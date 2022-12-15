Украинские беженцы в Германии. Какие они?

Молодые, образованные, желающие вернуться на родину - таков в общих чертах портрет украинских беженцев в ФРГ. 80% их - женщины. DW - с результатами первого социсследования на эту тему.

После начала массированной войны России против Украины 24 февраля в одну только Германию прибыло более миллиона украинцев и украинок, спасающихся от боевых действий у себя на родине. Что это за люди? Почему приехали именно в Германию? Надолго ли? На эти и многие другие вопросы отвечает первое репрезентативное исследование, которое провели три немецких социологических института совместно с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF).

80% бегущих из Украины - женщины

В сравнении с прежними притоками беженцев в Германию украинские имеют существенные отличия, отметила Сабине Цинн (Sabine Zinn) из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, представляя 15 декабря результаты опроса на пресс-конференции в Берлине.

Среди украинских беженцев много женщин с детьми Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance/dpa

Во-первых, украинцам не требуется виза для въезда в сраны ЕС. Во-вторых, согласно директиве Евросоюза, они сразу получают временную защиту без затяжной процедуры рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища (Asyl). И, наконец, в-третьих, украинским мужчинам призывного возраста вследствие всеобщей мобилизации запрещен выезд из Украины.

Поэтому не удивительно, что подавляющее большинство бежавших из Украины - женщины (80%), почти половина из которых (48%) имеет малолетних детей. А что представляют собой 20% беженцев из Украины мужского пола? Много ли среди них уклонившихся от мобилизации?

Много ли сбежавших от мобилизации?

Точно ответить на такой вопрос корреспондента DW авторы исследования не смогли. Но Катарина Шпис (Katharina Spieß) из Федерального института изучения народонаселения (BiB) подчеркнула, что 71% украинцев прибыли в Германию вместе с членами семей - женами, взрослыми дочерями и внуками. 6% приехали к уже находившимся в Германии женам. 16% - неженатые мужчины и без детей.

Много ли в Германии украинцев, уклоняющихся от мобилизации? Фото: picture alliance/AP Photo/M. Chernov

Это, однако, не значит, что эти 16% - сбежавшие от мобилизации. Среди них много пожилых людей и инвалидов, которых в армию не призывают, подчеркнула Катарина Шпис. А Герберт Брюкер (Herbert Brücker) из Института изучения рынка труда и профессий (IAB) добавил, что и некоторым мужчинам призывного возраста разрешается выезд из Украины по семейным обстоятельствам.

Почему бегут и почему в Германию?

Практически все опрошенные в Германии украинцы и украинки (96%) заявляют, что бегут от войны. Некоторые добавляют, что и от экономических невзгод. Это подтверждают и районы их прежнего места жительства.

Разрушения в Херсоне, декабрь 2022 года Фото: Artur Widak/AA/picture alliance

Две трети - из регионов, охваченных боевыми действиями: с востока (32%), юга Украины (14%) и из Киева (19%), указала Катарина Шпис. А Германию, по ее словам, выбирают потому, что у многих здесь уже есть родственники, друзья и знакомые.

Это обстоятельство сильно облегчает украинским беженцам поиск жилья. Так, только 9% из них продолжают до сих пор жить в общежитиях, 17% - в гостиницах и пансионах. Все остальные уже нашли себе крышу над головой - либо у родственников, друзей и знакомых, либо имеют отдельную квартиру (60%).

Украинские беженцы на немецком рынке труда

Средний возраст украинских беженцев в Германии - 28 лет. Это моложе, чем в целом население и Украины, и Германии. Уровень образования у них - значительно выше среднего. Высшее имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% - в Германии.

Правда, заметил Герберт Брюкер, украинскую и немецкую системы образования нельзя сравнивать напрямую, поскольку в Германии многие вещи преподаются в рамках так называемого дуального, а не высшего образования, в Украине же - только в ВУЗах.

Биржа труда для украинских беженцев в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В среднем 18% украинских беженцев (среди мужчин 24%) по прошествии полугода уже нашли себе работу в Германии, и с каждым месяцем их становится все больше. Эта доля значительно выше, чем в среде беженцев из других стран. Соперничества с местными кадрами на немецком рынке труда эксперты на ожидают. Напротив, по их словам, украинские беженцы помогают смягчить растущий в Германии дефицит рабочих рук.

При этом хорошо немецкий язык знают только 4% опрошенных, 80% - плохо или совсем никак. Но половина всех беженцев исправно посещает языковые курсы, треть - еще и интеграционные.

Приехали, чтобы остаться?

Украинские беженцы в Германии пользуются теми же социальными благами, что и коренные жители страны. Примерно 60% из них живут на государственное пособие, и социальное ведомство оплачивает их жилье. Это, однако, означает, обратил внимание Герберт Брюкер, что 40% никакой помощи от немецкого государства все-таки не получают, хотя доля работающих не превышает и пятой части.

Украинские дети в немецкой школе Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/picture alliance

34% украинских беженцев, согласно исследованию, хотят оставаться в Германии до окончания боевых действий на родине, 26% планируют остаться здесь навсегда, 11% - еще на несколько лет, 2% - максимум на год. Остальные еще не решили, останутся ли они в Германии и на какой срок.

91% украинских семей в Германии говорят, что их дети школьного возраста ходят в немецкую школу. А почти четверть указывает, что дети учатся параллельно еще и онлайн в одной из украинских школ. Особенно высок этот показатель среди украинских беженцев, желающих после войны вернуться на родину.

Вопросы о политической ориентации или, например, об отношении к нетрадиционным сексуальным отношениям и формам брака украинским беженцам пока не задавали. В январе планирует провести еще один, более обстоятельный опрос.

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