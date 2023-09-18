Как в Германии (не) решают проблему нелегальной миграции
"У Германии очевидно есть большой отрезок пляжа на Средиземном море: в Германии оказываются больше беженцев, прибывающих в Европу через Средиземное море, чем в самих средиземноморских странах". В середине июня шутку канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) многие немецкие СМИ сочли неуместной.
Сейчас, три с лишним месяца спустя, канцлеру и всему правительству ФРГ уже не до шуток. Поток нелегальной иммиграции в страну продолжает нарастать. Беженцы из африканских государств, штурмующие итальянское побережье, например острова Лампедуза, вовсе не мечтают осесть в Италии. Многие из них - не регистрируясь и при попустительстве итальянских властей - двигаются дальше на север.
Германии нужны мигранты, но другие
По данным агентства ЕС, отвечающего за учет соискателей убежища, примерно треть всех таких заявлений, поданных в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии, приходится на Германию.
За первые семь месяцев текущего года в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев обратились с ходатайством о предоставлении убежища 175 тысяч иностранных граждан. К концу августа их было уже более 200 тысяч. Это на 77 процентов больше, чем на тот же период прошлого года. Более двух третей из нелегальных мигрантов - мужчины в расцвете сил.
Германия, испытывающая серьезные демографические проблемы и дефицит кадров, в принципе нуждается в притоке рабочих рук из-за рубежа. Эксперты по рынку труда оценивают его потребность в 400 тысяч трудовых мигрантов в год. Но среди беженцев, тысячами прибывающих в Германию через Средиземное море и транзитом через Италию, нужных немецкой экономике совсем немного. Большинство их оказывается на иждивении местных коммун.
А немецкие власти на местах уже давно бьют тревогу. Общежития переполнены. Нет людей, которые могли бы объяснить прибывающим, что и как в Германии, научить их хотя бы азам немецкого языка. По всей стране не хватает 400 тысяч мест в детских садах и 14 тысяч учителей в переполненных классах средних школ. А еще в Германии находятся свыше миллиона украинских беженцев, которые избавлены от необходимости проходить процедуру получения убежища.
В ФРГ можно зацепиться и без статуса беженца
Если не считать сирийцев, афганцев, эритрейцев и сомалийцев, то у граждан подавляющего большинства других стран шансы успешно пройти такую процедуру и получить официальное убежище в Германии ничтожно малы. Но для того, чтобы здесь зацепиться, совсем не обязательно получать формальный статус беженца.
Свыше 300 тысяч иностранцев из самых разных стран находятся в Германии с временным видом на жительство потому, что на родине им могут грозить крупные неприятности. Такой статус выдается на год, может продлеваться и в конце концов стать бессрочным.
Еще около 280 тысяч получили предписание покинуть пределы Германии, но не могут быть высланы по тем или иным причинам - болезнь, беременность, отказ страны происхождения взять своего гражданина обратно, отсутствие документов или проверенной информации, подтверждающей гражданство того или иного человека. Но даже из тех свыше 54 тысяч нелегальных мигрантов, депортации которых вообще-то ничто не мешает, реально высланы будут далеко не все. В прошлом году такая участь постигла около 13 тысяч человек, за первое полугодие 2023 года высланы 7861.
Щедрость немецкой социальной системы
Не секрет, что очень многих привлекает в Германию щедрость ее социальной системы. Причем речь идет не только о размерах выплат. Так, по данным научной службы бундестага, величина пособия, которое выплачивается в Германии мигрантам, находится примерно на том же уровне, что и в Австрии или Франции.
Но есть одно существенное отличие: такое пособие получают в ФРГ все без исключения беженцы - и те, кто только подал ходатайство об убежище, и уже его получившие, и те, чье заявление было отклонено, и даже подлежащие депортации.
Молва о социальной щедрости Германии давно разошлась по миру. Знают о ней и в России. Прошлой осенью, например, когда в Германию начали приезжать молодые россияне, чтобы избежать мобилизации на войну с Украиной, один из таких собеседников DW честно признался: имея испанскую шенгенскую визу, он не поехал в Испанию потому, что в ожидании рассмотрения его ходатайства не мог бы там рассчитывать на пособие. Его заявление в BAMF, кстати, давно отклонено, но он по-прежнему в Германии, хотя и получил предписание уехать в Испанию еще в начале года.
Призывы ограничить приток мигрантов
На фоне явных злоупотреблений немецким правом на убежище, колоссальных трудностей коммунальных властей с размещением, содержанием и интеграцией беженцев, а также растущим в немецком обществе недовольством притоком мигрантов в Германии стали все активнее обсуждать идею его ограничения.
В Баварии, где скоро земельные выборы, собираются ликвидировать, заменив их натуральной помощью, денежные выплаты беженцам, получившим отказ в просьбе об убежище, а сумму всем прочим - уменьшить. Оппозиционные консерваторы обсуждают вариант изменения Основного закона ФРГ с тем, чтобы вообще изъять из него индивидуальное право на убежище, предусматривающее непременное рассмотрение каждого ходатайства в отдельности.
Генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) указал на исчерпанные возможности коммунальных властей, потребовал прекратить прием беженцев, прибывающих в Германию транзитом через Италию, и укрепить пограничный режим на внешних рубежах ЕС.
"Должно что-то, наконец, произойти. Не на словах, а на деле, - заявил глава объединения немецких городов и коммун Уве Брандль (Uwe Brandl). - Продолжение в том же духе разрушит единство нашего демократического общества".
На такой риск указывает и Йоахим Гаук (Joachim Gauck) - бывший президент Германии, бывший правозащитник и бывший пастор в экс-ГДР. Он также высказался за ограничение притока мигрантов: "Я пришел к выводу, что с морально-этической точки зрения совершенно незазорно, а политически даже востребовано взять на вооружение стратегию ограничения, которая вначале будет выглядеть как ограничение прав людей, желающих попасть к нам".
Из 12 400 нелегалов в Италию вернули 10 человек
Что касается итальянского транзита, то правительство Германии еще на прошлой неделе заморозило в отношениях с Римом так называемый "механизм солидарности" и прекратило перевозить в Германию беженцев с итальянских островов в обмен на готовность Италии брать обратно нелегалов. В этом году из 12 400 таких мигрантов, которых Рим вообще-то обязался взять обратно, реально отбыли из ФРГ в Италию только 10 человек.
Призывы к укреплению пограничного режима на внешних границах ЕС тоже малоэффективны. Известный эксперт в области миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus) называет такие призывы "ритуальными" и "абсурдными". "Главная проблема заключается в том, - поясняет он, - что и Европейская погранслужба Frontex никого не может отправить обратно в другое государство без соответствующего рассмотрения его ходатайства и без согласия такого государства принять своего гражданина обратно".
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