысяч, не имеющих никакой отсрочки, тоже все еще здесь. В первом полугодии реально из Германии был депортирован только 7861 иностранец. За весь 2022 год - 12 945. 23 377 запланированных в том году депортаций не состоялись (то есть, две трети), потому что подлежащие высылке не были найдены или они оказали активное сопротивление полиции или неожиданно заболели или авиарейсы были аннулированы или экипаж самолета отказался брать на борт таких "пассажиров"…

Какие именно меры одобрило правительство Шольца

Законопроект МВД, одобренный в эту среду на заседании немецкого правительства, имеет непосредственное отношение, собственно, только к этим иностранцам. В недавнем интервью еженедельнику Der Spiegel канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал "с широким размахом" ("im großen Stil") высылать из Германии тех, "кто не имеет права оставаться в Германии".

Нэнси Фезер и Олаф Шольц перед заседанием правительства 25 октября Фото: ANNEGRET HILSE/REUTERS

О конкретных масштабах такого "размаха" после заседания правительства рассказал журналистам официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Так, например, отпадает необходимость заранее (за месяц, как сейчас) предупреждать подлежащих депортации о конкретной дате вылета самолета. Исключение будет делаться для семей с детьми младше 12 лет. В отдельных случаях, если того требует страна происхождения или расписание авиационных рейсов, за депортируемыми полиция сможет приходить в общежитие и ночью.

Расширяются возможности поиска. Для того, чтобы найти и увезти в аэропорт подлежащего высылке беженца, полиция получает право обыскивать не только его комнату в общежитии, но и соседние, в которых он мог спрятаться сам или спрятать свой паспорт. Кроме того, для установления личности иностранца полиция сможет просматривать содержание его мобильного телефона и "облака".

Депортация под конвоем требует подготовки Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

С 10 до 28 суток увеличивается срок возможного содержания под стражей подлежащего депортации. В изоляторе оказываются не только иностранные правонарушители, которые должны быть высланы из страны, но и, например, "пассажир", который при посадке начал буянить в самолете и по этой причине экипаж снял его с рейса. Такого человека берут под стражу и готовятся повторно депортировать под конвоем. А на организацию нового рейса и конвоя часто уходит больше 10 суток.

Правозащитники и местные власти - о депортациях

Утвержденный правительством Шольца, состоящего из социал-демократов, "зеленых" и либералов, законопроект вызвал неоднозначную реакцию. Правозащитная организация Pro Asyl считает, что некоторые из утвержденных мер противоречат основополагающим правам человека, закрепленным в том числе в Основном законе ФРГ, и называет недопустимым содержать под стражей подлежащих депортации или будить детей среди ночи.

Некоторые социал-демократические и "зеленые" депутаты бундестага также считают одобренные правительством меры чрезмерно жесткими и намереваются смягчить их в ходе парламентской процедуры принятия нового закона. Консервативная оппозиция, наоборот, считает "размах" канцлера недостаточно широким и указывает, в частности, на то обстоятельство, что даже само правительство не очень высоко оценивает эффективность одобренных им мер и прогнозирует, что в результате их принятия число реально осуществленных депортаций увеличится только примерно на 600 в год, то есть, на 5%.

На это обстоятельство указывают и министры внутренних дел федеральных земель, к полномочиям которых, собственно, и относятся депортации. Петер Бойт (Peter Beuth) из Гессена убежден, что "этот законопроект не даст ощутимого облегчения коммунам". Его коллега из Бранденбурга Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) придерживается такого же мнения и называет одобренные меры только первым шагом, за которым должны последовать другие - в частности, соглашения о реадмиссии со странами происхождения, которые пока не готовы принимать обратно своих граждан.

Беженцы на Лампедузе. ЕС не торопится решать проблему миграции Фото: Priyanka Shankar/DW

СМИ: ускорение депортаций - не решение проблемы

Немецкая пресса тоже не в восторге. В комментариях преобладают критические оценки. "Наивно ожидать, что законом Фезер об ускорении депортаций достигнут поворотный момент в проблеме миграции, который необходим во имя социального мира в стране", - пишет Stuttgarter Zeitung. "Депортаций с большим размахом не будет и в будущем, - вторит ей Märkische Oderzeitung. - Проблему миграции не решить парой дополнительных депортаций".

Некоторые немецкие комментаторы считают, что эту проблему можно решить только сообща на уровне Европейского Союза. Нужна, мол, новая общеевропейская система предоставления убежища со справедливым распределением беженцев по странам ЕС. Принципиальная договоренность о создании такой системы и укреплении внешних границ Евросоюза достигнута, но ее реализация потребует достаточно длительного времени.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) предлагает упредить неповоротливый Евросоюз и уже на самих немецких границах создать так называемые "транзитные центры" для первоначальной сортировки беженцев, прибывающих в Германию транзитом через другие страны ЕС: от имеющих шанс на убежище - принимать заявление, а не имеющих таких шансов сразу отправлять обратно.

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