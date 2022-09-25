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Нелегальные мигранты на границе с ЕС (фото из архива)Фото: Dirk Planert/DW
ПолитикаГермания

Глава МВД Германии опасается нового потока беженцев

Анна Неверова
32 мин. назад

По словам Нэнси Фезер, в страны Европы пытаются незаконно проникнуть через "Балканский маршрут" и Средиземное море. Из Украины в ФРГ прибыло свыше 990 тысяч беженцев.

https://www.dw.com/ru/glava-mvd-germanii-opasaetsa-novogo-potoka-bezencev/a-63230506

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выразила обеспокоенность растущим числом беженцев, которые пытаются попасть в страны Европы через "Балканский маршрут" и Средиземное море. В интервью изданию Bild am Sonntag в субботу, 24 сентября, она сообщила, что контроль, введенный на границах с Австрией, будет продлен. На чешской границе полиция, по словам Фезер, усилила контроль за счет проведения выборочной проверки документов.

"Мы вместе ответственны за то, чтобы остановить незаконное пересечение границы, чтобы мы могли продолжать помогать людям, которым срочно нужна наша поддержка", - отметила глава МВД ФРГ.

Фезер также указала на проблемы, которые Германии необходимо преодолеть в связи с прибывающими в страну украинскими беженцами. "Чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет разместить и обеспечить всем необходимым такое количество беженцев", - отметила глава МВД ФРГ.

В Германии ожидают дефицита мест размещения

По данным министерства внутренних дел Германии, по состоянию на 17 сентября в стране было официально зарегистрировано 992 517 человек, бежавших от войны РФ в Украине. Глава Немецкого союза городов и общим Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) сообщил, что коммуны уже сегодня находятся в ситуации, которая складывалась в 2015 и 2016 годах.

По его словам, "многое указывает на то, что зимой в Германию прибудет еще очень много беженцев". "Уже сегодня есть много коммун, которые вынуждены размещать людей в спортзалах, так как все другие объекты заполнены. Если людей будет еще больше, то мы столкнемся с реальным дефицитом мест размещения зимой", - предупредил Ландсберг.

12 из 16 земель ФРГ больше не могут принимать беженцев

В начале сентября в МВД Германии сообщили, что 12 из 16-ти федеральных земель ФРГ больше не могут принимать беженцев. Как поясняли в ведомстве, это связано в том числе с увеличением количества людей, прибывающих в Германию по "Балканскому маршруту".

По словам руководителя земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александра Дорбриндта (Alexander Dorbrindt), он ожидает, что глава МВД Германии "представит конкретную концепцию по быстрому перекрытию транзитных маршрутов и будет настаивать на усилении защиты внешних границ с ЕС".

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