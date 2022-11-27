BamS: Германия приняла в 9 раз больше украинцев, чем Франция

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте призвал страны ЕС в равной степени принять вызов, связанный с наплывом беженцев. Еврокомиссар по внутренним делам не видит в ЕС проблем с солидарностью.

Беженцы из Украины, судя по всему, очень неравномерно распределены в принимающих странах ЕС, пишет еженедельное издание Bild am Sonntag (BamS) в статье, опубликованной в субботу, 26 ноября.

По данным МВД ФРГ от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев. "Это почти в девять раз больше, чем во Франции", - констатирует издание. По его подсчетам, одна лишь Бавария приняла больше украинцев, чем соседнее с Германией государство-член ЕС.

Другой страной, где осело больше всего украинцев, покинувших родину из-за войны, стала Польша. Чехия также приняла "огромное количество" беженцев, учитывая численность ее населения, подчеркивают журналисты.

Призыв к солидарности в ЕС при приеме беженцев

Ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал страны Евросоюза проявлять больше солидарности в вопросе приема украинских беженцев. "Если сейчас, на протяжении зимы из-за российских бомбардировок и нападений еще больше украинцев будут вынуждены спасаться бегством, Западной Европе нужно будет в большей мере проявить ответственность", - заявил он, добавив: "Этот беспримерный вызов должны будут принять в равной степени все страны-члены ЕС".

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон пояснила в беседе с BamS, что украинцы имеют равный доступ к системе соцобеспечения по всему Евросоюзу. ЕС приложил большие усилия к тому, чтобы подробно проинформировать украинцев об имеющихся у них возможностях, указала политик.

Евросоюз готовится к возможной новой волне беженцев зимой

По словам Йоханссон, за прошедшие 9 месяцев беженцы из Украины преимущественно отправлялись туда, где у них есть друзья или родственники, "близость к родине и понятность культуры также сыграли свою роль". "При согласовании со странами-членами ЕС сейчас мы усиливаем работу по подготовке к возможному приему новых (беженцев. - Ред.) зимой", - сообщила еврокомиссар.

По ее оценке, в Европейском Союзе нет проблем с солидарностью в вопросе приема беженцев из Украины. "Государства-члены ЕС, у которых еще есть возможности (по приему беженцев. - Ред.), совершенно очевидно усиливают свою работу, чтобы помочь странам-членам, которые уже достигли предела своих возможностей", - заявила она.

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