ФРГ ждет новой волны украинских беженцев в ближайшие недели

Федеральное правительство Германии ожидает увеличения числа беженцев из Украины в ФРГ в ближайшие недели, сказал посол Германии в Великобритании Мигель Бергер (Miguel Berger) в интервью телеканалу Sky News в воскресенье, 4 декабря.

"Путин продолжает терроризировать украинское население. Эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что множество людей с учетом морозов будут вынуждены покинуть Украину. Мы ожидаем новую волну беженцев в ближайшие недели", - заявил Бергер. По его словам, правительство ФРГ не видит со стороны Кремля готовности в обозримом будущем пойти на дипломатическое решение конфликта.

По данным МВД ФРГ, с начала войны в Германию приехало более миллиона украинцев - этоодин из самых высоких показателей в Европе. По подсчетам издания Bild am Sonntag, больше беженцев приняла лишь Польша (1,5 млн человек)

Российские обстрелы гражданской инфрастуктуры Украины

С октября, после череды отступлений и ухода войск из ряда оккупированных районов Россия начала активно обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, всего за последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, из которых 97 процентов пришлись по гражданским целям.

В Кремле объяснили, что украинские власти "могут прекратить все возможные страдания мирного населения", если выполнят требования России. В Киеве действия России называют терроризмом. На этом фоне в конце ноября парламент Европейского Союза принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Парламентская ассамблея НАТО также приняла резолюцию, в которой правительства и парламенты стран - членов альянса призывают "четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим". Подобную резолюцию в октябре единогласно одобрила и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). На уровне отдельных стран террористическим правящий в России режим признали парламенты Литвы, Латвии, Чехии, Эстонии и Нидерландов.

Лондон: Ракетные удары по Украине - пример новой военной доктрины РФ

Ракетные удары, которые Россия с октября наносит по украинской энергосистеме, можно считать первым примером реализации концепции стратегической операции по уничтожению критически важных объектов - ключевого положения новой военной доктрины РФ, считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, эта концепция предусматривает применение ракет большой дальности для нанесения ударов по критической национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и заставить лидеров государства капитулировать.

Однако разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, говорится в обзоре.

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