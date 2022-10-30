Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

У нас достаточно жилья для беженцев, но ничего другого мы сейчас предложить не можем. Так говорят представители властей восточногерманского города Котбус, расположенного в полутора часах езды от немецкой столицы, корреспонденту DW. Город сумел предоставить приехавшим в последние месяцы украинцам полноценное жилье, а не временные контейнеры для проживания - но ведь это только первый шаг в обустройстве человека на новом месте, признают местные власти. А как быть с интеграцией приехавших в жизнь общества, предоставлением доступа к системе образования и медицинского обслуживания?

"Федеральные власти покрывают наши расходы на предоставление людям убежища, но не сопровождающие расходы", - рассказывает Штефани Кайгузуц-Шурман (Stefanie Kaygusuz-Schurmann), глава городского отдела образования и интеграции. Нам не хватает переводчиков, говорит она, нам приходится уповать на активность волонтеров, врачебные практики с трудом успевают обслуживать свою обычную клиентуру и выделять время для беженцев.

Центр для украинских беженцев в Германии

Расположенный совсем рядом с германо-польской границей, Котбус в последние месяцы стал одним из центров для приезжающих в ФРГ украинских беженцев. Многие из примерно миллиона бежавших в Германию от российской агрессии украинцев приехали сюда через этот город, насчитывающий около 100 тысяч жителей. Примерно 1,5 тысячи беженцев остались здесь, около трети из них - школьного возраста. Иными словами: примерно 500 детей с разными языковым уровнем и множеством психологических травм нужно оперативно предоставить возможность обучаться в заведениях местной системы школьного образования.

Котбус стал одним из центров для приезжающих в ФРГ украинских беженцев Фото: Andreas Franke/dpa/picture alliance

При этом о дефицитах этой системы в городе было известно еще задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Решение проблемы городские власти всегда видели в трудоустройстве новых преподавателей и соцработников, что, впрочем, едва ли возможно сделать быстро в небольшом приграничном городе и без финансовой помощи федеральных властей. "Богатая Германия может сделать всё, - говорит Ян Глосман, пресс-секретарь мэра Котбуса. - Вот только деньги внутри богатой Германии распределены неравномерно".

Так же неравномерно, как и беженцы. Сейчас в ФРГ распределение прибывающих в страну украинцев происходит на уровне федеральных земель, причем учитывается число жителей каждой земли и их доходы. Например, в густонаселенную и сравнительно зажиточную землю Северный Рейн - Вестфалия сейчас распределяют около 21% от всех беженцев, в то время как в восточногерманскую федеральную землю Бранденбург, где и расположен Котбус - лишь 3%.

Котбус - за более равномерное распределение беженцев

Формула, вероятно, хорошо смотрится на бумаге - но к началу сентября 12 из 16 немецких федеральных земель, по данным МВД Германии, уже сообщили, что находятся на грани своих возможностей. А бургомистр Котбуса в середине октября объявил, что город временно - до конца года - приостанавливает прием и долгосрочное размещение у себя новых беженцев, а также потребовал более справедливой системы распределения приезжающих в ФРГ на общенемецком и общеевропейском уровнях. Официальной реакции на это заявление пока не последовало, рассказал DW Глосман. "У федерального правительства нет четкого плана", - говорит и Кайгузуц-Шурман, критикуя также европейские структуры. Так, Польша и Германия каждая приняла уже более миллиона украинских беженцев, в то время как Франция - вторая по численности населения и размеру ВВП страна Евросоюза - лишь 100 тысяч.

Котбус временно приостановил прием и долгосрочное размещение новых беженцев Фото: William Glucroft/DW

Впрочем, в октябре в Германии прошла первая встреча между федеральными и земельными властями для обсуждения ситуации. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила о расширении программы строительства жилья для беженцев, однако пока не смогла назвать точный объем финансирования. Конкретные цифры планируется объявить на следующей встрече в ноябре.

Миграция обострила старые проблемы

"Мы (Германия. - Ред.) сейчас уже приняли больше беженцев, чем за весь рекордный 2015 год, - говорит Геральд Кнаус (Gerald Knaus) из аналитического института European Stability Initiative (ESI). - Кстати, одной из целей российских властей как раз и является нанесение ударов по критической инфраструктуре и гражданским центрам в Украине с целью побудить максимальное число людей становиться беженцами". К этому нужно добавить приезжающих в Германию из Афганистана, Ирана, а также бегущих от мобилизации россиян. ФРГ и Евросоюзу нужно "быть готовыми", добавляет Кнаус.

Впрочем, не все в Котбусе поддерживают временное прекращение приема беженцев в городе. Это "неудачное" решение, говорит Энас Тактак, около 8 лет назад приехавший в Котбус из Сирии и работающий сейчас в небольшой некоммерческой организации, занимающейся оказанием помощи беженцам, что позволяет городским властям отчасти компенсировать обнаруживающиеся недостатки в социальной инфраструктуре. Эти недостатки были известны давно и никак не связаны с миграционными потоками в результате войн в Сирии и Украине. "Государству нужно разобраться, почему в некоторых сферах так мало ресурсов, - говорит Энас. - Мы все знаем, что система образования в земле Бранденбург плохая. И беженцы в этом не виноваты".

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